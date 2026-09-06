Нельзя забыть: какие фильмы были сняты в память о трагедии с «Локомотивом»

В 2026 году исполняется 15 лет со дня трагедии Источник: ГУ МЧС по Ярославской области

7 сентября 2011 года произошла трагедия — самолет с ярославской хоккейной командой «Локомотив» упал при взлете из аэропорта в Туношне. На борту находилось 45 человек — игроки, тренерский штаб, персонал ярославского хоккейного клуба и экипаж воздушного судна. Погибли все, кроме бортинженера Александра Сизова.

Эта катастрофа осталась не только в сердцах людей, но и в фильмах, которые были сняты в память о погибших спортсменах. В этом обзоре — подборка того, что можно посмотреть о трагедии.

«Небесная команда»

Фильм «Небесная команда» вышел в 2021 году Источник: «Небесная команда», 2021 год, реж. Владимир Алеников / «Кинопоиск»

Это российская спортивная драма режиссера Владимира Аленикова. Художественный фильм вышел в 2021 году и посвящен трагедии с «Локомотивом». По сюжету, болельщики команды едут в Минск на первый матч нового сезона. По дороге они узнают об авиакатастрофе.

Один из главных героев фильма — 16-летний Артем — выпускник хоккейной школы «Локомотива». Из-за драки на тренировке над ним нависает угроза отчисления. Несмотря на это, для него главная задача — отвезти на игру в Минск «счастливый» баннер. Также героями картины становятся мама двоих детей Наташа (по прозвищу Барселона), которая вынуждена оставить малышей дома, чтобы поехать на матч, Женя Странник, у которого конфликт с женой, невеста хоккеиста Андрея Кирюхина, которая тайно уезжает на матч, чтобы сделать сюрприз жениху, тренер Артема, который несмотря на то, что его жена лежит в больнице после инсульта, решает ехать в Минск, Маня, сотрудница клуба, которая боится летать и поэтому выбирает поезд вместо самолета.

В итоге все они оказываются вместе в поезде Москва-Минск и становятся свидетелями первых новостей о катастрофе.

Фильм завершается трогательной сценой на «Минск-Арене», где фанаты разворачивают тот самый «счастливый» баннер.

В картине трагедия показана через чувства и эмоции людей, для которых «Локомотив» был чем-то большим, нежели просто одной из хоккейных команд.

«Капитан Немо»

Иван Ткаченко был всеобщим любимцем Источник: кадр из фильма «Капитан Немо», 2018 год, реж. Елена Михеева

Это документальный фильм о капитане разбившейся хоккейной команды «Локомотив» Иване Ткаченко. Он вышел в 2018 году. Продюсером картины выступил отец Ивана — Леонид Ткаченко. Режиссер и сценарист — Елена Михеева, которая была лично знакома с хоккеистом с 2008 года.

— Я очень хочу, чтобы больше людей узнали о Ване. Для этого и снимался фильм, — рассказала она на премьере в Ярославле.

Иван был не только выдающимся спортсменом, который дважды вместе с «Локомотивом» становился Чемпионом России, но и человеком с большой буквы. Уже после его гибели выяснилось, что Иван анонимно перечислял большие суммы в благотворительные фонды на лечение детей, подписываясь просто Иван Леонидович. В благотворительных организациях его прозвали Капитаном Немо.

В съемках приняли участие родные и коллеги Ивана.

Капитан Немо (лат. Nemo — «Никто») — это вымышленный персонаж, герой романов Жюля Верна. Он создатель и командир фантастического подводного корабля «Наутилус». Одной из главных черт характера героя является способность сострадать.

«Команда навсегда»

Еще один документальный фильм о трагедии с «Локомотивом». Картина вышла в 2016 году на Первом канале. Режиссером стал Александр Михайлов. В фильме показаны истории погибших спортсменов — какими они были, о чем мечтали, кто любил их, и кого любили они. Также показано, как справляются с горем их самые близкие люди.

В фильме приняли участие родители Александра Галимова, Павла Траханова, Андрея Ярчука, Александра Васюнова, Ивана Ткаченко, девочка, которую спасли пожертвования Ивана, мама и невеста Андрея Кирюхина, друг Павола Демитры и многие другие.

«Локомотив». 10 лет без команды»

В 2021 году на хоккейном канале Sport24.ru вышел фильм Дарьи Тубольцевой «Локомотив». 10 лет без команды». Спустя 10 лет после жуткой трагедии корреспондент Sport24.ru встретилась с родителями, друзьями и близкими погибших спортсменов, чтобы отдать дань памяти команде, ушедшей навсегда.

Одним из участников картины стал недавний тренер обновленного «Локомотива» Боб Хартли. Он рассказал о своем друге и коллеге — Брэде Маккриммоне, который был тренером «Локомотива» в 2011 году и погиб вместе со своими подопечными.

«Гибель надежды. Катастрофа Локомотива»

Этот документальный фильм был создан телекомпанией «РЕН ТВ» в 2011 году, практически после трагедии.

В фильме собраны свидетельства друзей, близких, родных погибших, болельщиков. Авторы попытались показать, какими людьми были те, кто ушел, и как трагедия отозвалась в сердцах людей.

Возрастное ограничение всех фильмов: 12+.