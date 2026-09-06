Вы слышите внутренний голос, а кто‑то — нет: удивительные факты о том, как в голове появляются мысли

Интересные факты о работе мозга Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Вы когда‑нибудь ловили себя на том, что в голове крутится целый сериал: «Так… купить хлеб… нет, сначала позвонить тете… и не забыть про отчет…»? А потом узнаёте, что у кого‑то там не сериал, а вообще ничего — просто тишина и картинки. Моментально возникают вопросы: «А я нормальный?» и «Почему у других не так?» Однако наука может объяснить и то и другое.

Тяжелее работать

Наверняка вы настолько привыкли к внутреннему диалогу с собой, что даже не обращаете на него внимание. Удивительным открытием ученых стало то, что некоторые люди вообще с собой не болтают. Еще более поразительным оказалось то, что рабочая эффективность человека, который не ведет внутренних дискуссий, в разы ниже.

Такой вывод получилось сделать после нескольких экспериментов. Их в 2023 году провели доктор Йоханна Недергард из Копенгагенского университета в Дании и профессор Гэри Лупьян из Университета Висконсин-Мэдисон в США.

Люди без внутреннего монолога мыслят образами Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сначала группе людей дали пройти опрос, в котором предложили утверждение: «Я обдумываю проблемы в форме разговора с самим собой» и варианты ответа на него. После участники выполнили несколько заданий. Например, проверили оперативную память, запоминая последовательности из пяти слов. Люди, у которых внутренняя речь менее развита, запоминали хуже. Ученые связали это с тем, что они не могли повторять их про себя.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что отсутствие внутренней речи имеет реальные поведенческие последствия», — заявила Недергард.

Внезапное открытие

Изучением внутреннего монолога ученые занимаются давно, но изучение его отсутствия — это новая сфера. Психологи даже дали название этому явлению «анендофазия». Термин образован от греческих элементов: an- («отсутствие»), endo- («внутренний») и phasia («речь»).

Люди с анендофазией не слышат внутренний голос. Они осознают свои намерения и мысли через образы, эмоции, ощущения. Кстати, узнать свой способ мышления очень просто.

О том, что у некоторых людей нет внутреннего монолога, узнали не так давно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Попробуйте вспомнить, какой маршрут вы вчера выбирали, чтобы, например, дойти до магазина или доехать до работы. Если в голове тут же всплыла четкая последовательность: «Сначала налево, потом через парк, у светофора направо», подключился внутренний голос. Если вместо слов вы будто увидели знакомую улицу, почувствовали привычный поворот и просто интуитивно поняли, какой путь выбрали, скорее всего, ваш мозг дает ответы через образы. Оба варианта абсолютно нормальны.

Что говорят великие ученые

Внутренняя речь у человека всегда была под пристальным вниманием ученых и врачей. Например, выдающийся советский психолог, дефектолог и педагог Лев Выготский еще в 1934-м пришел к выводу, что внутренний монолог — это продолжение социальной речи.

В эксперименте ему помог ребенок, которому дали кубик. Перед тем, как поиграть с ним, он проговорил: «Возьму кубик, поставлю сюда», а после то же самое повторил мысленно.

У других специалистов, например у Зигмунда Фрейда, внутренняя речь — это эго и голос некого судьи, самоконтроля, который отвечает, например, родительскими запретами или социальными нормами. Такого же мнения придерживалась британский психоаналитик Мелани Кляйн.

Если обратиться к самым истокам, то внутренней речью интересовался еще и сам Сократ, который жил в V веке до нашей эры. Он делал внутренний диалог основой познания. Мол, истина рождается в споре, даже если споришь только с собой.