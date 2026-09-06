Пасха в России в 2027 году: какого числа, как готовиться и что важно знать

Пасха каждый год приходится на новую дату. В 2027 году запоминать число будет особенно удобно. Православная Пасха в России выпадает на воскресенье — практически в самый разгар первых майских выходных.
Когда Пасха в 2027 году
Светлое Христово Воскресение православные христиане отметят 2 мая 2027 года. Дата получилась поздней: в XXI веке православная Пасха по современному гражданскому календарю приходится на период с 4 апреля по 8 мая.
У католиков календарь сложится иначе. Католическая Пасха в 2027 году приходится на 28 марта, то есть разница между двумя датами составит ровно пять недель. Причина не в «переносе» праздника, а в разных системах расчета пасхальной даты.
Вот основные даты, которые пригодятся тем, кто заранее планирует весну:
14 марта — Прощеное воскресенье;
15 марта — начало Великого поста;
25 апреля — Вербное воскресенье;
29 апреля — Великий четверг;
30 апреля — Великая пятница;
1 мая — Великая суббота;
2 мая — Пасха;
11 мая — Радоница, день поминовения усопших.
Почему дата Пасхи каждый год меняется
Пасха относится к переходящим праздникам: она не закреплена за одним числом календаря. При расчете учитываются весеннее равноденствие, полнолуние и воскресный день. В православной традиции используется Александрийская пасхалия, поэтому в один год праздник приходится на начало апреля, а в другой уверенно добирается до майских праздников.
От даты Пасхи отсчитываются и другие события церковного календаря. Вместе с ней ежегодно сдвигаются Великий пост, Вербное воскресенье, Вознесение, Троица и Радоница.
Что означает Пасха
Для христиан Пасха — центральный праздник церковного года, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Поэтому его смысл сводится вовсе не к красивому куличу и удачно покрашенным яйцам.
«Смысл этого празднования заключается в том, что мы ликуем о торжестве жизни над смертью, добра над злом», — объяснил митрополит Иларион в интервью, опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви.
Именно поэтому Пасха в церковной традиции связана прежде всего с радостью, надеждой и торжеством жизни.
Когда начинается Великий пост перед Пасхой-2027
Великий пост в 2027 году продлится с 15 марта по 1 мая. Это 48-дневный период подготовки к Пасхе, в который входят Святая Четыредесятница и Страстная седмица.
В церковной традиции пост не ограничивается только изменением рациона. Ограничения в пище сочетаются с молитвой, делами милосердия, вниманием к собственным поступкам и попыткой хотя бы немного сократить привычную суету.
Как отмечают Пасху в России
Главное пасхальное богослужение начинается в ночь с субботы на воскресенье. Перед полуночью в храмах проходит полунощница, затем совершается крестный ход, после которого начинаются пасхальная утреня и литургия.
С домашней частью праздника связаны знакомые многим традиции: крашеные яйца, кулич и творожная пасха. Продукты нередко приносят в храм для освящения. По сложившемуся обычаю пасхальную снедь освящают в Великую субботу — в 2027 году это будет 1 мая. При этом расписание конкретного прихода лучше проверить заранее: время богослужений и освящения может различаться.
Праздничная корзина при этом остается именно традицией, а не самостоятельным смыслом Пасхи. Для верующего человека главное место занимает богослужение и само событие Воскресения Христова.
Как подготовить пасхальный стол без лишней суеты
Праздничные хлопоты удобно распределить на несколько дней. В четверг или пятницу можно купить продукты, обращая внимание на сроки годности. Домашние куличи удобно испечь заранее, а яйца сварить и покрасить в субботу. Творожную пасху тоже лучше готовить с учетом того, сколько времени она потом проведет в холодильнике.
Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть яйца перед приготовлением и варить их не менее 10 минут после закипания воды. Готовые вареные яйца следует держать в холодильнике не более 36 часов, а приготовленную творожную пасху — не более 72 часов.
Будет ли Пасха официальным выходным
Сама Пасха не входит в федеральный список нерабочих праздничных дней России. В нем есть, например, 1 Мая, 9 Мая и Рождество Христово 7 января, но отдельного федерального выходного на Пасху трудовое законодательство не устанавливает.
Однако в 2027 году календарь складывается удачно: 2 мая приходится на воскресенье, сразу после Праздника Весны и Труда. В опубликованном к августу 2026 года проекте производственного календаря предусмотрен отдых с 1 по 3 мая.
Что будет после Пасхи
С 2 по 8 мая в православном календаре идет Светлая седмица — праздничная неделя после Воскресения Христова.
Для поминовения усопших церковным календарем предусмотрена Радоница. В 2027 году она приходится на 11 мая. Поэтому многие верующие выбирают именно этот день для посещения кладбища, а сам праздник Пасхи посвящают богослужению, праздничной трапезе и общению с близкими.