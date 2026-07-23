Огромная мастерская с проходной: под Ярославлем продадут земельный участок со зданиями

Под Ярославлем продадут бывшую мастерскую и землю под ней Источник: Дом.РФ

В деревне Кузнечиха Ярославского округа продадут целый имущественный комплекс. В него входят два здания площадью 620,8 квадратных метра и 20,8 квадратных метра, а также земельный участок размером в 0,5 гектара.

Объявление о грядущем аукционе опубликовали на сайте «Дом.РФ». Там сказано, что торги проведут в третьем квартале 2026 года. Начальная цена лота пока не определена, сейчас ведется подготовка документов для организации аукциона.

По данным публичной кадастровой карты, двухэтажное здание площадью 620,8 квадратных метра раньше было деревообрабатывающей мастерской, построенной в 1985 году. Его кадастровая стоимость оценивается в 10,2 млн рублей.

Второе строение площадью 20,8 квадратных метра указано как проходная, построенная в 1982 году. Ее кадастровая стоимость — чуть больше 733 тысяч рублей.

Третья составляющая лота — участок земли, площадью 0,5 гектара, предназначен для размещения производственной базы. Это значит, что там можно строить цеха, ангары, склады, логистические центры, фабрики и другие рабочие объекты. Кадастровая стоимость участка оценивается в 3,5 млн рублей.

Ранее планировалось продать только здание древообрабатывающей мастерской в Кузнечихе. Тогда в объявлении на сайте «Дом.РФ» было сказано, что в 200 метрах от нее находится остановка, обеспечивающая сообщение с Ярославлем.

«В одном километре проходит трасса Р151, соединяющая деревню с областным центром. В окружении магазины и предприятия. Транспортная доступность и развитая инфраструктура делают участок привлекательным для бизнеса», — говорилось в сообщении.

Торги планировалось провести во втором квартале 2026 года. Но, судя по всему, затем здание решили включить в имущественный комплекс.