«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии

Илья Горохов поделился воспоминаниями о трагедии ярославского «Локомотива» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области

В этом году исполняется 15 лет со дня трагедии ярославского «Локомотива». 7 сентября 2011-го изменилась история ярославского хоккея. Як-42, который должен был доставить спортсменов на игру в Минск, рухнул при вылете из аэропорта в Туношне. Из 45 человек, которые были на борту, выжил лишь один бортинженер Александр Сизов. В авиакатастрофе погибли весь основной состав команды, тренеры, сотрудники клуба.

О своем опыте 76.RU рассказал экс-игрок «Локомотива» Илья Горохов. Далее — колонка от его лица.

Илья Горохов — мастер спорта международного класса по хоккею, экс-игрок «Локомотива», депутат Ярославской областной Думы, гендиректор дорожной компании. Начинал в ярославской хоккейной школе «Торпедо». Помимо «Локомотива», в разные годы выступал за клубы «Торпедо» Нижний Новгород, «Лада» Тольятти, «Салават Юлаев» Уфа, «Атлант» Московская область, «Динамо» Москва, «ХК Сочи» Сочи, «Амур» Хабаровск. Завершил карьеру спортсмена 18 февраля 2017 года в матче с ярославским «Локомотивом».

«Половина семьи у меня погибла»

Я узнал, будучи на тот момент игроком московского «Динамо». У нас был выходной, я крутил велосипед дома, и посыпались сообщения. Сначала не придавал значения, а потом увидел: прервались передачи, было экстренное включение новостей. Всё мне понятно стало сразу, пошло в мой адрес множественное количество звонков.

Я со многими вырос из той команды, знакомы были с детства, дружили со многими. Это и массажисты, и доктора, и игроки. Можно сказать, половина семьи у меня погибла сразу же.

«Парни всегда в нашей памяти останутся!»

Конечно, это большое горе для Ярославля и трагическая страница для всего российского хоккея, потому что команда, на мой взгляд, да и не только на мой, была чемпионской. И могла совершенно спокойно даже выиграть кубок.

Мы ежегодно вспоминаем о том «Локомотиве», ездим и на кладбище, и на мемориал. Такая традиция у всех игроков, у всех любителей хоккея. Считаю правильным помнить всё то доброе, всё то хорошее о коллективе. Парни всегда в нашей памяти останутся! Но жизнь не стоит на месте, а клуб и команда должны жить.

«Принял решение вернуться»

Честно скажу, я принял решение после «Динамо» вернуться в родной «Локомотив» для того, чтобы передать все навыки, которыми нас воспитывали, передать тот боевой и победный дух команды, воспитать молодежь, которую набрали в то время, дать ей психологию победителя. Это очень важные моменты, без которых побед не бывает.

Спустя годы мы видим сейчас сложившийся коллектив, восстановление команды. Клуб показывает наивысший результат в течение последних лет. Это, конечно, дорогого стоит. Очень приятно, что руководство клуба титанически потерпело, выбрало единственный правильный путь для восстановления команды, воспитывая свою молодежь, своих игроков.

Нынешний сезон показывает, что еще к нам несколько человек из молодежи взяли в команду. Надеюсь, они возьмут хорошие и качественные роли лидеров в нашем коллективе, а команда будет показывать максимально высокий результат и радовать своих болельщиков.

А наша миссия — помнить ту золотую, небесную команду. И теперь навсегда болельщики переживают на трибунах, а «Локомотив», выходящий на лед, играет и за себя, и за того парня!