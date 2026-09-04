Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона

В Шанхае путешественники провели три дня, а в Южной Корее — неделю Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Коммерческий директор рекламного агентства в Тюмени Татьяна Грущакова давно любит путешествовать по Азии: она несколько раз была в Таиланде, ездила во Вьетнам, а год назад впервые увидела Шанхай и Пусан во время круиза. Тогда на знакомство с городами было всего несколько часов, поэтому в следующий отпуск она решила вернуться уже самостоятельно. Вместе с мужем она провела три дня в Шанхае и неделю в южнокорейском Пусане, а вся поездка обошлась паре примерно в 500 тысяч рублей.

В своей авторской колонке Татьяна рассказала 72.RU, почему 30-миллионный мегаполис показался ей неожиданно тихим, зачем пришлось готовить самой и стоит ли выбирать ночные рейсы.

Татьяна Грущакова

Азия — моя давняя любовь. Возможно, дело еще и в корнях: мой прадедушка был китайцем. Мы четыре раза были в Таиланде, ездили во Вьетнам, а в прошлом году впервые добрались до Китая и Южной Кореи. Тогда наш турагент организовывала круиз из Шанхая с заходом в Пусан и японскую Фукуоку. Я недолго думала и за девять месяцев купила билеты.

Шанхай меня очаровал сразу, но на сам город у нас было всего по одному дню до и после круиза, а на Пусан — вообще полдня. Этого оказалось слишком мало: после возвращения я понимала, что хочу увидеть оба города еще раз, только теперь без спешки.

Поэтому, когда мы с мужем стали планировать следующий отпуск, маршрут практически сложился сам собой. Я предложила сначала нормально погулять по Шанхаю, а потом совместить поездку с морским отдыхом в Пусане. В итоге из Тюмени мы поездом добрались до Новосибирска, оттуда самолетом — до Шанхая, а затем полетели в Пусан.

В Шанхае Татьяне впервые удалось побывать еще весной 2025 года Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Девушка отмечает необычную архитектуру города Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Поездка в Китай и Южную Корею на двоих обошлась примерно в 500 тысяч рублей Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

В Шанхае провели три дня, в Южной Корее — семь. За всю поездку на двоих, включая дорогу, проживание, питание, покупки и подарки, у нас ушло около 500 тысяч рублей. Примерно 160 тысяч стоили билеты, около 100 тысяч — проживание, еще порядка 250 тысяч мы брали с собой на остальные расходы.

Шанхай, которого не хватило с первого раза

Поскольку в обоих городах я уже была, хотя и совсем недолго, представление о том, куда хочется попасть, у меня было. Кроме того, после прошлогоднего круиза другие участники нашей группы оставались в Шанхае подольше и присылали фотографии разных мест, до которых я тогда не добралась. Я смотрела на них и отмечала для себя: сюда обязательно нужно вернуться.

В Пусане было примерно так же: часть мест я уже видела, о других знала и хотела посмотреть их спокойно.

В Шанхае современные небоскребы соседствуют со старым кварталом и архитектурой с европейскими мотивами Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой В Китае путешественники остановились в отеле практически в центре города, рядом с метро Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

В Китае мы поселились в хорошем отеле практически в центре Шанхая. Рядом было метро, недалеко находились основные места, куда мы собирались ходить. В Корее решили жить иначе и сняли апартаменты с собственной кухней. Для нас это оказалось важно, потому что еду мы в основном готовили сами. С бронированием особых проблем не возникло: жилье оформляли через турагента. С документами тоже всё прошло спокойно: для Кореи заранее получили разрешение, а для Китая заполнили миграционную карту.

Сам Шанхай мне нравится тем, что он очень разный. Есть старый квартал, который отреставрировали и превратили в прогулочную туристическую зону: кафе, сувенирные лавки, пруд. Вечером всё горит огнями, а вокруг постоянно фотографируются люди.

По словам путешественницы, из-за большого количества электромобилей Шанхай показался ей неожиданно тихим городом Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Есть совершенно другой Шанхай — с телебашней, небоскребами и современной архитектурой. А рядом можно встретить уже европейские мотивы и даже копию Биг-Бена. В результате город не воспринимается однородным мегаполисом из стекла и бетона: идешь по нему и постоянно оказываешься в немного разных пространствах.

Если приехать в Китай весной, то можно застать цветущую сакуру Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

В городе живут миллионы, а людей почти не замечаешь

Наверное, сильнее всего меня снова удивило даже не количество небоскребов, а ощущение самого города. Шанхай огромный, но совершенно не производит впечатления места, где тебя со всех сторон окружают толпы. У меня раньше было представление, что в таком мегаполисе на переходах невозможно разойтись, на улицах постоянно давка и буквально некуда ступить.

В реальности я увидела совсем другую картину. Конечно, на главной пешеходной улице вечером народу очень много, много людей и на набережной. Но достаточно пройти буквально один перекресток в сторону — и поток резко исчезает. Люди есть, но ощущения перенаселенного города уже нет.

Даже в огромном Шанхае достаточно отойти на один перекресток от популярных туристических улиц, чтобы людей стало заметно меньше Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Еще там неожиданно тихо. Электромобилей очень много, поэтому привычного постоянного шума от машин я практически не замечала. При этом Шанхай очень зеленый: большие парки, высокие деревья, много тени. Мы попали в жару: было около +37 градусов, плюс высокая влажность. Конечно, душно, но лично для меня эта температура не стала чем-то ужасным. Можно было гулять, периодически заходить в кафе, охлаждаться, брать воду или холодный кофе и снова идти дальше. Я ожидала, что в такую погоду находиться на улице будет намного тяжелее.

Во время поездки температура воздуха в Шанхае поднималась примерно до +37 градусов Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Несмотря на плотную застройку, в Шанхае много парков, высоких деревьев и тенистых участков Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Пусан в этом смысле оказался полной противоположностью. Если пытаться объяснить мое первое визуальное впечатление, то это что-то вроде большого Дубая, только без ощущения нарочитой роскоши. Небоскребы, огромные экраны, интерактивные вывески, подсветка зданий и улиц — вечером город буквально весь светится. Но людей здесь я заметила намного больше, особенно в пляжных районах.

В сезон на море было просто огромное количество отдыхающих, причем много туристов из Китая. В какой-то момент у меня возникло сравнение с Анапой или Геленджиком в разгар сезона: пляж забит практически полностью. Сначала это немного расстроило, а потом мы подумали: ну а чего мы хотели? Мы сами приехали в самый сезон.

Пусан запомнился путешественнице небоскребами, огромными экранами, интерактивными вывесками и яркой подсветкой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Одна из визитных карточек Пусана — сочетание моря и небоскребов: современные высотки здесь подходят практически вплотную к побережью Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Почему без Alipay в Китае никуда?

Перед поездкой мы еще в России купили юани и доллары: юани планировали потратить в Китае, доллары — обменять уже в Корее. И вот здесь две страны оказались очень разными. В Шанхае наличными пользоваться можно, но вся местная жизнь настолько завязана на Alipay, что без приложения быстро становится неудобно. Через него оплачивают транспорт, вызывают такси, рассчитываются за самые разные услуги. Даже вместо привычных нам банковских терминалов встречаются устройства, где нужно показать QR-код на телефоне.

Мы установили Alipay, но нашу карту привязать не получилось. В итоге попросили сотрудников на ресепшене помочь: отдали им наличные, а они перевели деньги на наш счет в приложении. После этого спокойно вызывали такси и ездили по Шанхаю. Наличными мы тоже расплачивались, в метро ими воспользоваться можно. Но если бы меня спросили, что действительно необходимо установить перед поездкой в Китай, я бы первым делом назвала именно Alipay. Без него путешествовать можно, но гораздо сложнее.

Общаться с жителями Шанхая путешественникам часто помогал переводчик в телефоне Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

В Корее всё оказалось проще, хотя сама страна воспринимается очень технологичной. Наличные там по-прежнему спокойно принимают, работают международные карты. Деньги мы меняли в специальном автомате: сканируешь паспорт, вставляешь доллары и получаешь корейские воны. Есть и местная платежная система Kakao, но мы вполне обходились без нее. Каких-то серьезных трудностей с оплатой за всю поездку у нас не возникло.

«Мы не понимаем китайский, они не понимают русский, а вместе мы не понимаем английский»

С английским в Шанхае отдельная история. Мне кажется, сам город довольно ориентирован на путешественников, кто-то из местных может что-то понять или немного объясниться, но свободно на английском говорят далеко не все. У нас появилась шутка: мы не понимаем китайский, они не понимают русский, а вместе мы не понимаем английский. В итоге прекрасно спасал мобильный переводчик. Китайцы говорили в телефон на своем языке, приложение переводило нам на русский, потом мы отвечали таким же способом. Где получалось, немного общались по-английски.

По Шанхаю пара в основном передвигалась на такси — в среднем одна поездка обходилась в 200–300 рублей Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Еще во время прошлой поездки гид объясняла нам, что в Китае огромный внутренний туризм, поэтому многим местным просто нет особой необходимости учить английский. В Корее с языком, по моим ощущениям, гораздо проще. Там муж чаще общался с людьми именно на английском, а если друг друга всё-таки не понимали, снова доставали переводчик, только уже с корейским языком. В целом языковой барьер ни в одной из стран не стал для нас какой-то серьезной проблемой.

Одна забавная ситуация произошла в шанхайском метро. Мы решили один раз прокатиться и не покупать отдельную карту, потому что прочитали, что турникет принимает банковские карты. Первую оплату карта провела, а вторую — уже нет: оказалось, после операции она на какое-то время блокируется для повторной оплаты. Хорошо, что у нас была еще одна карта, которой удалось воспользоваться. В итоге поездка состоялась, но после этого метро мы больше особо не осваивали — почти всё время передвигались на такси.

Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Такси всего за 200–300 рублей

Такси в Шанхае стало для меня еще одним приятным открытием. Мы пользовались им постоянно, потому что поездки были комфортными и недорогими. В среднем по городу платили примерно 200–300 рублей. Самая дорогая поездка обошлась примерно в 1300 рублей — около 50 минут мы ехали из сафари-парка. Поэтому особого смысла экономить на передвижениях и каждый раз разбираться с метро мы для себя не увидели.

В Южной Корее цены уже совсем другие. Самая короткая поездка могла стоить примерно 8–10 долларов, а если ехать около 40 минут — порядка 20–25 долларов. Вообще, по расходам обе страны дешевыми я бы не назвала. В заведениях Шанхая цены примерно московские, а иногда немного выше. Например, в итальянском ресторане мы брали каждому горячее, один салат на двоих и напитки — получалось около пяти-шести тысяч рублей. В Пусане цены были примерно такими же, а местами даже выше.

Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Китайская еда

В Китае я попробовала дамплинги — что-то похожее на наши пельмени. Начинки бывают разные, но очень много свинины: китайцы ее любят. Есть варианты с креветками и говядиной. Еще, конечно, паровые булочки бао. В отеле у нас были завтраки, в основном привычные европейские, хотя присутствовали и китайские блюда.

Например, можно было собрать суп с лапшой: сухую лапшу заливают кипятком, добавляют травы, соусы, специи, мясо. Мы заходили и в местный KFC — он оказался совершенно обычным и не острым. А потом нашли хороший итальянский ресторан и настолько остались довольны, что сходили туда дважды.

Наверное, постоянно питаться китайской кухней я бы всё-таки не смогла. Она для меня специфичная, просто не совсем моя. В Шанхае это вообще не проблема: ресторанов с привычной европейской едой достаточно.

В Корее нам оказалось немного сложнее. Там очень развита привычка есть вне дома, небольших заведений с национальной кухней огромное количество.

Ужин на двоих в итальянском ресторане Шанхая обходился путешественникам примерно в пять-шесть тысяч рублей Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Я видела, как местные едят разные супы с лапшой, свинину, кимчи. Для туристов много мяса на гриле, еды во фритюре и панировке, мини-шашлычков на шпажках. Курицу в привычном нам виде я почти не встречала, зато много чего-то похожего на наггетсы с картофелем фри.

Именно поэтому апартаменты с кухней в Пусане нас очень выручили. Большую часть времени мы готовили сами, а когда хотелось поесть вне дома, искали что-то более привычное: ходили за мексиканской кухней, ели роллы, заходили в бар.

Из уличной еды брали, например, что-то похожее на нашу сосиску в тесте, только внутри были креветки. Возможно, дело еще и в том, что мы жили в очень туристическом месте, где особенно много фритюра и такой быстрой еды. Но, по нашим ощущениям, в Южной Корее подобрать привычное питание оказалось сложнее, чем в Шанхае.

Розовый фламинго, которого давно мечтала увидеть

Из всех мест в Шанхае больше всего мне запомнился сафари-парк. Животные там находятся не совсем в тех условиях, которые я привыкла видеть в обычных зоопарках: пространства большие, некоторые обитатели практически свободно передвигаются, к части из них можно зайти, покормить, погладить.

Одним из главных впечатлений от Шанхая для тюменки стал местный сафари-парк Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

У меня давно была мечта увидеть именно розового фламинго. Однажды я уже видела фламинго в Дубае, но они находились далеко, через озеро, и были скорее белыми. Конечно, в идеале хотелось бы увидеть этих птиц где-нибудь в дикой природе, но здесь получилось хотя бы зайти к ним, покормить, сфотографироваться рядом и даже потрогать. Для меня это было отдельным маленьким событием.

Там же я впервые увидела красную панду. Они показались мне похожими на кошек или рысей: вальяжные, медленные, постоянно спят или что-нибудь жуют. Были лемуры, которые скачут с ветки на ветку, панды, тигры, жирафы, бегемоты, выдры. Мы заходили и к капибарам — их тоже можно было погладить и покормить.

Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой В сафари-парке путешественница смогла покормить и потрогать розовых фламинго, которых давно мечтала увидеть вблизи Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

В Шанхае мы побывали и в необычном музее Louis Vuitton, выполненном в виде огромного корабля. Внутри рассказывалась история развития бренда, были представлены старые чемоданы, в том числе связанные с путешествиями прошлых эпох. Но если выбирать одно самое сильное впечатление всей поездки, для меня им всё равно стал сафари-парк.

Необычный музей Louis Vuitton в Шанхае выполнен в форме огромного корабля. Его вы могли увидеть на фото выше Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Внутри расположена двухэтажная выставка Visionary Journeys, посвященная истории бренда, путешествиям, моде и мастерству Louis Vuitton Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Пространство The Louis открылось в июне 2025 года, кроме выставки здесь работают магазин и кафе Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Пусан с высоты

В Южной Корее одним из самых красивых моментов стала поездка на канатной дороге к смотровой площадке. Мы специально рассчитали время так, чтобы приехать к закату. Сначала смотрели, как солнце садится над водой, а обратно спускались уже в темноте, когда весь Пусан зажегся. С высоты особенно хорошо видно, насколько это светящийся город: небоскребы, вывески, экраны — всё работает на эту картинку. Еще в Пусане проходят шоу дронов. Мы сами о них узнали в том числе от таксиста, который показывал нам видео с выступлений.

В Пусане путешественники специально поднялись по канатной дороге к закату, а обратно спускались уже после наступления темноты Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Само море немного разочаровало только количеством людей. Мы ехали в Пусан в том числе ради пляжного отдыха, а оказались в самый разгар сезона. Но путешествовать только ради лежания на пляже мы всё равно не умеем. Обычно делили день на две части: утром или после обеда шли к морю, а оставшееся время гуляли, ездили смотреть город и какие-то интересные места.

Поэтому даже толпы на пляже поездку нам не испортили. В целом я редко сильно разочаровываюсь в путешествиях: мне нравится сам процесс — смотреть, сравнивать, замечать новое.

Пусан — второй по величине город Южной Кореи и один из главных морских туристических центров страны Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Особенно ярко Пусан выглядит после захода солнца: подсвечиваются небоскребы, улицы Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Новые маршруты

А вот что я действительно изменила бы в нашем маршруте — это перелеты. Мы почему-то почти везде выбрали ночные рейсы. На участке Новосибирск — Шанхай особого выбора не было, а вот между Шанхаем и Пусаном летает несколько авиакомпаний, и есть разные варианты в течение дня. Разница в цене была небольшой, но мы решили взять поздний рейс, чтобы выиграть еще несколько часов для прогулок по городу.

На обратном пути сделали примерно то же самое, а потом еще пять часов провели в аэропорту Шанхая. В итоге к концу путешествия мы просто очень устали от постоянных ночных переездов и ожидания. Если бы планировала этот маршрут сейчас, выбирала бы дневные или хотя бы не настолько поздние рейсы.

Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

При этом вернуться хочется в обе страны. В Южной Корее я бы съездила в Сеул — в этот раз мы сознательно от него отказались, потому что после всех самолетов и перемещений хотелось всё-таки оставить время на море. А Китай хочется посмотреть гораздо шире. Мы были только в Шанхае, да и там осталось много мест, куда не успели попасть. Есть Пекин и другие большие города, которые мне тоже интересно увидеть. Поэтому ощущения «одного раза достаточно» после этой поездки у меня точно не осталось.

Если бы меня попросили дать один совет человеку, который впервые едет в Китай и Южную Корею, я бы сказала: берите паспорт, вилку и деньги — всё остальное купите там. Про вилку, конечно, шутка: вилки найти можно. А вот вещей действительно можно брать поменьше. В Корее хороший шопинг, некоторые привычные бренды стоят дешевле, корейская косметика тоже недорогая.

В Пусане путешественницу удивило, что у корейцев есть свой культ «Маленького принца»: инсталляции по мотивам книги встречаются и на смотровой площадке, и в старом городе Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой Ради фотографии слева тюменке пришлось 20 минут подниматься в гору, а затем еще полчаса ждать на палящем солнце в очереди Источник: из личного архива Татьяны Грущаковой

Я вообще считаю, что путешествовать — это здорово. Через какое-то время ты уже не вспомнишь точно, сколько денег отдал за конкретный отель, ужин или поездку на такси. А фотографии и видео останутся, ты будешь их пересматривать и возвращаться к тем же эмоциям.

Мы потратили на эту поездку немало, устали из-за ночных перелетов, не всегда находили еду, которую хотелось, и попали на переполненный пляж. Но если меня спросить, поехала бы я снова, ответ будет однозначным: да. Потому что и Шанхая, и Азии в целом мне снова оказалось мало.