На Россию надвигаются климатические катастрофы и опасные вирусы: итоги недели

Планируют вакцинировать до 60% населения Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Стартовал дополнительный период для сдачи ЕГЭ

С 4 по 25 сентября около 6 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в дополнительный период. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Экзамены в этот срок сдают выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основное время и не получили аттестат. По данным ведомства, около 2 тысяч участников зарегистрировались на русский язык, более 5 тысяч — на математику базового уровня.

Для проведения ЕГЭ в дополнительный период задействуют 295 пунктов в 82 регионах России, пишет РИА Новости. Также экзамены организуют в зарубежных образовательных организациях.

Девятиклассников ждет устный экзамен по истории

В школах планируют ввести устный экзамен по истории для девятиклассников. Его успешная сдача станет условием допуска к государственной итоговой аттестации, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС.

Оценивать экзамен будут в формате «зачет/незачет». По словам Кравцова, важно заранее разработать понятные и объективные критерии, чтобы школьники, родители и педагоги понимали требования. Основная цель экзамена — проверить умение логично и аргументированно излагать факты, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками.

Экзамен хотят ввести через два года. Конкретные сроки пока не называли.

Почти все ТЦ рискуют закрыться к концу 2026 года

К концу 2026 года в России могут закрыться тысячи магазинов в торговых центрах. Посещаемость ТЦ, по прогнозам, снизится на 10% и более, предупредил глава Союза торговых центров Булат Шакиров.

«На конец года мы увидим больше тысячи закрытий магазинов разного формата в торговых центрах. Всё чаще попадаются новости, что торговый центр снесен, а на его месте будет построен жилой комплекс», — рассказал Шакиров в беседе с НСН.

Торговые центры теряют свою основную функцию и всё больше внимания уделяют спортивным и развлекательным мероприятиям, но это не приносит значительного увеличения доходов. Новые бренды появляются редко, а большинство арендаторов — это уже зарекомендовавшие себя компании.

Ситуацию усугубляют маркетплейсы, на которые приходится уже 64% всех онлайн-продаж, отмечает эксперт Ассоциации торговой недвижимости Наталия Кермедчиева. При этом, по словам Шакирова, есть и успешные ТЦ, которые не потеряли посетителей, но в среднем по рынку показатели падают из-за сильно просевших неуспешных объектов.

В Турции загорелся отель с туристами

В Стамбуле, в районе Бакыркёй, вспыхнул пожар в гостинице, гостей и персонал эвакуировали. По данным муниципалитета, пострадали более десяти человек, жертв нет.

«Огонь начался на первом этаже, по пока неизвестной причине. Жертв нет, все пострадавшие госпитализированы», — сказала представитель муниципалитета района Бакыркёй.

Все пострадавшие — граждане Турции. На месте работали несколько пожарных расчетов, спасатели использовали выдвижные лестницы для подачи воды на верхние этажи.

Причину возгорания пока не назвали. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания или неисправности кухонного оборудования.

Россия и Украина объявили временное перемирие

Россия и Украина объявили о временном прекращении огня. Перемирие продлится три дня с 5 по 8 сентября.

Президент России Владимир Путин отдал приказ прекратить удары по Киеву на это время. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это связано с предстоящими переговорами с американцами.

«Такая информация поступала от украинской стороны. Президент России, Верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву», — сообщил он.

Таиланд сократил безвизовый режим для россиян до 30 дней

С 15 сентября власти Таиланда сокращают безвизовый въезд для граждан России и 92 других стран с 60 до 30 дней. Об этом сообщили в Королевской правительственной газете.

Власти объяснили изменения стремлением регулировать туристический поток и сократить нелегальную занятость иностранцев. Безвизовый режим для россиян сохранился, но срок пребывания уменьшился вдвое.

Также с 15 сентября меняются правила для других категорий. Граждане Маврикия и Сейшельских островов смогут находиться в стране без визы до 15 дней, а граждане Азербайджана, Белоруссии и Сербии получат возможность оформлять визу по прибытии.

Водительские разрешат предъявлять через смартфон

Водители смогут показывать инспектору ГИБДД QR-код водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля через мессенджер MAX. Соответствующее решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Электронные документы не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними, пояснили в Минцифры. Показывать права в цифровом виде можно будет по желанию. Техническая возможность для этого появится в ближайшие месяцы.

России грозят наводнения уже этой осенью

Осенью в России могут произойти новые наводнения, предупредил директор Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов. Основная причина — аномальные осадки, связанные с циклонами.

«Для осени, что касается погодно-климатических аномалий, для России я бы выделил аномальные осадки, связанные с циклонами, которые могут приводить и приводили к наводнениям. Яркий пример — экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», — сказал Семенов в разговоре с ТАСС.

Осенью по всей стране учащаются ливни, а зоны повышенной активности циклонов находятся в западной и восточной частях страны, куда приходят атлантические и тихоокеанские циклоны. Ученый также обратил внимание на аномально раннее или позднее наступление морозов и установление снежного покрова, что часто негативно влияет на экосистемы и сельское хозяйство.

Минздрав обновил порядок диспансеризации

Минздрав подготовил новый порядок профилактических медосмотров и диспансеризации. В него добавили анализы на риск сердечно-сосудистых заболеваний, УЗИ брюшной аорты и уточнили критерии для КТ легких.

Для граждан 18–39 лет липидный профиль будут проверять раз в шесть лет, для пациентов старше 40 лет — раз в три года. Один раз в жизни каждый сдаст анализ на уровень липопротеида(а) — генетический фактор риска атеросклероза.

УЗИ брюшной аорты для выявления аневризмы будут назначать мужчинам 65–75 лет, которые курят или курили, а также тем, у кого близкие родственники имели эту патологию, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

На низкодозную КТ легких направят граждан старше 50 лет с индексом курения от 20 пачка-лет, а также курящих с меньшим индексом, если у близких родственников был рак легкого, отметила Дроздова в беседе с РИА Новости. Консультация медицинского психолога также стала обязательной в первый день диспансеризации. Ветераны боевых действий, включая участников СВО, получили расширенные гарантии в новом порядке.

Лавров заявил о возвращении к традициям советской школы

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия возвращается к лучшим традициям советской системы образования. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

По его словам, страна прошла через эксперименты с западными стандартами, включая Болонскую систему, но теперь возвращается к своим корням. При этом Лавров подчеркнул, что не идеализирует советскую школу.

«Сейчас мы всё-таки возвращаемся к лучшим традициям советской школы образования», — сказал Лавров.

Новые форматы передачи знаний, включая мультипликацию, станут дополнительной мотивацией к обучению, считает руководитель «Просвещения» Александр Тарабрин. По его словам, мультфильмы помогут детям узнавать об исторических личностях в игровой форме.

Путин выступил на Восточном экономическом форуме

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Он затронул несколько важных тем, включая дефицит бюджета, ситуацию с принудительным направлением школьников в колледжи, и ответил на вопрос о возможном дефиците топлива.

Путин назвал дефицит бюджета некритичным, отметив низкий уровень госдолга. Он подчеркнул, что власти стараются не перегружать финансовую систему заимствованиями, чтобы не лишать бизнес доступа к деньгам. По его словам, правительству и Центральному банку пока удается находить баланс.

«Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать и определять приоритеты. Вы упомянули дефицит — да, он есть, но не критичный, если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире», — сказал Путин.

Президент также высказался о ситуации, когда школьников после 9-го класса фактически вынуждают уходить в колледжи, а в 10–11-е классы берут не всех. Он заявил, что насильно выгонять детей из школы нельзя, но, по его мнению, речь идет о создании условий для подготовки востребованных специалистов, а не о принуждении.

Помимо этого, Путин ответил на вопрос, будет ли дефицит топлива постоянным. Он объяснил, что страна должна быть ко всему готова и что только это даст понять тем, кто хочет навредить, что лучше этого не делать.

Ситуация с топливом на рынке России уже улучшилась, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Зампред правительства связал позитивную динамику с дополнительными поставками от нефтеперерабатывающих заводов.

В России ждут новые штаммы гриппа

В России ожидают появление новых штаммов свиного и гонконгского гриппа. У большинства граждан нет иммунитета к этим геновариантам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

«К нам могут прийти и, скорее всего, придут оба варианта гриппа, притом эти оба варианта — сменившихся штаммов, и к которым, скорее всего, у наших с вами сограждан должного иммунитета нет. Мы не встречались с этими геновариантами», — сказала Попова.

В этом году Роспотребнадзор планирует вакцинировать до 60% населения, чтобы сформировать популяционный иммунитет. В предыдущие годы это успешно удавалось, поэтому заболеваемость гриппом в стране остается спокойной. Поставки российской вакцины уже начались во все регионы.

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