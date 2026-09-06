«Повышение узнаваемости»: в Ярославской области за 120 миллионов подсветят кремль

Ростовский кремль в Ярославской области Источник: читательница 76.RU

В музее-заповеднике «Ростовский кремль» в Ярославской области установят подсветку. Объявление о поиске подрядчика разместили 4 сентября на «Госзакупках». 21 сентября — последний день приема заявок.

«Назначение и технико-экономические показатели результата выполненных работ по контракту: создание вечернего и ночного облика зданий, подчеркивание их архитектуры и декоративных элементов, создание выразительного облика территории, привлечение внимания к объекту, повышение узнаваемости, создание современного комфортного общественного пространства, пешеходных исторических, туристических маршрутов, формирование благоприятной психологической атмосферы, повышение туристической привлекательности территории, а также в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией», — указано в документе.

В Ростове Великом подсвечивают кремль Источник: «Госзакупки»

Выбранный подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта. К 10 декабря 2026 года объект планируют сдать. Заплатить за работы заказчик готов 102 млн 093 тысячи 960 рублей. Это максимальная цена контракта. Договор будут заключать с тем подрядчиком, чья смета выгоднее.

В предложенную сумму входят:

работы по приспособлению для современного использования (устройства архитектурно-художественной подсветки) объектов культурного наследия — 83 млн 260 тысяч 200 рублей;

непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения — 1 млн 665 тысяч 200 рублей;

компенсация НДС при выполнении работ (услуг) по сохранению объекта культурного наследия — 17 млн 168 тысяч 560 рублей.

Так выглядит лента, которую планируют разметить Источник: «Госзакупки»

Саму подсветку установят на объектах культурного наследия. Работы уже согласовали. Они коснутся следующих памятников архитектуры:

церковь Воскресения Христова надвратная;

колокольня церкви Воскресения Христова;

церковь Одигитрии;

восточная фланкирующая башня церкви Воскресения;

западная фланкирующая башня церкви Воскресения;

северо-западная угловая башня (Одигитриевская);

восточное прясло северной крепостной стены;

западное прясло северной крепостной стены.

К контракту прикрепили визуализацию проекта Источник: «Госзакупки» Всего подсветить планируют восемь объектов Источник: «Госзакупки»

Ранее в правительстве региона сообщали, что в рамках проекта будет подсвечено восемь объектов Ростовского кремля. Финансирование на эти цели выделено из федерального бюджета. Уже выполнена подсветка Успенского собора и звонницы, входящих в состав ансамбля.

Напомним, проект по архитектурно-художественной подсветке зданий реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева. За четыре года уже украшено около 240 объектов. Среди них Николо-Сольбинский монастырь в Переславском округе, Даманский мост в Ярославле, мост через Волгу в Рыбинске и другие.