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Город «Повышение узнаваемости»: в Ярославской области за 120 миллионов подсветят кремль

«Повышение узнаваемости»: в Ярославской области за 120 миллионов подсветят кремль

Когда планируют завершить работы

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Ростовский кремль в Ярославской области | Источник: читательница 76.RUРостовский кремль в Ярославской области | Источник: читательница 76.RU

Ростовский кремль в Ярославской области

Источник:

читательница 76.RU

В музее-заповеднике «Ростовский кремль» в Ярославской области установят подсветку. Объявление о поиске подрядчика разместили 4 сентября на «Госзакупках». 21 сентября — последний день приема заявок.

«Назначение и технико-экономические показатели результата выполненных работ по контракту: создание вечернего и ночного облика зданий, подчеркивание их архитектуры и декоративных элементов, создание выразительного облика территории, привлечение внимания к объекту, повышение узнаваемости, создание современного комфортного общественного пространства, пешеходных исторических, туристических маршрутов, формирование благоприятной психологической атмосферы, повышение туристической привлекательности территории, а также в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией», — указано в документе.

В Ростове Великом подсвечивают кремль | Источник: «Госзакупки»В Ростове Великом подсвечивают кремль | Источник: «Госзакупки»

В Ростове Великом подсвечивают кремль

Источник:

«Госзакупки»

Выбранный подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта. К 10 декабря 2026 года объект планируют сдать. Заплатить за работы заказчик готов 102 млн 093 тысячи 960 рублей. Это максимальная цена контракта. Договор будут заключать с тем подрядчиком, чья смета выгоднее.

В предложенную сумму входят:

  • работы по приспособлению для современного использования (устройства архитектурно-художественной подсветки) объектов культурного наследия — 83 млн 260 тысяч 200 рублей;

  • непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения — 1 млн 665 тысяч 200 рублей;

  • компенсация НДС при выполнении работ (услуг) по сохранению объекта культурного наследия — 17 млн 168 тысяч 560 рублей.

Так выглядит лента, которую планируют разметить | Источник: «Госзакупки»Так выглядит лента, которую планируют разметить | Источник: «Госзакупки»

Так выглядит лента, которую планируют разметить

Источник:

«Госзакупки»

Саму подсветку установят на объектах культурного наследия. Работы уже согласовали. Они коснутся следующих памятников архитектуры:

  • церковь Воскресения Христова надвратная;

  • колокольня церкви Воскресения Христова;

  • церковь Одигитрии;

  • восточная фланкирующая башня церкви Воскресения;

  • западная фланкирующая башня церкви Воскресения;

  • северо-западная угловая башня (Одигитриевская);

  • восточное прясло северной крепостной стены;

  • западное прясло северной крепостной стены.

К контракту прикрепили визуализацию проекта | Источник: «Госзакупки»К контракту прикрепили визуализацию проекта | Источник: «Госзакупки»

К контракту прикрепили визуализацию проекта

Источник:

«Госзакупки»

Всего подсветить планируют восемь объектов | Источник: «Госзакупки»Всего подсветить планируют восемь объектов | Источник: «Госзакупки»

Всего подсветить планируют восемь объектов

Источник:

«Госзакупки»

Ранее в правительстве региона сообщали, что в рамках проекта будет подсвечено восемь объектов Ростовского кремля. Финансирование на эти цели выделено из федерального бюджета. Уже выполнена подсветка Успенского собора и звонницы, входящих в состав ансамбля.

Напомним, проект по архитектурно-художественной подсветке зданий реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Михаила Евраева. За четыре года уже украшено около 240 объектов. Среди них Николо-Сольбинский монастырь в Переславском округе, Даманский мост в Ярославле, мост через Волгу в Рыбинске и другие.

Как вам такая идея?

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Подсветка Кремль Ростов Великий
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Комментарии
21
Гость
33 минуты
Пусть сияет! ✨
Гость
34 минуты
Всем миром собираем деньги на лечение детей, постоянно идет сбор средств на неотложные операции, погорельцы, оставшиеся без жилья, да и множество простых граждан, до сих пор, живут в бараках. Неужели, подсветка важнее всех этих проблем ? 120 миллионов, - это несколько спасенных жизней ! Так что важнее ?
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