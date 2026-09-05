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Происшествия Онлайн-трансляция «Я был в шоке»: в Ярославль иномарка влетела в остановку. Что известно о ДТП — онлайн

«Я был в шоке»: в Ярославль иномарка влетела в остановку. Что известно о ДТП — онлайн

Собираем фото и видео

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5 сентября «Мерседес» на скорости врезался в остановку у ТЦ «Рио» в Ярославле. В полиции сообщили об одном погибшем, также есть пострадавшие.

В этой онлайн-трансляции публикуем все, что известно об аварии.

Анастасия Вязигина

Если вы стали свидетелем ДТП, сообщите об этом в редакцию.

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Анастасия Вязигина
Иномарка врезалась в остановку | Источник: Жесть Ярославль / MaxИномарка врезалась в остановку | Источник: Жесть Ярославль / Max

Иномарка врезалась в остановку

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Машина оказалась на газоне | Источник: Жесть Ярославль / MaxМашина оказалась на газоне | Источник: Жесть Ярославль / Max

Машина оказалась на газоне

Источник:

Жесть Ярославль / Max

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Анастасия Вязигина

В Сети появилась одна из версий случившегося.

«Молодой человек, по виду несовершеннолетний, летел по Тутаевскому шоссе в сторону центра на красный свет. Его преследовали инспекторы ГАИ. На перекрёстке возле „Рио“, судя по всему, у него заклинило колесо — это было видно по дыму и следам резины на асфальте. В результате он вылетел в остановку», — пишут в группе «Жесть Ярославль».

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Анастасия Вязигина

Видео с места аварии

«Мерседес» врезался в остановку в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина
Все случилось в восемь утра | Источник: читатель 76.RUВсе случилось в восемь утра | Источник: читатель 76.RU

Все случилось в восемь утра

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

Первые данные от полиции

В пресс-службе УМВД России подтвердили погибшего и пострадавших.

«Около 8:18 в районе д. 1 по Тутаевскому шоссе произошло ДТП. По предварительной информации имеются погибший и пострадавшие.
На месте происшествия работают экстренные службы», — сообщили в полиции.

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Анастасия Вязигина

В соцсетях сообщают, что за несколько минут до ДТП автобус с остановки забрал еще нескольких человек.

«За минуту до этого 11‑й автобус забрал большую часть людей. Оставалось три человека. Один погиб мгновенно, двоих выкинуло на газон…», — пишут в группе «Жесть Ярославль».

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Анастасия Вязигина

Все случилось на Тутаевском шоссе, в районе дома 1. Напротив торгового центра.

Как сообщают очевидцы, в момент аварии на остановке был мужчина.

В момент аварии на остановке был мужчина | Источник: читатель 76.RUВ момент аварии на остановке был мужчина | Источник: читатель 76.RU

В момент аварии на остановке был мужчина

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

«Я проезжал, был в шоке. Может быть, пьяный был и не справился с управлением», — предполагают очевидцы в Сети

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Смертельное ДТП Иномарка
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Этот кто на иномарке уходил от гайцов сначала в сторону Тутаева потом развернулся и полетел в город , неадекват какой-то
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Гость
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