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Осень По погоде 7 сентября судили о характере будущей зимы: народные приметы

По погоде 7 сентября судили о характере будущей зимы: народные приметы

В этот день шли за последними грибами и по листопаду пытались определить, насколько близко подобралась зима

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Начало сентября в народном календаре считалось временем последних больших походов за грибами | Источник: GPTНачало сентября в народном календаре считалось временем последних больших походов за грибами | Источник: GPT

Начало сентября в народном календаре считалось временем последних больших походов за грибами

Источник:

GPT

7 сентября в народном календаре отмечают Тита Листопадника. У дня были и другие названия — Тит Грибник и Гриборост. К началу сентября деревья заметно теряли листву, а в лесах продолжался грибной сезон — отсюда и появились народные имена даты.

Одним из главных занятий становилась «тихая охота». Домой несли грузди, рыжики и другие грибы, которые жарили, сушили и солили на зиму. Начало осени вообще было временем активных заготовок: в кладовых перебирали припасы, старались сохранить поздние ягоды и фрукты, следили, чтобы собранный урожай не испортился до холодов.

Одновременно продолжались сельские работы. Крестьяне занимались зерном, молотьбой и озимым севом. В народе Тита воспринимали как одну из заметных границ между уходящим летом и настоящей осенью: световой день становился короче, ночи — прохладнее, а состояние леса всё чаще использовали как своеобразный показатель приближающейся зимы.

По церковному календарю 7 сентября вспоминают апостола от семидесяти Тита, ученика апостола Павла. Согласно церковному преданию, он сопровождал своего наставника в путешествиях, а позднее стал епископом на Крите.

На Тита лесные дары превращались в запасы, которые должны были дождаться зимы | Источник: GPTНа Тита лесные дары превращались в запасы, которые должны были дождаться зимы | Источник: GPT

На Тита лесные дары превращались в запасы, которые должны были дождаться зимы

Источник:

GPT

Что нельзя делать 7 сентября

С Титом Листопадником связывали несколько бытовых запретов. Особенно осторожно в народных поверьях относились к лесу, деньгам и началу больших домашних работ. Строго не рекомендовалось:

  • брать маленьких детей в лес — существовало поверье, что в эту пору их может напугать или запутать леший;

  • пинать, топтать или специально сбивать несъедобные грибы — такое отношение к лесу считали плохой приметой и опасались навлечь на себя гнев его «хозяина»;

  • начинать строительство или большой ремонт — верили, что работу вскоре придется переделывать;

  • звенеть монетами и без нужды пересчитывать мелочь — по народным представлениям, так можно было «распугать» достаток;

  • давать после заката деньги или продукты в долг — считалось, что вместе с ними из дома может уйти благополучие;

  • долго спать и проводить день без дела — Тита связывали с хозяйственными заботами, поэтому праздность считалась неудачной приметой.

Что можно делать 7 сентября

Большая часть традиций дня была вполне практичной: начало осени требовало успеть собрать лесные дары и привести в порядок запасы перед холодами:

  • отправляться за грибами — Тита считали одним из последних особенно удачных дней для их сбора и засолки;

  • готовить грибные запасы на зиму — урожай сушили, солили и использовали для домашних блюд;

  • собирать поздние ягоды, рябину и созревшие груши — сезонные дары старались не оставлять пропадать;

  • заниматься зерном, молотьбой и озимым севом — полевые работы еще не заканчивались;

  • разбирать кладовые и проверять зимние запасы — начало осени было временем подсчета собранного урожая;

  • отправляться в поездку — Тита считали надежным союзником для начала путешествия.

По листопаду и поведению птиц в старину пытались понять, насколько близко зимние холода | Источник: GPTПо листопаду и поведению птиц в старину пытались понять, насколько близко зимние холода | Источник: GPT

По листопаду и поведению птиц в старину пытались понять, насколько близко зимние холода

Источник:

GPT

Грибные блюда в этот день занимали особое место на столе. Из свежего сбора готовили супы, пироги и жареные грибы, а лучшую часть урожая старались отложить для засолки. Так обычная лесная добыча одновременно становилась и частью осеннего меню, и запасом на долгие зимние месяцы.

Существовал и более колоритный обычай: утром умывались водой, в которой до этого находился серебряный предмет. Такой воде приписывали способность сохранять красоту и оберегать человека от осенних недугов. Это было именно народное поверье, а не лечебная практика.

Народные приметы о погоде

За деревьями, птицами, грибами и дождем 7 сентября наблюдали особенно внимательно. По этим признакам в старину пытались понять, какой окажется осень и насколько быстро приблизится зима:

  • много грибов в лесу — к долгой и холодной зиме;

  • грибов оказалось мало — ждали ранних заморозков и скорого прихода зимы;

  • большая часть листьев уже опала — зиму ожидали раннюю и суровую;

  • листопад только начинается — считалось, что зима придет поздно и будет сравнительно мягкой;

  • опавшие листья чаще ложатся изнанкой вверх — к похолоданию и морозной зиме, лицевой стороной вверх — тепло, по приметам, задержится;

  • перелетные птицы садятся на крыши домов — к сырой и дождливой осени;

  • птицы чаще опускаются на землю — к теплой погоде;

  • вороны каркают хрипло и отрывисто — скоро может пойти дождь;

  • утром стелется туман — впереди ожидали несколько ясных дней;

  • дождь начинается после обеда — ненастье, по приметам, может затянуться;

  • гром 7 сентября — к теплой и продолжительной осени.

Тит Листопадник приходился на заметный сезонный перелом: летние работы постепенно заканчивались, листья начинали опадать активнее, а в домах подсчитывали и пополняли запасы. Лес в это время был для крестьян не только источником еды, но и одним из главных ориентиров для наблюдений за сменой сезона.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья Грибы
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