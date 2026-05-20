В Ярославской области продадут историческое здание бывшего завода в пяти минутах от Волги

В Ярославской области продадут бывший кожевенный кустарный завод Источник: ДОМ.РФ

В Угличе Ярославской области продадут историческое здание бывшего кожевенного кустарного завода. Оно располагается на улице Селивановский ручей, 11, буквально в пяти минутах ходьбы от набережной Волги. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

По данным сайта «Дом.РФ», состояние дома-памятника XVIII века оценивают как неудовлетворительное. Общая площадь здания — 255,7 квадратных метра. Новый собственник бывшего завода получит в аренду земельный участок, на котором он располагается. Вид разрешенного использования территории — складские площадки.

Здание состоит из двух частей, возведенных в разное время — в первой половине XVIII века и второй половине XIX века. Постройка выполнена в традиционном для старого Углича стиле, где сочетаются каменный первый этаж и деревянный второй.

«Массивные кирпичные стены первого яруса характерны для производственных зданий того времени. Кожевенное дело в Угличе было развито с древних времен и принадлежало многим купеческим династиям (например, Мозжухиным, Кожевниковым, Выжиловым). Конкретно этот кустарный завод представлял собой небольшое частное предприятие, где процесс выделки кожи сохранял традиционные ремесленные черты», — говорится в описании объекта на сайте «Дом.РФ».

Под кустарным производством понимается производство товаров вручную, небольшими партиями, без промышленного оборудования.

В объявлении указано, что в здании нет электричества, газоснабжения, водоотведения, водоснабжения и отопления. То есть, никаких инженерных коммуникаций.

Дом-памятник находится практически у реки Источник: Яндекс.Карты

Пока торги находятся на стадии подготовки документов. Аукцион планируют провести в третьем квартале 2026 года. Цена пока не определена.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость исторического здания оценивается чуть больше, чем в 3 миллиона рублей.