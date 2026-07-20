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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Как может измениться ярославский Перекоп после строительства Карабулинской развязки: фото

Как может измениться ярославский Перекоп после строительства Карабулинской развязки: фото

Смотрим визуализацию

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Содержание
Так может выглядеть отрезок Карабулинской развязки в Красноперекопском районе | Источник: «Институт Гипростроймост»Так может выглядеть отрезок Карабулинской развязки в Красноперекопском районе | Источник: «Институт Гипростроймост»

Так может выглядеть отрезок Карабулинской развязки в Красноперекопском районе

Источник:

«Институт Гипростроймост»

В Ярославле в 2025 году началось строительство третьего моста через Волгу, который должен стать частью обещанной городу Карабулинской развязки. Этому предшествовала большая работа.

В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему развязки, выделив в ней пять этапов — это отрезки той самой развязки. Третий мост, кстати, является четвертым этапом, но его решили реализовать в первую очередь.

Что касается самой дороги, то, по разработкам проектировщиков, первый этап ее строительства пройдет в Красноперекопском районе и заметно изменит улично-дорожную сеть этой территории.

Важно отметить, что это не итоговый вариант, а предпроектное решение, которое будет уточняться в процессе дальнейшей работы.

Тем не менее, вероятность, что суть разработок останется примерно такой, большая. Поэтому смотрим, что может поменяться на Перекопе, если проект реализуют в том виде, в котором он был разработан изначально.

Шестиполосная дорога

Участок Карабулинской развязки в Красноперекопском районе должен пройти от пересечения проспекта Толбухина с улицей Большая Федоровская (от моста через Которосль) до пересечения Московского проспекта с улицей Гоголя. Его протяженность, по расчетам, должна составить 2,5 километра. Дорога здесь предполагается шестиполосная. Вдоль нее обустроят тротуары шириной в 3 метра.

Первый этап строительства Карабулинской развязки должен затронуть территорию Красноперекопского района | Источник: «Институт Гипростроймост»Первый этап строительства Карабулинской развязки должен затронуть территорию Красноперекопского района | Источник: «Институт Гипростроймост»

Первый этап строительства Карабулинской развязки должен затронуть территорию Красноперекопского района

Источник:

«Институт Гипростроймост»

Двухуровневая развязка и путепровод

Также в Красноперекопском районе планируют построить двухуровневые транспортные развязки. Одна предполагается на пересечении с улицей Большая Федоровская, вторая — на пересечении с улицей 1-ой Вокзальной и далее над железной дорогой.

Проектировщики объяснили, что двухуровневые развязки помогут максимально сохранить существующую капитальную застройку и железнодорожную инфраструктуру в этих местах, а также сложившееся транспортное сообщение. Регулировка движения здесь будет производится светофорами.

Дорога пройдет над железнодорожными путями | Источник: «Институт Гипростроймост»Дорога пройдет над железнодорожными путями | Источник: «Институт Гипростроймост»

Дорога пройдет над железнодорожными путями

Источник:

«Институт Гипростроймост»

Для обеспечения связи Карабулинской развязки с прилегающими территориями, а также для разделения транспортных потоков по скоростям предусмотрены боковые проезды. Для разворота транспорта в районе съезда с Толбузинского моста и новой развязки у Большой Октябрьской хотят обустроить дополнительную полосу под путепроводом.

Карабулинская развязка может пройти над Боьшой Федоровской вторым этажом | Источник: «Институт Гипростроймост»Карабулинская развязка может пройти над Боьшой Федоровской вторым этажом | Источник: «Институт Гипростроймост»

Карабулинская развязка может пройти над Боьшой Федоровской вторым этажом

Источник:

«Институт Гипростроймост»

Подробнее о проекте здесь. Все новости о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки в Ярославле можно найти в этом сюжете.

Как вам предложенные решения?

Классно, поможет ездить по городу быстрее
Что-то сомнительно, что получится разгрузить город такими развязками
Выскажусь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Карабулинская развязка Строительство Проект
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Комментарии
1
Гость
5 минут
Уже жду, когда проект будет готов. Работаю в центре, живу на нефтестрое и пробки утром и вечером задолбали. Это должно решить вопрос
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Гость
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