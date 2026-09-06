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Страна и мир Фоторепортаж Китай крупным планом: как на самом деле выглядят улицы главных городов Поднебесной — честный фоторепортаж

Китай крупным планом: как на самом деле выглядят улицы главных городов Поднебесной — честный фоторепортаж

Десятки снимков из самой продающей страны мира

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Запретный город&nbsp;— грандиозный императорский дворцовый комплекс в Пекине, построенный в первой половине XV века | Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUЗапретный город&nbsp;— грандиозный императорский дворцовый комплекс в Пекине, построенный в первой половине XV века | Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Запретный город — грандиозный императорский дворцовый комплекс в Пекине, построенный в первой половине XV века

Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

В Китае непроизвольно поражаешься контрастам: императорские дворцы соседствуют со стеклянными башнями, а роботы доставки ездят мимо рисовых полей, которые упираются в космодромы. Смотришь на продавцов с флажками на головах, на трехуровневые переходы метро и толпы, которые ждут зеленого света, и думаешь: здесь продается всё. Даже космос на крыше. «Фонтанка.ру» собрала фоторепортаж без глянца: вот так выглядит настоящий Китай образца 2026 года.

Пекин — Китай, который показывает себя

Пекин начинается не с небоскребов. В центре города по-прежнему стоит императорский дворец, строительство которого завершили в 1420 году. Всё, что связано с императорами, — как раз те места, куда в первую очередь ведут туриста.

Вход в Запретный город | Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUВход в Запретный город | Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Вход в Запретный город

Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Туризм здесь поставлен на поток. Только в 2025 году Пекин принял около 390 миллионов гостей из разных стран.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Китайцы свою историю не просто помнят — они ее примеряют. Взять напрокат национальный костюм и отправиться на селфи-сессию у Запретного города — обязательный пункт программы для местных туристов.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Иностранцев местные туристы разглядывают с таким же трепетом, с каким те — их дворцы. Только на зарубежных гостях нет таблички «руками не трогать» — китайские путешественники активно этим пользуются, особенно дети. Охнуть не успеешь, как уже тянут за рукав: «Фото, фото!»

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Между императорскими дворцами и стеклянными башнями — несколько веков истории. Пекин одновременно выглядит городом, который бережет прошлое, и мегаполисом, который явно не собирается в нем останавливаться.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Китайских машин в России стало так много, что кажется, будто их сбрасывают с парашютами. На пекинских улицах их просто физически больше некуда ставить. Вот и выплескиваются за границу.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Велосипед в Пекине тоже никуда не исчез. Просто рядом с ним теперь ездят электроскутеры, электромобили и роботы доставки.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

На улицах стоят станции для замены аккумуляторов в электровелосипедах и скутерах доставки.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

За небоскребами и широкими проспектами остается другой Пекин — низкий, тесный и человеческий. В нём до сих пор слышно, как скрипят старые двери.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Сиань — город, где прошлое превратилось в шоу

Армия, которую похоронили вместе с первым императором Китая более двух тысяч лет назад, сегодня работает еще и как один из главных туристических магнитов страны. Когда-то Сиань был столицей — отсюда правили империей, отсюда уходили в бессмертие с глиняным войском. А потом он этот статус потерял.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

И теперь вместо дворцов здесь — торговые лавки прямо на улице, пар из котлов, запах жареного мяса и никакого императорского величия. Просто город, который перестал быть главным и выдохнул.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Здесь в старых кварталах до сих пор сохранились уличные колонки. Их закрывают на замок, чтобы доступ к ним был только у определенной группы местных жителей — именно они платят за воду.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

И кажется, городу от потери столичного статуса стало только легче.

Санья — Китай, который приехал на море

Китайский курорт выглядит именно так: тропическое море, пальмы и тысячи людей, приехавших сюда из городов, где зима совсем не похожа на зиму в России.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

За пляжем начинается вертикальный город из отелей, апартаментов, торговых центров и ресторанов.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Пляжный отдых в Китае — это далеко не обязательно тишина и уединение. Город может выглядеть примерно так же, как центральная улица мегаполиса.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Санья продает не только море. Пятизвездочные отели, виллы, яхты, спа и рестораны превратили побережье Хайнаня в китайскую версию международного курорта.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

В первом полугодии 2025 года аэропорт Саньи фиксировал особенно заметный поток из России, Казахстана и Южной Кореи. В 2025 году город принял 36,16 миллиона туристов, а туристические расходы достигли 103,26 миллиарда юаней — впервые превысив 100 миллиардов.

Стоит только заехать в глубинку — и Хайнань стремительно теряет глянец. Деревня здесь выглядит ровно так, как и должна выглядеть деревня: рисовые поля, тишина и крыши домов.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

В дни запусков ракет эти крыши превращаются в импровизированные ложи. Сельские жители зарабатывают космосом буквально: сдают место на крыше за копейки, а вид открывается такой, за который в городе просят состояние.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Хайнань без глянца, пожалуй, интереснее, чем пятизвездочный спа.

Шанхай — город, который не пытается выглядеть будущим

Если Пекин показывает историю Китая, то Шанхай — его амбиции. На одном берегу Хуанпу — колониальная архитектура начала XX века.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

На другом — небоскребы XXI века. Пожалуй, более наглядной фотографии китайской экономической трансформации придумать трудно.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

В Шанхай возвращаются иностранные туристы. За 2025 год город принял 9,36 миллиона въездных посетителей — почти на 40% больше, чем годом ранее. На фото ниже — не очередь на выставку и не концерт. Это просто пешеходный переход. Люди ждут зеленого света, чтобы побрести дальше по своим делам. Просто в Шанхае даже обычный переход выглядит как массовка в эпическом фильме.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

В нескольких минутах от небоскребов начинается другой Шанхай — приземистый, с узкими улочками.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Шанхай выглядит как город, где будущее уже наступило, но почему-то никто не объявил об этом официально.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Но самый настоящий Шанхай начинается под землей. Метро здесь — это не просто транспорт. Это еще и торговый центр, галерея и рекламная площадка в одном флаконе. Переходы между линиями уходят на три этажа вниз — и на каждом тебя ждут магазины, баннеры и предложения, от которых сложно отказаться. Пока едешь на работу, уже купил ужин, заказал доставку и выбрал новый смартфон. Под землей не проехать просто так — здесь продают всё.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

За футуристическим фасадом работает огромная экономика доставки: еда, товары и посылки движутся по городу практически непрерывно.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

Китай давно научился делать собственную версию практически всего — от кофе и фастфуда до автомобилей и смартфонов.

Продавцы в здешних магазинах надевают флажки на голову. Тебя видно издалека, ты видишь продавца — и вот ты уже покупаешь, даже если заходил просто спросить дорогу.

Источник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RUИсточник: Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU
Источник:

Наталья Вязовкина / FONTANKA.RU

И в этом весь Китай: производи, продавай — или проиграешь. Флажок на голове, рис у дороги, космос на крыше — всё работает на одну идею. Здесь не ждут, когда тебя заметят. Здесь делают так, чтобы ты заметил.

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Наталья Вязовкина
Старший корреспондент отдела БИЗНЕС, главная по заводам и пароходам
Китай Путешествие Отпуск
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