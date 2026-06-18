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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Завыли сирены, перекрыта дорога: в Ярославской области объявлена ракетная опасность

Завыли сирены, перекрыта дорога: в Ярославской области объявлена ракетная опасность

Что известно

1 883
В Ярославской области объявлена &nbsp;ракетная опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области объявлена &nbsp;ракетная опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области объявлена  ракетная опасность

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области объявлена  ракетная опасность. Об этом в 05:34 18 июня сообщил губернатор Михаил Евраев. На улицах включили сирены.

Глава региона призвал соблюдать спокойствие.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — предупредил глава региона.

Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Жителям нужно ждать отбоя сигнала «Ракетная  опасность».

Для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
В Росавиации пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Чем ракетная опасность отличается от беспилотной

Как объясняли наши коллеги из NGS55.RU, сообщение «Внимание! Объявлена ракетная опасность» означает, что в пределах границ региона возможно падение ракет. Все службы переводятся в режим повышенной готовности.

Военно-политический аналитик Центра политической свободы, работающий в зоне СВО, ветеран боевых действий Афганистана и Чечни Борис Джерелиевский в беседе с нашими коллегами из 63.RU объяснял, ракета отличается от дрона большей массой боевой части.

Обновление информации

В 6:21 18 июня объявлен отбой сигнала «Ракетная опасность» на территории Ярославской области.

Временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении  Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

Угроза беспилотной опасности сохраняется.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ракетная опасность Срабатывание сирены
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Комментарии
8
Гость
1 час
В Ярославской области объявлена ракетная опасность. Сейчас мы бровь поднимем и Америка поймёт всё . Володя Соловьёв.
Гость
1 час
А что случмлось ? Я просто не интересуюсь политикой
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Гость
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