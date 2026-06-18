Ракетную опасность в Ярославской области поменяли на беспилотную

Утром 18 июня в Ярославской области сперва объявили ракетную опасность, а затем беспилотную Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В 6:21 18 июня объявлен отбой сигнала «Ракетная опасность» на территории Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Также он проинформировал, что временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

При этом сохраняется угроза беспилотной опасности.

Продолжает оставаться закрытым аэропорт в ярославской Туношне. На сайте аэропорта сообщается, что первый пассажирский самолет здесь должен приземлиться в 13:00. Это рейс из Санкт-Петербурга компании «Руслайн». Назад в северную столицу он должен вылететь в 13:45. На онлайн-табло висит информация, что рейсы будут выполнены по расписанию.