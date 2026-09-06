Автобус со школьниками и студентами упал в обрыв в Кабо-Верде — 25 пассажиров разбились

Автобусную экскурсию организовал сам водитель Источник: Direct Brut / X

Автобус с пассажирами сорвался и упал в обрыв на острове Фогу в Кабо-Верде. Погибли как минимум 25 человек. В салоне находились в основном школьники и студенты. Об этом сообщила телерадиокомпания RTP со ссылкой на местные власти.

Известно, что группа на автобусе отправилась на экскурсию. Поездку организовал сам водитель — он проводил такие мероприятия ежегодно для учеников, которых возил на занятия. На обратном пути автомобиль съехал с дороги и упал с высоты 30 метров. В итоге 25 человек, включая самого водителя, погибли.

«В больницах находятся 18 человек в возрасте от шести до одиннадцати лет, четверо из которых в тяжелом состоянии», — сообщают местные власти.

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Перейра Невеш потребовал расследовать причины аварии, чтобы «положить конец подобным ситуациям» в будущем.

«Необходимо оказать поддержку и психологическую помощь всем семьям. Уже погибло 25 человек. Это огромная трагедия: молодые люди и подростки погибли в расцвете сил, и десятки семей пострадали от этой катастрофы», — сказал президент.