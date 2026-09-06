«Поставили и забыли»: ярославцы пожаловались на неработающую подсветку в парке

Парк Мира в Ярославле Источник: читательница 76.RU

В конце августа ярославцы заметили поломку телеэкранов в парке Мира. На Доске почета местами перестала работать подсветка, а на экранах, на которых транслируют ролики с видами города и фрагменты из фильма «Афоня» (12+), появились черные квадраты и полосы.

О проблеме в редакцию сообщила одна из читательниц. 19 августа ярославна заметила, что в парке слишком темно.

«Почему никто не занимается настройкой этих экранов? Идея хорошая, но, как обычно, никто не следит. А подсветка некоторых почетных жителей начала тускнеть. Поставили и забыли, что ли?» — поинтересовалась девушка.

5 сентября мэр города сообщил, что подсветку починили.

«Поручил ответственной организации в кратчайшие сроки решить вопрос. В рамках гарантийных обязательств подрядная организация уже устранила все неполадки», — написал в соцсетях Артем Молчанов.