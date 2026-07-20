Дрон упал рядом с автомобилем, дома горят: новые подробности об атаке на Подмосковье

Ночью произошла масштабная атака беспилотников на Московскую область. Больше всего пострадали Подольск, Домодедово и Одинцовский округ, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«В результате падения беспилотников повреждено несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
В Одинцове дрон повредил автомобиль и частное домовладение, обошлось без пострадавших. В Подольске после падения беспилотников загорелись несколько объектов и частный жилой дом в деревне Малое Толбино.
В Домодедове пострадали два человека: один травмировался при пожаре в частном доме, второй — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Пострадавшим помогают врачи.
На месте работают МЧС, полиция и скорая. Последствия устраняют, территорию продолжают обследовать.
За ночь в направлении Москвы летело более 400 беспилотников. 85 дронов уничтожили на подлете к столице. Пострадавших направили в больницу, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Подробнее об атаке можно почитать в онлайн-репортаже.