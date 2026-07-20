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Город Интервью «Только рождение и смерть будут 100%»: ярославский похоронщик — о ритуальном бизнесе и кремации

«Только рождение и смерть будут 100%»: ярославский похоронщик — о ритуальном бизнесе и кремации

Взгляд изнутри на работу муниципальной похоронной компании

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Разбираемся, зачем Ярославлю второй крематорий | Источник: Александр Куренной / 76.RUРазбираемся, зачем Ярославлю второй крематорий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Разбираемся, зачем Ярославлю второй крематорий

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Уже решено: в ближайшие годы в Ярославле ожидаются большие изменения в похоронной сфере. В городе утвердили строительство нового крематория.

Местом размещения крематория станет перекресток улиц Промышленной и Осташинской, рядом с Осташинским кладбищем.

Крематорий станет муниципальным, а значит его переведут на баланс «Специализированной службы по вопросам похоронного дела», которая также принадлежит мэрии.

С 2021-го компания считалась убыточным предприятием, однако в 2024-м выручка увеличилась и чистая прибыль взлетела. Мы узнали у директора службы Алексея Косогорова, что сейчас с предприятием, на какие средства они собираются строить новый проект, а также обсудили, зачем городу второй крематорий.

Выручка муниципальной ритуальной службы | Источник: Мария Романова / Городские медиаВыручка муниципальной ритуальной службы | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Выручка муниципальной ритуальной службы

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Кто входит в совет директоров

Акционерное общество «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля было образовано в январе 2021 года на улице Магистральная, 1, где и располагается предприятие. Учредитель — комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля. На пост директора Алексей Косогоров был назначен в 2023 году.

В совет директоров АО входят шесть человек:

  • заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Николай Степанов;

  • председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля Денис Пуговишников;

  • начальник управления муниципальной экономики департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля Юлия Карелина;

  • депутат муниципалитета города Ярославля Светлана Агашина;

  • депутат муниципалитета города Ярославля Андрей Будников;

  • депутат муниципалитета города Ярославля Анатолий Каширин.

«Я хантил из продуктовых»

Сама служба находится на Магистральной улице, здесь располагаются основные ее подразделения — от производства и морга до траурного зала. Все разбросано по нескольким зданиям. В основном здании соседствуют производства гробов и венков, а также административные кабинеты и магазины.

В муниципальной службе свое производство гробов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ муниципальной службе свое производство гробов | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Колотят и обшивают тут же, на Магистральной | Источник: Александр Куренной / 76.RUКолотят и обшивают тут же, на Магистральной | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Предприятие работает годами | Источник: Александр Куренной / 76.RUПредприятие работает годами | Источник: Александр Куренной / 76.RU
И выполняет разные заказы | Источник: Александр Куренной / 76.RUИ выполняет разные заказы | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Местные мастерицы изготавливают венки | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестные мастерицы изготавливают венки | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В том числе для траурных мероприятий по заказу мэрии | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ том числе для траурных мероприятий по заказу мэрии | Источник: Александр Куренной / 76.RU
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Здесь же производство памятников | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь же производство памятников | Источник: Александр Куренной / 76.RU
На Магистральной также работает магазин | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Магистральной также работает магазин | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Нужная для траурной церемонии атрибутика выставлена в нескольких залах | Источник: Александр Куренной / 76.RUНужная для траурной церемонии атрибутика выставлена в нескольких залах | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В соседнем здании&nbsp;— производства надгробных плит | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ соседнем здании&nbsp;— производства надгробных плит | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Изображение наносят с помощью техники | Источник: Александр Куренной / 76.RUИзображение наносят с помощью техники | Источник: Александр Куренной / 76.RU
А это морг | Источник: Александр Куренной / 76.RUА это морг | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Алексей пришел в службу в 2023-м, после скандала с копкой могил. На новом месте работы было много — предприятие работало в минус. Сперва менеджер перетряс персонал, набрал в штат новых.

«Я хантил администраторов, пытался их затащить даже из продуктовых. Как-то после работы захожу в магазин. И смотрю, там директор магазина, вся такая деятельная, очень компетентная и в меру жёсткая с коллективом. Я ее позвал к нам, она даже поработала некоторое время, но потом ей предложили вместо одного магазина под управление два, там я уже по зарплате не смог конкурировать, ей пришлось уйти обратно», — прокомментировал он.

«Хантить» — это сленговое выражение, которое означает целенаправленный поиск с целью переманить ценного специалиста из одной компании в другую.

В данный момент у меня полностью сформирован коллектив, которым, в общем-то, я очень удовлетворен. Больше не буду говорить, чтоб они не зарделись.

Алексей Косогоров

директор «Специализированной службы по вопросам похоронного дела»

В том же 2023 году взялись за ремонт здания. Обновили магазин, поскольку рынок требовал соответствия. Муниципалам сложно конкурировать с частными организациями.

«Теперь мы делаем по-настоящему качественную услугу. Люди нас знают и идут. Мы собираем статистику: 60-70% заказчиков обращаются к нам вновь. Мы присутствуем во всех соцсетях. Искусственный интеллект у нас тоже работает, транскрибирует планерки и совещания, анализирует слабые места», — рассказал директор.

В магазине убрали старые полки | Источник: «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»В магазине убрали старые полки | Источник: «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

В магазине убрали старые полки

Источник:

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

И установили большой стол | Источник: «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»И установили большой стол | Источник: «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

И установили большой стол

Источник:

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Однако сколько бы заказов атрибутики и услуг не поступало, этих средств не хватило бы на стройку. Тут Алексей Косогоров не скрывает: подняться в деньгах муниципальному предприятию удалось с продажи здания на Осташинской улице. Речь идет о трехэтажной постройке. В последнее время ее использовали для хранения мусора. Расходов здание требовало больше, поэтому решили его продать. Сделка прошла в сентябре 2024-го.

Стоимость услуг в «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтоимость услуг в «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стоимость услуг в «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Самое главное, мы это здание продавали — не чтобы продать, а чтобы потом построить другой объект. Крематорий. Мы посмотрели, что сзади здания располагается производство красок. Знали, что они платёжеспособны. И вышли с предложением. Соответственно, с нашим зданием они бы получали выход на „первую линию“ перед дорогой. Они за эту историю зацепились. Пришли на аукцион», — рассказал директор.

С торгов здание ушло за 180 миллионов рублей. Так появились средства на новый проект.

Рыночная оценка здания составила 102 миллиона рублей.

Даже кошечка годами «работает» в службе | Источник: Александр Куренной / 76.RUДаже кошечка годами «работает» в службе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Даже кошечка годами «работает» в службе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

«Вот экономика»

В июле 2026-го на заседании комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципалитета Ярославля было озвучено, что новый муниципальный крематорий может открыться в первом квартале 2029 года. Возникает резонный вопрос — зачем городу второй крематорий при наличии частного?

Частный ярославский крематорий находится в деревне Скоково Ярославского округа.

Более того, по данным источников 76.RU, половину из желающих пройти процедуру кремации в Ярославской области увозят в Нижний Новгород. Так делают большинство похоронщиков.

Вот экономика. Люди хотят дешевле.

Алексей Косогоров

директор «Специализированной службы по вопросам похоронного дела»

«В Нижнем Новгороде дешевле. Даже с учётом нашей агентской комиссии. Мы клиентов собираем. Люди здесь у нас прощаются. Потом мы размещаем тело в нашем трупохранилище. Дальше вечером, а может, на следующий день, увезли в Нижний Новгород», — пояснил директор службы.

По его словам, в Нижнем Новгороде даже с комиссией стоимость кремации выходит дешевле Ярославля. Но все может измениться.

«Там, в Нижнем Новгороде, кремация стоит 27 тысяч рублей. В Ярославском крематории — 36 тысяч. А условия схожие: 36 заплатил, урну получишь через день или через 2 дня. А если ты хочешь прямо срочно, там по 40 тысяч и больше, могут взять деньги. Чтобы совершить кремацию, печь должна быть горячей. Чтобы эту печь разогреть, производственную мощность включить, нужно около 70 кубов газа», — пояснил он.

На Магистральной также оборудован зал для прощания | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа Магистральной также оборудован зал для прощания | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На Магистральной также оборудован зал для прощания

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По рассказам людей из ритуальной сферы, аналогичная ситуация едва не случилась с долгожительницей Клавдией Гадючкиной. Старейшая ярославна скончалась под конец ноября. Ее хотели везти на кремацию в другой город.

Зачем городу второй крематорий?

«Ярославский крематорий, если мы говорим о муниципальном, он вообще возник из идеи локации. Не было бы локации на Осташинском кладбище по первой линии улицы Промышленной. В принципе, идеи бы не возникло. А там крематорий и услуга кремации будут продавать сами себя. Трафик очень большой, люди смотрят, плюс рядом есть кладбище, где как раз большая проблема — это заброшенные захоронения, которые не убираются», — отвечает директор ритуальной службы.

При реализации проекта предполагается обустройство колумбария и «Парка скорби».

«Могилы приходят в непригодный вид, и вид всего кладбища портится, потому что люди не так часто у нас приходят на кладбище и ухаживают за своими родными. А мы построим Парк скорби — современный, с плиткой, с освещением, с видеонаблюдением, охраной», — поделился планами директор службы.

Рассказываем, как обстоят дела у ритуальщиков в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUРассказываем, как обстоят дела у ритуальщиков в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рассказываем, как обстоят дела у ритуальщиков в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

По оценкам ритуальщиков, крематорием смогут пользовать не только жители Ярославской области.

«Я просто знаю информацию, что в тот же Нижний Новгород возит тела и Москва, и даже Петербург, и другие области. Я думаю, что если мы сделаем привлекательную цену, какая-то часть потока будет перенаправлена к нам. При конкурентной цене другие участники рынка могут воспользоваться нашими услугами», — поделился Алексей Косогоров.

Директор говорит: в период утраты близкого важно проявлять максимальную заботу и упрощать вопросы организации.

«Я раньше спрашивал сотрудников, когда только пришёл: „‚Чем ты занимаешься? ‘ Отвечали: ‚Мы тут оформляем‘“. То есть оформляете, как тару на складе что ли? Вы людям предоставляете услугу в самый их сложный период. Вы должны относиться к этому с максимальной эмпатией. Добротой и компетенцией», — поделился директор.

В нашей жизни только рождение и смерть — то, что будет 100%. Всё остальное у кого-то есть, у кого-то нет.

Алексей Косогоров

директор «Специализированной службы по вопросам похоронного дела»
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ритуальная служба Похоронщики Кладбище Крематорий
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Комментарии
4
Гость
19 минут
Ого даже такая сфера совершенствуется. Ну и правильно! Уходить нужно тоже достойно
Гость
47 минут
Сама недавно хороняла подругу отправляла её в Нижний Новгород конечно городу нужен Крематорий в доступном месте до кладбища и обязательно колумбарии, столько земли занимается под захоронения Я считаю что это неправильно колумбарий - это эстетичней, удобней и практичнее
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