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Экономика Как не потерять пенсионные накопления: главная ошибка, которая оставит без денег

Как не потерять пенсионные накопления: главная ошибка, которая оставит без денег

Инструкция, которая поможет заработать больше

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Пенсия может достаться наследникам | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПенсия может достаться наследникам | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсия может достаться наследникам

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Для того чтобы увеличить доходы на пенсии, существует несколько инструментов. Однако можно потерять уже заработанные проценты, если не знать одного правила. О всех нюансах рассказал председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай.

«В рамках российской системы обязательного пенсионного страхования действует строгое правило: безубыточный перевод средств между страховщиками возможен только один раз в пять лет. Если инициировать смену фонда досрочно, до истечения этого срока, происходит автоматическая потеря всего инвестиционного дохода, заработанного за последний пятилетний период», — пояснил Недбай.

Чтобы избежать потерь, эксперт советует заранее планировать дату перевода. Перед подачей заявления стоит запросить выписку у текущего страховщика и точно определить, когда заканчивается очередной пятилетний цикл. Ошибка даже в несколько месяцев приведет к потере доходности. Узнать своего страховщика можно через выписку из индивидуального лицевого счета на сайте Социального фонда России.

Если накопления уже находятся в негосударственном пенсионном фонде, их можно перевести в программу долгосрочных сбережений на более выгодных условиях. В отличие от обязательного пенсионного страхования, где деньги выплачивают только в виде пожизненной пенсии без права наследования, этот инструмент позволяет самостоятельно выбирать сроки и условия получения выплат. Можно выбрать единовременную выплату, ежемесячные платежи в течение определенного срока или пожизненные выплаты.

Накопления в такой программе наследуются, а также допускается досрочное снятие без потери дохода в особых случаях: при потере кормильца или необходимости оплаты дорогостоящего лечения. Кроме того, перевод в этот инструмент дает доступ к государственному софинансированию: на протяжении 10 лет государство может добавлять до 36 тысяч рублей в год в зависимости от суммы взносов и уровня дохода участника. Также доступен налоговый вычет: ежегодно можно возвращать от 13 до 22% от суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей, уточнил председатель Совета в беседе с «Прайм».

«При выборе стратегии размещения капитала ключевым фактором должна выступать стабильность бизнес-модели фонда. Надежнее оценивать, как негосударственный пенсионный фонд работал на протяжении последних 5–10 лет, и смотреть на его накопленную доходность за этот период», — заключил Недбай.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
30 минут
Уберите возмжность девальвировать рубль и тогда вы узнаете кто главная ошибка оставляющая нас без денег.
Гость
50 минут
Дырку от бублика вы получите.
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Гость
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