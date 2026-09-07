Россияне массово лишаются сайтов, банков и онлайн-магазинов. В чем причина блокировок?

С проблемами столкнулись уже тысячи доменов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С июня западные центры сертификации начали массово отзывать сертификаты безопасности у российских сайтов. Из-за этого россияне теряют доступ к ресурсам, а интернет-магазины рискуют лишиться покупателей, заявили в Ассоциации предпринимателей платформенной экономики (АППЭ).

Как объяснили в АППЭ, для разработчиков браузеров появились новые требования. Теперь они должны проверять клиентов по санкционным спискам США, Европы и других стран. Если организация попадает под ограничения, ее сертификат отзывают.

«Сертификат безопасности подтверждает подлинность сайта и защищает передачу данных. При его отзыве браузер может предупредить пользователя о небезопасном соединении или полностью ограничить доступ к ресурсу. В результате покупатель с высокой вероятностью закроет страницу и выберет другую площадку», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на письмо ассоциации.

Через незащищенное соединение также могут не работать платежные системы, и онлайн-оплата не пройдет. По данным АППЭ, проблема уже затронула тысячи доменов.

Для восстановления доступа к сайтам можно бесплатно получить отечественный сертификат от Минцифры через «Госуслуги». Google Chrome, Safari, Firefox и другие зарубежные браузеры не поддерживают его по умолчанию, поэтому пользователю придется самому устанавливать сертификат на каждое устройство. Также можно пользоваться отечественными поисковыми системами со встроенной поддержкой.

Ассоциация рекомендует владельцам онлайн-магазинов разместить на сайтах и в приложениях инструкции для покупателей. Обо всех вариантах восстановления доступа советуют дополнительно рассказать в соцсетях и мессенджерах.