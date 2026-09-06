Стала известна программа памятных мероприятий в годовщину крушения «Локомотива» в Ярославле

В понедельник, 7 сентября, в Ярославле пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии «Локомотива». В 2026 году исполняется 15 лет со дня страшной авиакатастрофы. Программу на день озвучили в Ярославской митрополии.
Программа памятных мероприятий в Ярославле:
09:30 — панихида в Успенском кафедральном соборе Ярославля;
14:10 — панихида на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены команды. К их могилам будут возложены цветы;
15:55 — памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна.
7 сентября 2011 года в Туношне под Ярославлем разбился чартерный Як-42, на борту которого был весь основной состав и тренерский штаб ХК «Локомотив». В авиакатастрофе выжили хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Врачи боролись за жизни обоих, но 12 сентября Александр Галимов умер. Всего погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты.
Мы публиковали полную хронологию событий в этом материале.
Также в этот день в городе введут ограничения движения. Они будут действовать с 07:00 до 15:30 на участке улицы Чехова — от перекрестка с улицей Угличской до площади Ярославль-Главный.
«Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения на период проведения памятных мероприятий, посвященных трагедии в поселке Туношна, унесшей жизни игроков, тренеров и персонала хоккейной команды „Локомотив“», — рассказали в департаменте городского хозяйства.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и экс-игрок «Локомотива» Илья Горохов поделились с 76.RU своими воспоминаниями о том дне.