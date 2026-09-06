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Происшествия Автобус со школьниками и студентами упал в обрыв в Кабо-Верде — 25 пассажиров разбились

Автобус со школьниками и студентами упал в обрыв в Кабо-Верде — 25 пассажиров разбились

Рассказываем, что известно о трагедии

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Автобусную экскурсию организовал сам водитель | Источник: Direct Brut / XАвтобусную экскурсию организовал сам водитель | Источник: Direct Brut / X

Автобусную экскурсию организовал сам водитель

Источник:

Direct Brut / X

Автобус с пассажирами сорвался и упал в обрыв на острове Фогу в Кабо-Верде. Погибли как минимум 25 человек. В салоне находились в основном школьники и студенты. Об этом сообщила телерадиокомпания RTP со ссылкой на местные власти.

Известно, что группа на автобусе отправилась на экскурсию. Поездку организовал сам водитель — он проводил такие мероприятия ежегодно для учеников, которых возил на занятия. На обратном пути автомобиль съехал с дороги и упал с высоты 30 метров. В итоге 25 человек, включая самого водителя, погибли.

«В больницах находятся 18 человек в возрасте от шести до одиннадцати лет, четверо из которых в тяжелом состоянии», — сообщают местные власти.

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Перейра Невеш потребовал расследовать причины аварии, чтобы «положить конец подобным ситуациям» в будущем.

«Необходимо оказать поддержку и психологическую помощь всем семьям. Уже погибло 25 человек. Это огромная трагедия: молодые люди и подростки погибли в расцвете сил, и десятки семей пострадали от этой катастрофы», — сказал президент.

На месте ДТП продолжаются спасательные работы. Окончательное число жертв станет известно после завершения операции. В связи с трагедией на острове объявили двухдневный траур.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Автобус Пассажир Школьник Трагедия Кабо-Верде
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Комментарии
2
Гость
9 минут
Тяжело читать. Люди живут всюду. Не всем выпало счастье жить в безопасном прекрасном Любимском краю.
Гость
17 минут
Сил семьям погибших деток! Ужасная трагедия!
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