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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Ракетную опасность в Ярославской области поменяли на беспилотную

Ракетную опасность в Ярославской области поменяли на беспилотную

Сняты временные ограничения движения транспорта

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Утром 18 июня в Ярославской области сперва объявили ракетную опасность, а затем беспилотную | Источник: Роман Данилкин / 63.RUУтром 18 июня в Ярославской области сперва объявили ракетную опасность, а затем беспилотную | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Утром 18 июня в Ярославской области сперва объявили ракетную опасность, а затем беспилотную

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В 6:21 18 июня объявлен отбой сигнала «Ракетная опасность» на территории Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Также он проинформировал, что временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении  Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

При этом сохраняется угроза беспилотной опасности.

Продолжает оставаться закрытым аэропорт в ярославской Туношне. На сайте аэропорта сообщается, что первый пассажирский самолет здесь должен приземлиться в 13:00. Это рейс из Санкт-Петербурга компании «Руслайн». Назад в северную столицу он должен вылететь в 13:45. На онлайн-табло висит информация, что рейсы будут выполнены по расписанию.

Напоминаем, что делать при беспилотной опасности | Источник: Городские медиаНапоминаем, что делать при беспилотной опасности | Источник: Городские медиа
Если вы находитесь в транспорте, выйдите из него, укройтесь в ближайшем здании | Источник: Городские медиаЕсли вы находитесь в транспорте, выйдите из него, укройтесь в ближайшем здании | Источник: Городские медиа
Что делать при угрозе БПЛА, когда вы находитесь на улице | Источник: Городские медиаЧто делать при угрозе БПЛА, когда вы находитесь на улице | Источник: Городские медиа
В здании наиболее безопасны подвалы и подземные паркинги | Источник: Городские медиаВ здании наиболее безопасны подвалы и подземные паркинги | Источник: Городские медиа
В квартире самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Городские медиаВ квартире самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Городские медиа
При обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номеру 122 | Источник: Городские медиаПри обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номеру 122 | Источник: Городские медиа

Напомним, ракетная опасность в Ярославской области была объявлена в 05:34 18 июня. На улицах завыли сирены. Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность
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Комментарии
5
Гость
1 час
.Прямая угроза телеведущего Владимира Соловьева "дойти до Парижа", прозвучавшая в ответ на резкие слова президента Франции Эммануэля Макрона о России, вызвала серьезную обеспокоенность .
Гость
55 минут
Лапшу вешают нпселению на уши без зазрения совести.
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