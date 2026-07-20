Торговые центры пустеют на глазах — что происходит

ТРК каждый год констатируют снижение числа посетителей Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

За последние семь лет число посетителей российских торговых центров сократилось на четверть. Причем моллы продолжают терять покупателей.

Средняя посещаемость российских торговых центров в 2026 году снизилась на 27% по сравнению с 2019 годом. Если раньше на каждые 1000 квадратных метров арендуемой площади приходилось 486 посетителей в день, то теперь этот показатель составляет 356 человек, пишут «Ведомости».

В Москве ситуация выглядит чуть лучше: трафик сократился на 24% — с 505 до 382 человек в день. При этом, по сведениям издания, в первом квартале 2026 года число посетителей в столице уменьшилось на 2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, а с доковидным 2019-м — на 25%.

Наряду со снижением числа посетителей, меняется и структура покупательского спроса. Одежду и обувь, за которыми традиционно чаще всего приходили в торговые центры, стали приобретать реже. В первом полугодии 2026 года количество покупок товаров этой категории сократилось на 10%, хотя средний чек вырос на 7% и достиг 3129 рублей.

Причина таких изменений в том, что россияне стали больше экономить. Люди все реже ходят в торговые центры и чаще покупают товары в интернете. При этом они все активнее выбирают магазины у дома, стрит-ритейл и точки в жилых комплексах.