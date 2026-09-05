«Я был в шоке»: в Ярославль иномарка влетела в остановку. Что известно о ДТП — онлайн

5 сентября «Мерседес» на скорости врезался в остановку у ТЦ «Рио» в Ярославле. В полиции сообщили об одном погибшем, также есть пострадавшие.
В этой онлайн-трансляции публикуем все, что известно об аварии.
В Сети появилась одна из версий случившегося.
«Молодой человек, по виду несовершеннолетний, летел по Тутаевскому шоссе в сторону центра на красный свет. Его преследовали инспекторы ГАИ. На перекрёстке возле „Рио“, судя по всему, у него заклинило колесо — это было видно по дыму и следам резины на асфальте. В результате он вылетел в остановку», — пишут в группе «Жесть Ярославль».
Видео с места аварии
Первые данные от полиции
В пресс-службе УМВД России подтвердили погибшего и пострадавших.
«Около 8:18 в районе д. 1 по Тутаевскому шоссе произошло ДТП. По предварительной информации имеются погибший и пострадавшие.
На месте происшествия работают экстренные службы», — сообщили в полиции.
В соцсетях сообщают, что за несколько минут до ДТП автобус с остановки забрал еще нескольких человек.
«За минуту до этого 11‑й автобус забрал большую часть людей. Оставалось три человека. Один погиб мгновенно, двоих выкинуло на газон…», — пишут в группе «Жесть Ярославль».
Все случилось на Тутаевском шоссе, в районе дома 1. Напротив торгового центра.
Как сообщают очевидцы, в момент аварии на остановке был мужчина.
«Я проезжал, был в шоке. Может быть, пьяный был и не справился с управлением», — предполагают очевидцы в Сети