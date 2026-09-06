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Город «Поставили и забыли»: ярославцы пожаловались на неработающую подсветку в парке

«Поставили и забыли»: ярославцы пожаловались на неработающую подсветку в парке

Что ответили власти

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Парк Мира в Ярославле | Источник: читательница 76.RUПарк Мира в Ярославле | Источник: читательница 76.RU

Парк Мира в Ярославле

Источник:

читательница 76.RU

В конце августа ярославцы заметили поломку телеэкранов в парке Мира. На Доске почета местами перестала работать подсветка, а на экранах, на которых транслируют ролики с видами города и фрагменты из фильма «Афоня» (12+), появились черные квадраты и полосы.

О проблеме в редакцию сообщила одна из читательниц. 19 августа ярославна заметила, что в парке слишком темно.

«Почему никто не занимается настройкой этих экранов? Идея хорошая, но, как обычно, никто не следит. А подсветка некоторых почетных жителей начала тускнеть. Поставили и забыли, что ли?» — поинтересовалась девушка.

5 сентября мэр города сообщил, что подсветку починили.

«Поручил ответственной организации в кратчайшие сроки решить вопрос. В рамках гарантийных обязательств подрядная организация уже устранила все неполадки», — написал в соцсетях Артем Молчанов.

Ранее мы рассказывали, чьи портреты в Ярославле выносят на Доску почета и как туда попасть.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Парк Подсветка Поломка
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Когда у нас будет своя улица с красными фонарями, а то живем как дремучие.
Гость
5 минут
Да и... с этой доской почета. Тротуары не убираются вообще, вот это пробел! Даже к 1 сентября не удосужились хотя бы подмести. Дороги поливают регулярно, пусть не очень хорошо, воду экономят, видимо, но поливают. Это по Дзержинского. Может у кого-то по-другому, лучше или хуже. Каждый день на работу и домой по неубранному тротуару.... Раньше писали про уборку, зимой через несколько дней порой была реакция. Летом же и в начале осень реакции нет никакой. Мэр озабочен как бы попасть на стул в думе, все службы города работают по принципу: позвонят, может отреагируем. Исключение электрики, водоканал и лифтеры. Эти службы на чеку. Яму на дороге написали срок заделки 30 дней. Был апрель месяц. Заделали осенью аккурат перед снегом, успели.
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