Сколько будем работать в 2027 году: все важные даты из календаря

Большую часть года придется провести на рабочем месте Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В 2027 году россиянам с пятидневной рабочей неделей предстоит отработать 247 дней. Об этом говорится в проекте производственного календаря, подготовленном Минтрудом.

Соответственно, работать придется около восьми месяцев. Однако это не учитывает периода положенного ежегодного отпуска.

Выходные и праздничные дни в следующем году составят 118 дней. С учетом же стандартного 28-дневного отпуска общее время отдыха может достигнуть 146 дней, что составляет почти пять месяцев. Всего в календаре 365 дней.

Как будем отдыхать в 2027 году Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Трехдневные выходные ожидают россиян в феврале (21–23 февраля), марте (6–8 марта), мае (1–3 и 8–10 мая) и июне (12–14 июня).

Короткие рабочие недели в 2027 году тоже будут:

трехдневные — с 24 по 26 февраля и с 1 по 3 ноября;

четырехдневные — с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня, с 27 по 30 декабря.

Проект производственного календаря предусматривает три переноса выходных дней. Выходной с субботы 2 января перенаправят на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря, с субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля. Благодаря этому длинными станут выходные ко Дню народного единства, Новогодние каникулы и День защитника Отечества.