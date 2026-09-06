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Еда Добавляю этот ингредиент, и кабачки сметают со стола за минуту: пошаговая инструкция для хозяек

Добавляю этот ингредиент, и кабачки сметают со стола за минуту: пошаговая инструкция для хозяек

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Любителям кабачков точно понравится | Источник: Ольга Олеговна / Личный архивЛюбителям кабачков точно понравится | Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Любителям кабачков точно понравится

Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Продолжается сезон кабачков, и хозяйки уже делятся любимыми способами заготовки овощей на зиму. Наша читательница Ольга Олеговна рассказала, как приготовить пикантную закуску из кабачков, помидоров и лука. Главный секрет рецепта — обжаривать овощи по отдельности, чтобы кабачки сохранили аппетитную золотистую корочку.

Источник: Ольга Олеговна / Личный архивИсточник: Ольга Олеговна / Личный архив
Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Для закуски кабачок сначала моют, очищают от кожицы и удаляют семена. Если овощ молодой и нежный, этот этап можно пропустить. Затем кабачок нарезают дольками толщиной 4–5 миллиметров.

Источник: Ольга Олеговна / Личный архивИсточник: Ольга Олеговна / Личный архив
Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Помидоры очищают от кожицы. Для этого на каждом овоще делают крестообразный надрез, заливают кипятком и оставляют примерно на пять минут. После этого кожица легко снимается.

Источник: Ольга Олеговна / Личный архивИсточник: Ольга Олеговна / Личный архив
Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Лук нарезают полуперьями шириной около 3–4 миллиметров. Кабачки обжаривают до золотистой корочки и перекладывают на отдельное блюдо. Затем до золотистого цвета обжаривают лук.

Источник: Ольга Олеговна / Личный архивИсточник: Ольга Олеговна / Личный архив
Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

«Если жарить всё вместе сразу, кабачки будут тушеные и без корочки, а в этой закуске это самый смак», — объясняет Ольга Олеговна.

Источник: Ольга Олеговна / Личный архивИсточник: Ольга Олеговна / Личный архив
Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

После этого к овощам добавляют подготовленные помидоры и обжаренные кабачки, а смесь тушат. В конце приготовления добавляют полторы столовые ложки яблочного уксуса и тушат еще около пяти минут.

Источник: Ольга Олеговна / Личный архивИсточник: Ольга Олеговна / Личный архив
Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Готовую горячую закуску раскладывают по заранее стерилизованным банкам и закатывают стерилизованными крышками. После остывания заготовку убирают на хранение.

Источник: Ольга Олеговна / Личный архивИсточник: Ольга Олеговна / Личный архив
Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Источник: Ольга Олеговна / Личный архивИсточник: Ольга Олеговна / Личный архив
Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

По словам Ольги, именно предварительная обжарка кабачков делает эту заготовку особенно аппетитной: кусочки остаются с румяной корочкой и не превращаются в бесформенную тушеную массу.

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
Кабачки Заготовка Закуска
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Кабачки имеют нейтральный вкус (безвкусие) их даже в йогуртах и творожках используют - как заменитель натуральных фруктов
Гость
12 минут
Ингредиент, а что насчет закона?
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Гость
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