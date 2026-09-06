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Развлечения Ночевки в тундре, встречи с медведями и 700 километров пути: турист в одиночку прошел Кольский полуостров за 38 дней

Ночевки в тундре, встречи с медведями и 700 километров пути: турист в одиночку прошел Кольский полуостров за 38 дней

Поход от Териберки до Варзуги — такое не каждому под силу

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Большую часть ночей путешественник провел в палатке | Источник: Ильдар / Личный архивБольшую часть ночей путешественник провел в палатке | Источник: Ильдар / Личный архив

Большую часть ночей путешественник провел в палатке

Источник:

Ильдар / Личный архив

38 дней в одиночку, 40-килограммовый рюкзак за плечами, дикая природа и неожиданные встречи: 32-летний Ильдар из Уфы прошел Кольский полуостров от Териберки до Варзуги и рассказал 51.RU, каково это — провести больше месяца вдали от цивилизации, наедине с дикой природой.

«Не хотелось брать человека, который на второй неделе захочет домой»

Виды открывались потрясающие | Источник: Ильдар / Личный архивВиды открывались потрясающие | Источник: Ильдар / Личный архив

Виды открывались потрясающие

Источник:

Ильдар / Личный архив

В Кольский полуостров Ильдар влюбился около 3 лет назад. До большого автономного похода он каждое лето возвращался сюда и проходил маршруты продолжительностью 7–9 дней в небольших группах. Вскоре коротких путешествий стало недостаточно — захотелось проверить себя на более длинном переходе.

«Я фрилансер, работаю из дома, большую часть времени в городе провожу за компьютером. Наверное, поэтому каждый свободный момент стараюсь использовать для походов, где можно хотя бы ненадолго сменить этот образ жизни», — говорит турист.

Для первого опыта Ильдар выбрал знакомую территорию. Кольский полуостров, по его словам, относительно прост по рельефу, и даже в удаленных районах иногда можно встретить людей. Это давало ощущение дополнительной безопасности.

Маршрут от Териберки до Варзуги идеально подходил под задумку — в пути можно было провести больше месяца. А вот напарника Ильдар сознательно решил не искать.

Затерянные в лесах деревни | Источник: Ильдар / Личный архивЗатерянные в лесах деревни | Источник: Ильдар / Личный архив

Затерянные в лесах деревни

Источник:

Ильдар / Личный архив

— Не хотелось брать с собой человека, который на второй неделе устанет и захочет домой, — объясняет Ильдар.

Подготовка началась примерно за полгода до старта. Путешественник изучал отчеты других туристов, фотографии и видео, подробно разбирал карту местности и заранее отмечал точки, где можно встретить людей и где могут возникнуть сложности.

Ильдар заранее проложил маршрут дома и в дороге его практически не менял. И не забыл предупредить МЧС о своих перемещениях: спутникового телефона у него не было, регулярно сообщать о своем местоположении он не мог, так что это была разумная предосторожность.

— Чем лучше понимаешь маршрут еще до старта, тем меньше неожиданностей возникает уже в пути, — считает Ильдар.

40 килограммов за спиной и день сурка в тундре

40 кило за спиной&nbsp;—&nbsp;это не шутки | Источник: Ильдар / Личный архив40 кило за спиной&nbsp;—&nbsp;это не шутки | Источник: Ильдар / Личный архив

40 кило за спиной — это не шутки

Источник:

Ильдар / Личный архив

Первые дни оказались самыми тяжелыми. Рюкзак на старте весил около 40 килограммов, организм еще не успел привыкнуть к нагрузке, и после дня в пути путешественник был практически вымотан.

— Почти каждый вечер я буквально падал без сил, — вспоминает Ильдар.

Но количество продуктов постепенно уменьшалось, рюкзак становился легче, а тело привыкало к нагрузке. Уже примерно со второй недели стало значительно проще — как физически, так и морально.

Лошади здесь пасутся на вольном выгуле | Источник: Ильдар / Личный архивЛошади здесь пасутся на вольном выгуле | Источник: Ильдар / Личный архив

Лошади здесь пасутся на вольном выгуле

Источник:

Ильдар / Личный архив

В пути путешественник старался придерживаться режима. Подъем в 7–8 утра, завтрак, сборы — и выход на маршрут. Ильдар старался придерживаться классического туристического режима: 45 минут идти, 15 минут отдыхать.

Шел практически весь день. Обед получался не всегда: мешали погода, рельеф или отсутствие дров. Случалось, что обходился лишь небольшими перекусами. Лагерь путешественник обычно ставил в 7–8 вечера: умывался, переодевался, готовил ужин и ложился спать.

Около 25 из 38 дней Ильдар прожил в палатке. В остальные ночевал в рыбацких избушках, укрытиях промысловиков или оленеводов.

Кольский полуостров&nbsp;— не такое уж безлюдное место | Источник: Ильдар / Личный архивКольский полуостров&nbsp;— не такое уж безлюдное место | Источник: Ильдар / Личный архив

Кольский полуостров — не такое уж безлюдное место

Источник:

Ильдар / Личный архив

Особенно Ильдару запомнилась ночевка у основания мыса Святой Нос. В тот раз путешественнику повезло с погодой — вокруг были яркие закаты и виды на ЗАТО Островной.

С водой проблем не возникало вообще: озёра и реки встречались практически постоянно, и в большинстве мест воду можно было набрать прямо по пути. Мылся Ильдар в озерах, а в домиках иногда удавалось растопить печь, нагреть воду и нормально помыться и постираться.

Для зарядки техники он взял 3 пауэрбанка по 30 тысяч мА·ч и солнечную панель.

А иногда непогода полностью меняла планы. Приходилось целый день сидеть в палатке или найденном в тундре домике, читать, смотреть фильмы и ждать, пока стихнет ветер или дождь.

— Получался настоящий день сурка, — говорит наш собеседник.

Три медведя за один день

С медведями удалось разойтись миром | Источник: Ильдар / Личный архивС медведями удалось разойтись миром | Источник: Ильдар / Личный архив

С медведями удалось разойтись миром

Источник:

Ильдар / Личный архив

Самой серьезной потенциальной опасностью на маршруте стали дикие животные. За 38 дней Ильдар видел медведей только на третий день — зато трижды.

Первого заметил издалека и успел обойти. Второго путешественник увидел, только когда оказался примерно в 30 метрах от молодого медведя. Тот не хотел уходить, поэтому Ильдар решил увеличить дистанцию сам.

Третья встреча была гораздо более напряженной.

После целого ходового дня с 40-килограммовым рюкзаком Ильдар собирался разбить лагерь под сопкой. В этот момент слева, примерно в 30 метрах от него, появилась упитанная медведица с двумя медвежатами.

Она села на большой камень и несколько минут наблюдала за туристом.

— Всем своим видом показывала, кто здесь хозяин, — вспоминает Ильдар.

Путешественник достал телефон и начал снимать, одновременно отходя подальше от животных. В итоге медведица решила, что человек не представляет для нее угрозы, и ушла вместе с медвежатами.

Красавцы! | Источник: Ильдар / Личный архивКрасавцы! | Источник: Ильдар / Личный архив

Красавцы!

Источник:

Ильдар / Личный архив

Других действительно опасных ситуаций за весь поход не случилось. Были непогода, болота и сложные участки, но в целом маршрут прошел без серьезных происшествий.

При этом морально путешествие оказалось для Ильдара проще, чем можно было ожидать. Желания бросить маршрут и вернуться домой не возникало.

Одиночество тоже проблемой не стало. Ильдар любит оставаться один, а кроме того, он снимает фильмы о своих походах.

— У меня всегда была камера, и я мог разговаривать с будущими зрителями через объектив, — рассказывает он.

Крабы, молоко и помощь людей в тундре

В походной кухне есть своя романтика | Источник: Ильдар / Личный архивВ походной кухне есть своя романтика | Источник: Ильдар / Личный архив

В походной кухне есть своя романтика

Источник:

Ильдар / Личный архив

Запас еды Ильдар рассчитывал довольно просто: определил примерный дневной объем продуктов и умножил его на 50 — по количеству дней, которые планировал провести в пути. Запаса в итоге хватило, немного даже осталось.

А во второй половине похода рацион неожиданно стал намного разнообразнее. На маршруте путешественник встречал рыбаков, военнослужащих, местных жителей и зоологов. Многие интересовались его походом и старались помочь: давали продукты, делились советами.

В итоге в походном меню появились крабы, сыровяленая говядина, молоко, хлеб, яйца и самые разные консервы.

Кто бы отказался позавтракать с таким видом? | Источник: Ильдар / Личный архивКто бы отказался позавтракать с таким видом? | Источник: Ильдар / Личный архив

Кто бы отказался позавтракать с таким видом?

Источник:

Ильдар / Личный архив

— Практически каждый, кого я встретил на маршруте, так или иначе мне помог или просто сделал этот путь интереснее, — говорит Ильдар.

Что касается денег, то путешествие обошлось примерно в 55 тысяч рублей. Около 32 тысяч ушло на железнодорожные билеты — Ильдар ехал из Башкирии через Москву в Мурманск и обратно. Еще около 15 тысяч рублей потратил на продукты, остальное составили сопутствующие расходы.

При этом специально покупать снаряжение для похода практически не пришлось: туризмом Ильдар занимается уже несколько лет. Его также поддержали российские бренды — помогли с необходимыми вещами.

Небо над полуостровом&nbsp;—&nbsp;бескрайнее | Источник: Ильдар / Личный архивНебо над полуостровом&nbsp;—&nbsp;бескрайнее | Источник: Ильдар / Личный архив

Небо над полуостровом — бескрайнее

Источник:

Ильдар / Личный архив

Всего за время пути Ильдар прошагал 703 километра. Сам он говорит, что после такого похода его отношение к комфорту, деньгам, людям и собственным ограничениям кардинально не изменилось. По его словам, эти взгляды сформировались за годы предыдущих путешествий.

Сейчас он уже планирует следующий автономный маршрут. Зимой Ильдар надеется начать подготовку к новому летнему походу.

— В одиночный однозначно пошел бы снова — и пойду, — подытожил наш собеседник.

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
Путешественник Кольский полуостров
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