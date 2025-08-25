Продают первый этаж: в Ярославле озвучена цена на помещения в историческом доме, где жил купец

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле продадут исторический дом

В Ярославле продадут исторический дом

Источник:

Яндекс.Панорамы

В Ярославле определили цену на помещения первого этажа в историческом доме на Большой Федоровской улице, 109. О том, что их продадут с торгов, стало известно еще в конце 2024 года.

На сайте ДОМ.РФ указано, что начальная цена за два помещения общей площадью 153 квадратных метра — 4 миллиона рублей.

«Помещения расположены на первом этаже здания, признанного объектом культурного наследия. Ранее это был жилой дом знатного купца Вахрамеева, построенный во второй половине XIX века. Удобное транспортное сообщение обеспечено остановкой общественного транспорта — 243 метра, ж/д станцией — 590 метра», — говорится в описании объекта.

Вахрамеевы — известная в Ярославле купеческая семья, оставившая в городе огромное наследие. О роде предпринимателей и меценатов тех времен ярославцам напоминает, например, усадьба на улице Ушинского. Или исторический дом на улице Некрасова, 39. Александр Иванович Вахрамеев также был владельцем мукомольного завода в центре Ярославля. Семейные захоронения Вахрамеевых до сих пор можно найти на кладбищах Ярославля.

Заявки от желающих поучаствовать в торгах будут принимать до 22 сентября. Аукцион пройдет 26 сентября. Чтобы заявку приняли, необходимо внести задаток в 400 тысяч рублей.

Ранее в правительстве Ярославской области рассказали, что в регионе выставили на продажу четыре исторических особняка. Объекты культурного наследия забрали у предыдущих владельцев за то, что те не следили за их состоянием.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
6 минут
Вахромеев много чего, городу оставил, не чета нынешним.😂
Гость
8 минут
Как у нас любят последнее время, Купцов Ярославских упоминать при продаже исторических зданий! А чем нынешние, лучше Большевиков? Взяли, и вернули бы ранее награбленное наследникам, смотришь, и Справедливость восторжествует!🤡
