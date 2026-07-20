Москву атаковали более 400 дронов, среди жертв есть иностранцы — подробности

Пострадавших доставили в Домодедовскую больницу (архивное фото) Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Утром 20 июля в небе над Москвой ликвидировали сотни беспилотников. Большую их часть ПВО удалось уничтожить на подлете к городу, однако без пострадавших не обошлось.

«С 20:30 до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожены на подлете», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин в MAX.

Шестерых пострадавших с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставили в Домодедовскую больницу. Трое из них — иностранные граждане. В настоящее время они находятся на лечении, говорится в сообщении Telegram-канала Домодедовской больницы.

О повреждении объектов инфраструктуры не уточняется. По сведениям ТАСС, новая попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет.

Ранее, в ночь на 18 июля, в результате атаки на логистический комплекс Wildberries в Электростали в Подмосковье погиб один человек. Его госпитализировали, но он скончался от полученных травм. Всего в результате налета дронов пострадали 37 человек.