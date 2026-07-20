Дрон упал рядом с автомобилем, дома горят: новые подробности об атаке на Подмосковье

Под ударом оказались сразу несколько населенных пунктов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Ночью произошла масштабная атака беспилотников на Московскую область. Больше всего пострадали Подольск, Домодедово и Одинцовский округ, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В результате падения беспилотников повреждено несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В Одинцове дрон повредил автомобиль и частное домовладение, обошлось без пострадавших. В Подольске после падения беспилотников загорелись несколько объектов и частный жилой дом в деревне Малое Толбино.

В Домодедове пострадали два человека: один травмировался при пожаре в частном доме, второй — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Пострадавшим помогают врачи.

На месте работают МЧС, полиция и скорая. Последствия устраняют, территорию продолжают обследовать.