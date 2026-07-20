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Происшествия Атаки БПЛА Дрон упал рядом с автомобилем, дома горят: новые подробности об атаке на Подмосковье

Дрон упал рядом с автомобилем, дома горят: новые подробности об атаке на Подмосковье

Территорию продолжают обследовать после налета 400 беспилотников

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Под ударом оказались сразу несколько населенных пунктов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU Под ударом оказались сразу несколько населенных пунктов | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Под ударом оказались сразу несколько населенных пунктов

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Ночью произошла масштабная атака беспилотников на Московскую область. Больше всего пострадали Подольск, Домодедово и Одинцовский округ, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В результате падения беспилотников повреждено несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В Одинцове дрон повредил автомобиль и частное домовладение, обошлось без пострадавших. В Подольске после падения беспилотников загорелись несколько объектов и частный жилой дом в деревне Малое Толбино.

В Домодедове пострадали два человека: один травмировался при пожаре в частном доме, второй — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Пострадавшим помогают врачи.

На месте работают МЧС, полиция и скорая. Последствия устраняют, территорию продолжают обследовать.

За ночь в направлении Москвы летело более 400 беспилотников. 85 дронов уничтожили на подлете к столице. Пострадавших направили в больницу, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Подробнее об атаке можно почитать в онлайн-репортаже.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Андрей Воробьев Подмосковье Последствия атаки БПЛА
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Комментарии
18
Гость
57 минут
А мне нравится, что соседняя страна не сдается и умело огрызается.
Гость
59 минут
Сколько ещё мы должны терпеть
Читать все комментарии
Гость
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