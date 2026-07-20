Не оставляйте под матрасом. Эксперты рассказали, как сохранить сбережения

Есть несколько вариантов, как сохранить сбережения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вклад остается консервативным способом сбережения денег, а также самым очевидным выбором для многих. Акции — это риск с учетом того, что сейчас они падают. В сфере недвижимости сложно рассчитывать на высокую доходность. Мнение экспертов о том, как сохранить сбережения, читайте в материале 72.RU.

«Вклад — это наиболее привычный и консервативный способ сохранения сбережений. При этом вклады можно диверсифицировать и по валюте, если, например, опасаетесь ослабления рубля и роста инфляции», — говорит Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

На фондовом рынке доходности могут быть выше, чем по вкладам, отмечает Рокотянская. По ее словам, ближайшим аналогом вклада для начинающего инвестора являются фонды на облигации.

«Акции — уже более рискованная история. Здесь также лучше отдавать предпочтение не отдельным именам, а вкладываться в фонд на облигации», — уточняет эксперт.

«Банковский вклад или накопительный счет остается самым очевидным выбором для массового инвестора»

Несмотря на заметное снижение доходности вкладов с недавних пиков, ставки по ним остаются крайне высокими, заметно выше и официальной инфляции, и средних исторических значений, обращает внимание Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

«Поэтому, учитывая наличие системы страхования и возможности, при необходимости досрочного изъятия средств банковский вклад или накопительный счет остается самым очевидным выбором для массового инвестора. Хотя зафиксировать высокую доходность на длительный срок уже не столь просто», — рассуждает эксперт.

Если интересны долгосрочные результаты, следует обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации самых надежных эмитентов корпоративного и финансового сектора, отмечает Копейкин. В краткосрочной перспективе он не исключает снижения котировок. А при удержании бумаг до погашения доходность будет выше, чем по депозитам.

Для более рисковых и долгосрочных инвесторов возможностей больше, продолжает Копейкин. Акции российских компаний на фондовом рынке — на минимумах. По мнению эксперта, по мере снижения внешних рисков шансы на заметный рост крайне велики. В краткосроке возможна просадка котировок, но, предполагает Копейкин, в перспективе нескольких лет выигрыш может быть заметным.

Есть и другие варианты, например программа долгосрочных сбережений.

Традиционный инструмент — недвижимость. Но здесь рассчитывать на высокую доходность сложнее, предупреждает Борис Копейкин.

«Цены и так заметно выросли за прошедшие годы. Да и ликвидность таких вложений, то есть возможность быстро продать без заметного дисконта, не всегда очевидна. С учетом демографии, а также того, что такие вложения редко осуществляются на пару лет, следует в первую очередь выбирать объекты в населенных пунктах с растущим населением и очевидными экономическими перспективами», — отметил он.

Ранее мы публиковали текст про программу долгосрочных сбережений. Внимательно изучили, что это такое, и поговорили с экспертами, которые всё подробно объяснили.