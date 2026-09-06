Стала известна программа памятных мероприятий в годовщину крушения «Локомотива» в Ярославле

В понедельник, 7 сентября, в Ярославле пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии «Локомотива» . В 2026 году исполняется 15 лет со дня страшной авиакатастрофы. Программу на день озвучили в Ярославской митрополии.

Программа памятных мероприятий в Ярославле:

14:10 — панихида на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены команды. К их могилам будут возложены цветы;

7 сентября 2011 года в Туношне под Ярославлем разбился чартерный Як-42, на борту которого был весь основной состав и тренерский штаб ХК «Локомотив». В авиакатастрофе выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачи боролись за жизни обоих, но 12 сентября Александр Галимов умер. Всего погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты.

Мы публиковали полную хронологию событий в этом материале.