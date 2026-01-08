Самолет из Дубая в Москву подал сигнал бедствия. За тем, что было дальше, следила сотня тысяч человек

Самолет из Дубая в Москву в итоге приземлился благополучно (фото иллюстративное, на нем Boeing 737-524) Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

8 января в небе над Москвой случилось необычное ЧП. Самолет из Дубая подал сигнал бедствия. За его судьбой тут же начали следить тысячи человек.

Как пишут наши коллеги из MSK1.RU, что-то не так пошло у самолета Boeing 767-224, выполнявшего рейс из Дубая в Москву. Именно он подал сигнал бедствия и вернулся в аэропорт Аль-Мактум. Это следует из данных мониторингового сайта FlightRadar.

Рейс отмечен кодом 7700, который в авиации обозначает аварийную ситуацию. В аэропорт Внуково самолет из Эмиратов должен был прилететь в 21:15. Около полутора часов самолет сжигал топливо и кружил в небе над Дубаем.

Источник: Flightradar24.com

В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили, что угрозы безопасности полета нет, однако не раскрыли причину возвращения рейса.

«В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам. Угрозы безопасности полета нет. Выработка топлива до разрешенной посадочной массы является штатной и регламентированной процедурой, применяемой при отсутствии необходимости срочной посадки», — говорится в сообщении Utair.