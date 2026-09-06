«Ветер погулял»: у Волковского театра в Ярославле повалило строительные леса

5 сентября в Ярославле прошел затяжной дождь, а вечером в городе бушевал сильный ветер. От стихии досталось Волковскому театру, который находится на реставрации. Ветер наклонил строительные леса. Горожане забили тревогу, боясь, что конструкция упадет на прохожих.
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В пресс-службе театра 76.RU сообщили, что подрядная организация провела на месте противоаварийные работы.
«В настоящий момент безопасности пешеходов и зрителей театра ничего не угрожает».
На Первомайской улице у дома 25/26, недалеко от театра, произошла такая же ситуация. Конструкция наклонилась в сторону дороги и расположилась на проводах. Жители сообщили о проблеме в комментариях в телеграм-канале губернатора.
Как в ответном сообщении рассказали в мэрии города, информацию власти передали собственникам здания. К вечеру все работы уже были завершены, а движение троллейбусов восстановлено.
Напомним, работа с документами и непосредственно реставрация театра будут проходить до 20 октября 2027 года, а с 21 октября 2027 по 28 февраля 2028 года подрядчик должен подготовить акт приемки выполненных работ. Окончание всех работ назначено на 28 февраля 2028 года.
Ранее в Волковском театре случился пожар. 19 июля на фасаде вспыхнуло полотно, скрывающее ремонтные работы.