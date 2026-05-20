НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Не хватает педагогов
Кто зарабатывает на Волге
Здоровье под контролем
Как прошел матч «Локомотив» — «Ак Барс»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Давка в автобусе
Привезут детей из Запорожья
Сбили БПЛА
Когда включат горячую воду
Недвижимость В Ярославской области продадут историческое здание бывшего завода в пяти минутах от Волги

В Ярославской области продадут историческое здание бывшего завода в пяти минутах от Волги

Рассказываем, что известно про объект культурного наследия

487
В Ярославской области продадут бывший кожевенный кустарный завод | Источник: ДОМ.РФВ Ярославской области продадут бывший кожевенный кустарный завод | Источник: ДОМ.РФ

В Ярославской области продадут бывший кожевенный кустарный завод

Источник:

ДОМ.РФ

В Угличе Ярославской области продадут историческое здание бывшего кожевенного кустарного завода. Оно располагается на улице Селивановский ручей, 11, буквально в пяти минутах ходьбы от набережной Волги. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

По данным сайта «Дом.РФ», состояние дома-памятника XVIII века оценивают как неудовлетворительное. Общая площадь здания — 255,7 квадратных метра. Новый собственник бывшего завода получит в аренду земельный участок, на котором он располагается. Вид разрешенного использования территории — складские площадки.

Здание состоит из двух частей, возведенных в разное время — в первой половине XVIII века и второй половине XIX века. Постройка выполнена в традиционном для старого Углича стиле, где сочетаются каменный первый этаж и деревянный второй.

«Массивные кирпичные стены первого яруса характерны для производственных зданий того времени. Кожевенное дело в Угличе было развито с древних времен и принадлежало многим купеческим династиям (например, Мозжухиным, Кожевниковым, Выжиловым). Конкретно этот кустарный завод представлял собой небольшое частное предприятие, где процесс выделки кожи сохранял традиционные ремесленные черты», — говорится в описании объекта на сайте «Дом.РФ».

Под кустарным производством понимается производство товаров вручную, небольшими партиями, без промышленного оборудования.

В объявлении указано, что в здании нет электричества, газоснабжения, водоотведения, водоснабжения и отопления. То есть, никаких инженерных коммуникаций.

Дом-памятник находится практически у реки | Источник: Яндекс.КартыДом-памятник находится практически у реки | Источник: Яндекс.Карты

Дом-памятник находится практически у реки

Источник:

Яндекс.Карты

Пока торги находятся на стадии подготовки документов. Аукцион планируют провести в третьем квартале 2026 года. Цена пока не определена.

По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость исторического здания оценивается чуть больше, чем в 3 миллиона рублей.

Напомним, в Ярославле власти выставили на продажу исторический дом за один рубль. Раньше здание было жилым, но людей расселили в более комфортные условия, а сам объект признали памятником.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Историческое здание Бывший завод Продажа Аукцион ДОМ.РФ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем