«Не работаем, у нас упал БПЛА». Десятки туристов остались без денег и отдыха, заплатив за аренду загородных домиков

Екатеринбуржцев заманивали сказочным отдыхом с альпаками — но всё это были пустые обещания Источник: читатель E1.RU

Отдых с альпаками, частные домики, бассейн, баня и фотозоны: десятки туристов продолжают попадаться на сказочные уловки мошенников. Семьи и компании арендуют глэмпинги, переводят десятки тысяч рублей, после чего аферисты перестают выходить с ними на связь.

Злоумышленники постоянно создают сайты под разными названиями: Alpopark, Lesvelora и одно из последних — Framevila. Пострадавшие рассказали E1.RU, что ссылка на несуществующую базу отдыха выходит им первой в поисковой выдаче.

На сайте указан воображаемый номер телефона, а также опубликована ссылка на мессенджеры, где не видно реальных контактов. Потенциальным жертвам обещают активный отдых, комфортные домики, альпак и мини-лошадей, а также доступное расположение.

На сайте нет ссылок на соцсети, а указанный номер недоступен Источник: скриншот фейкового сайта

При бронировании на сайте предлагают оставить заявку, после чего злоумышленники связываются с покупателем в мессенджере и отправляют ссылку на оплату — все деньги уходят на зарубежные счета, поэтому оперативно вернуть средства или отследить получателя просто невозможно.

В июле Никита из Екатеринбурга заплатил мошенникам более 20 тысяч рублей. Вместе с женой и тремя детьми он приехал по адресу в деревню Мурзинка Свердловской области, но на месте их ждал обычный частный дом. Обманутый клиент сразу написал заявление в полицию.

«Когда бронируешь у них через сайт, с тобой связываются, но, если оплатите бронь или спалитесь, что знаете про что-то, мошенники сразу перестают читать и отвечать», — рассказывал Никита.

Мошенники перестали выходить на связь Источник: читатель E1.RU

В конце июля Татьяна из Екатеринбурга вместе с семьей поехала уже по другому адресу — в поселок Чусовское Озеро. Она отдала практически 15 тысяч рублей.

Женщина, проживающая в доме по указанному в объявлении адресу, объяснила, что обманутые туристы приезжают к ней уже не первый раз.

«Территория не похожа, как будто это какой-то комплекс. Было заявлено, что там домики с бассейнами, с альпаками и мини-лошадками. Мы всей семьей приехали, хотели отдохнуть, и в итоге нас обманули, мы нарвались на мошенников», — рассказала Татьяна в соцсетях.

Женщина обратилась в банк, чтобы те отменили перевод средств. Пока ей не удалось вернуть деньги.

Отпускница подробно рассказала, как осталась без денег и отдыха Источник: tami_momy / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Буквально на днях компания девушек решила забронировать домик через сайт Framevila на 5–6 сентября в поселке Санаторном (Верхняя Пышма), они тоже перечислили злоумышленникам 15 тысяч рублей. Когда они пытались уточнить у представителей сервиса точный адрес, «администратор» ответил им: «Сейчас не работаем, у нас упал БПЛА».

Девушки оплатили отдых, но остались ни с чем Источник: читатель E1.RU

Сообщения с просьбами сделать возврат мошенники сразу удаляли. E1.RU под видом отдыхающего связался с аферистами. Те оперативно ответили, что у них есть свободные домики на 5–6 сентября.

После разоблачения и просьбы честно рассказать, находятся ли они на территории РФ и ждать ли пострадавшим возмещения, мошенники ехидно ответили: «Из тюрьмы работаем», а после удалили диалог и заблокировали наш контакт.

Злоумышленники оперативно отвечают на сообщения Источник: читатель E1.RU

Они ссылаются на то, что данные онлайн-карт якобы неактуальны Источник: читатель E1.RU

Судя по комментариям в социальных сетях, мошенники создают подобные сайты и разводят клиентов по всей России. Некоторые пострадавшие переводят и по 40, и по 60 тысяч рублей.

Интересно, что этот загородный комплекс с альпаками существует на самом деле в Подмосковье, — аферисты просто копируют информацию с его сайта и буквально за несколько минут создают свой клон. Владелец частных домиков рассказал E1.RU, что знает о происходящем, однако никак не может на это повлиять:

«Из Свердловской области не звонили пострадавшие, звонили из Питера. Это сейчас повсеместно, они просто копируют сайт за две минуты. С этим ничего не сделать. Чем больше будет заявлений в полицию, тем быстрее будут блокировать сайты. Вопрос уже в потребителе: поймет ли он, что это мошенник или нет. Мне сайт показывали, я сразу понял, что это злоумышленники. Главные отличия фейковых сайтов: домен „.com“ (по умолчанию иностранный. — Прим. ред.), нет никаких соцсетей, истории сайта. Этого уже достаточно. Без бренда ничего невозможно. Если этого нет, я бы никогда ничего на этом ресурсе не бронировал».

Что ответили в полиции

Отдел полиции «Верхнепышминский» расследует факты мошенничества, связанные с бронированием вымышленной базы отдыха в Среднеуральске. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ).

«Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправной деятельности. Информация о мошеннических сайтах и доменах, включая данный сайт, направляется в Роскомнадзор для оперативной блокировки в соответствии с действующим законодательством», — добавили в ведомстве.

Как не стать жертвой мошенников

Бронируйте только на официальных платформах. Используйте проверенные сайты и приложения для путешествий. Не переходите по подозрительным ссылкам из соцсетей и мессенджеров. Проверяйте информацию. Перед переводом денег обязательно свяжитесь с базой отдыха по телефону из независимых источников. Помните: наличие сайта не гарантирует реального существования объекта. Никогда не переводите предоплату на карты физических лиц. Деньги за услуги должны приниматься только на расчетный счет юридического лица или ИП, указанный в договоре. Перевод на личную карту — главный признак мошенничества. Не ведитесь на слишком низкие цены. Значительные скидки в «горячий» сезон — основной способ привлечения жертв.

Если вы пострадали от действий мошенников, обратитесь в полицию или по телефону 102. Сохраняйте все скриншоты переписки и подтверждения переводов — это поможет в расследовании.

Ранее мы рассказывали, как в Екатеринбурге лайф-коуч оставила жертв без миллионов рублей.