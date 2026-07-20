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Спорт ЧМ по футболу-2026 Подошел попрощаться? Месси не смог сдержать слез после поражения в финале чемпионата мира

Подошел попрощаться? Месси не смог сдержать слез после поражения в финале чемпионата мира

Для футболиста прошедший турнир, вероятно, последний в карьере

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Месси на чемпионате мира забил восемь голов | Источник: Скриншот трансляции «Матч ТВ»Месси на чемпионате мира забил восемь голов | Источник: Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Месси на чемпионате мира забил восемь голов

Источник:

Скриншот трансляции «Матч ТВ»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после поражения в финале чемпионата мира от команды Испании (0:1). Рассказываем, как это было.

Основное время завершилось со счетом 0:0. На 90+3-й минуте полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес получил красную карточку. В дополнительное время испанцам победу принес Ферран Торрес. За весь матч сборная Аргентины не нанесла ни одного удара.

После получения серебряной медали 39-летний Месси подошел к трибуне с аргентинскими болельщиками и не смог сдержать слез, глядя на них.

Источник: Fifa.сom Источник: Fifa.сom
Источник:

Fifa.сom

Лионель на чемпионате мира-2026 забил восемь голов. По этому показателю он уступил только французскому форварду Килиану Мбаппе, который забил десять мячей.

Для Месси это был шестой мундиаль. Аргентинец занимает второе место по голам за всю историю чемпионатов мира — 21.

Вместе со сборной Аргентины Месси в 2022-м году стал чемпионом мира. В 2014-м и 2026-м годах он уступил в финале командам Германии и Испании соответственно. На данный момент неизвестно, будет ли он продолжать карьеру в национальной команде.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
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