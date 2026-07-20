«Женщинам достается весь букет страданий». Стоит ли делать дорогущую прививку от вируса, вызывающего рак: личный опыт

Публикуем личный опыт нашей читательницы Источник: читательница MSK1.RU

Вылечить ВПЧ практически невозможно, но защититься вполне реально с помощью вакцинации. Цены на один укол в России варьируются в диапазоне 10–20 тысяч рублей в зависимости от региона и клиники. Полный курс состоит из 2–3 инъекций — всё зависит от выбранного препарата. Читательница MSK1.RU поделилась историей борьбы с вирусом. Рассказываем, чем опасен ВПЧ, как работает прививка и когда можно ее делать.

По статистике, вирус может быть у 80% сексуально активных людей. Согласно данным Минздрава РФ, в России частота выявления онкогенных типов ВПЧ варьирует от 13% до 40%. При этом в мире ежегодно регистрируют около 600 тысяч новых случаев рака шейки матки, развившегося вследствие ВПЧ-инфекции. Как отметил гинеколог-хирург, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского Университета Владислав Таранов, существует около 100 подтипов ВПЧ. Наиболее опасными из них считаются 16-й и 18-й. На их долю приходится 55–60% и 10–15% случаев рака шейки матки соответственно.

— Моя история с вирусом длится уже пять лет. Самое обидное, что заразилась я им не через сексуальный контакт. Так бы хоть история была. Вирус попал ко мне от матери. О нем я узнала после визита к гинекологу, когда сдала анализы, — рассказала корреспонденту MSK1.RU Рита.

Врач усадила меня на кушетку и тихонько, глядя в глаза, произнесла это вслух. Конечно, сразу я не поняла всю степень серьезности, поэтому полезла в интернет, а далее горько расплакалась в коридоре клиники. Рита

У Риты выявили опасный тип. При таких условиях лечение должно быть незамедлительным. Врач тут же предупредил девушку, что вирус лишь уйдет в «спячку».

— Партнер тоже прошел тестирование, и он оказался «чистым». Как объяснили врачи, у него стойкий иммунитет. Мое лечение длилось порядка шести месяцев. Были разные препараты, процедуры, анализы. В общем, не самое приятное, что со мной происходило. Но это помогло. Действительно, после нескольких месяцев борьбы титры ушли, и я вздохнула.

Далее по совету врача Рита проверялась раз в полгода. Всё было хорошо, пока три месяца назад вирус не вернулся вновь. Но на этот раз, помимо него, появилась дисплазия (предраковое состояние, при котором на слизистой оболочке появляются атипичные клетки. — Прим. ред.).

— Я думала, сдам всё, как обычно: цитологию и ВПЧ-тест. И тут, как гром среди ясного неба, выпалил мне титр и предраковое состояние. То, что я была напугана — ничего не сказать. Мне вновь прописали таблетки и отправили делать дополнительные тесты и кольпоскопию. По результатам титры не выявили, но слабую дисплазию оставили. Как так вышло? Врачи разводили руками, ссылаясь, на проблемы в лаборатории, нервы и т. д. Поняла только одно: женский организм — загадка».

Тем не менее в качестве профилактики Риту отправили на вакцинацию — препарат помогает предотвратить заражение другими типами вируса и снижает риск остальных ВПЧ-ассоциированных заболеваний. По совету врачей Рита пока успела сделать лишь один укол.

— Укол ставят в левое плечо. Больновато, но не так сильно, как отдавать 17 тысяч за одну прививку. Мне решили колоть «Гардасил». Понадобятся еще два укола. Один через месяц, второй через два. Дальше опять анализы и проверка дисплазии.

Источник: читательница MSK1.RU Источник: читательница MSK1.RU

Что такое ВПЧ и почему он опасен

История Риты — лишь один из примеров того, как проявляется вирус папилломы человека (ВПЧ). Мы попросили врачей объяснить, насколько опасна эта инфекция, как она передается и действительно ли вакцина способна защитить от тяжелых последствий.

По словам акушера-гинеколога, эксперта ВОЗ Любови Ерофеевой, ВПЧ относится к числу самых распространенных вирусных инфекций. При этом далеко не всегда речь идет о болезни — многие люди являются лишь носителями.

— Но некоторые штаммы ведут себя очень непредсказуемо и агрессивно. Попадая на поверхность шейки матки, они могут вызывать рак, который долгое время протекает практически бессимптомно, — объясняет врач.

Акушер-гинеколог, эндокринолог Ольга Каплина уточняет, что сегодня известно более 200 типов ВПЧ. Наиболее опасными считаются 16, 18, 31, 33 и 45-й типы , поскольку именно они связаны с развитием онкозаболеваний.

Причем вирус страшен не только для женщин, но и для мужчин: ВПЧ становится причиной рака шейки матки, влагалища, полового члена и анальной области.

Как передается вирус

Основной путь передачи ВПЧ — половой контакт. Но вопрос о том, может ли вирус передаваться от матери ребенку, остается предметом дискуссии. Например, по словам Любови Ерофеевой, внутриутробное заражение невозможно.

— Вирус передается контактным путем, преимущественно половым. От матери плоду он не передается, — говорит эксперт.

Ольга Каплина придерживается более осторожной позиции. По ее словам, большинство людей действительно инфицируются во время близости, однако вероятность передачи инфекции ребенку всё же существует, хотя и остается очень низкой.

Можно ли вылечить ВПЧ

Специфического лечения, которое полностью избавило бы человека от вируса, пока не существует.

— В 80% случаев организм способен самостоятельно справиться с ВПЧ за несколько лет. Но чем дольше вирус сохраняется в организме, тем выше риск развития онкологических заболеваний. Антибиотики на вирусы не действуют, а методов, позволяющих полностью вылечить ВПЧ, пока не разработано, — отмечает Ольга Каплина.

Любовь Ерофеева объясняет, что вирус скрывается в слизистых оболочках и не циркулирует в крови, поэтому иммунной системе сложно его распознать.

— Организм как будто «не видит» угрозу. Именно поэтому вакцина помогает сформировать иммунную защиту, — уточняет она.

При этом специалисты подчеркивают, что даже при отсутствии жалоб женщинам важно регулярно проходить профилактические осмотры. В репродуктивном возрасте гинеколога рекомендуется посещать раз в полгода, позже — не реже раза в год. Во время приема врач может назначить цитологическое исследование, а при необходимости — кольпоскопию, которая позволяет под увеличением оценить состояние шейки матки.

Как проявляется ВПЧ

Вирус далеко не всегда дает о себе знать. По словам Ольги Каплиной, определить его наличие помогают лабораторные исследования.

«Для диагностики используется ПЦР-тест. По его результатам врач решает, нужны ли дополнительные обследования, в том числе кольпоскопия», — объясняет специалист.

При этом в государственной женской консультации или поликлинике по месту прикрепления женщины в возрасте от 21 до 49 лет могут бесплатно пройти диагностику на ВПЧ. Скрининг позволяет выявить наиболее опасные штаммы, которые могут привести к онкологии.

Важно помнить, что некоторые типы инфекции могут проявляться и внешне.

— Вирус может вызывать появление кондилом и бородавок. Такие образования обязательно требуют обращения к врачу, — отмечает Любовь Ерофеева.

Может ли вакцина избавить от вируса

Врачи подчеркивают: прививка не лечит уже существующую инфекцию, но значительно снижает риск заражения наиболее опасными типами ВПЧ и развития связанных с ними онкологических заболеваний.

«Вакцинация должна проводиться как женщинам, так и мужчинам. Она не устраняет уже имеющийся вирус, но защищает от заражения другими типами ВПЧ. Оптимально делать прививку в возрасте от 9 до 14 лет, однако вакцинироваться можно и позже, даже если человек уже является носителем одного из штаммов», — говорит Ольга Каплина.

Любовь Ерофеева отмечает, что исторически вакцинация была ориентирована прежде всего на девочек, поскольку именно у женщин ВПЧ чаще приводит к тяжелым последствиям.

«Мужчины — переносчики, они могут принести это заболевание. Женщина получает весь букет страданий. Поэтому мы изначально как бы защищаем жертву», — заключает эксперт.

Как пояснила Любовь Ерофеева, в 2027 году в России собираются включить вакцинацию от ВПЧ в нацкалендарь. Благодаря этому она станет бесплатной. Пока в стране зарегистрированы и применяются импортные препараты — «Гардасил» и «Церварикс».