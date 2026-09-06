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Город Трагедия «Локомотива» Стала известна программа памятных мероприятий в годовщину крушения «Локомотива» в Ярославле

Стала известна программа памятных мероприятий в годовщину крушения «Локомотива» в Ярославле

Со дня трагедии прошло 15 лет

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Где пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В понедельник, 7 сентября, в Ярославле пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии «Локомотива». В 2026 году исполняется 15 лет со дня страшной авиакатастрофы. Программу на день озвучили в Ярославской митрополии.

Программа памятных мероприятий в Ярославле:

  • 09:30 — панихида в Успенском кафедральном соборе Ярославля;

  • 14:10 — панихида на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены команды. К их могилам будут возложены цветы;

  • 15:55 — памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна.

7 сентября 2011 года в Туношне под Ярославлем разбился чартерный Як-42, на борту которого был весь основной состав и тренерский штаб ХК «Локомотив». В авиакатастрофе выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачи боролись за жизни обоих, но 12 сентября Александр Галимов умер. Всего погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты.

Мы публиковали полную хронологию событий в этом материале.

Также в этот день в городе введут ограничения движения. Они будут действовать с 07:00 до 15:30 на участке улицы Чехова — от перекрестка с улицей Угличской до площади Ярославль-Главный.

«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения на период проведения памятных мероприятий, посвященных трагедии в поселке Туношна, унесшей жизни игроков, тренеров и персонала хоккейной команды „Локомотив“», — рассказали в департаменте городского хозяйства.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и экс-игрок «Локомотива» Илья Горохов поделились с 76.RU своими воспоминаниями о том дне.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
6
Гость
49 минут
Трагедия, которая объединила весь ярославль, да что уже там, всю Россию, даже тех, кто равнодушен к спорту. Пока мы их помним, они живы хотя бы в наших мыслях
Гость
49 минут
Спасибо за мероприятия 🙏 они важны для памяти болельщиков. Не могу поверить - столько лет уж прошло, а каждый раз больно
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Гость
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