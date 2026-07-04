Подземные нефтебазы, инфляция, отток капитала? Какими будут долгосрочные последствия топливного кризиса

Нефтепром России таких проблем еще не видел Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Россия столкнулась с невиданным топливным кризисом, охватившим практически всю страну. Нехватка бензина или дизтоплива, ограничения или перебои с его продажей зафиксированы во всех 89 субъектах.

Владимир Путин публично признал дефицит, однако назвал ситуацию «не критической». Хотя 3 региона (Пензенская и Иркутская области, а также Забайкальский край) официально ввели режим повышенной готовности, который предшествует режиму ЧС.

Несколько регионов ощутили на себе последствия топливного кризиса в последние дни. В частности, глава республики Алтай Андрей Турчак 30 июня сообщил о введении ограничений на розничную продажу топлива: в самом Горно-Алтайске — до 30 литров бензина и 50 литров дизеля.

Объявили о «кратковременном ограничении отпуска топлива» в нефтеносных Башкортостане и Тюменской области, Калмыкии, Краснодарском крае и других территориях. В частности, в Брянской области врио губернатора Егор Ковальчук, признав, что ситуация остается «непростой», разрешил продажу топлива в канистры (до 20 литров) жителям приграничных районов для генераторов и до 10 литров для садовой техники. На остальных АЗС очереди и ограничения сохраняются.

Сколько еще продлится кризис — неизвестно. По крайней мере, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на отпуск топлива в городе «продлятся еще около месяца». Между тем опрошенные MSK1.RU эксперты считают, что последствия кризиса будут долгосрочными. Возможно, он изменит облик российской экономики.

Топливный шок повлечет инфляционный

«Топливный кризис — это проинфляционный фактор, причем достаточно серьезный… Мы ожидаем, что он будет влиять как на цены на топливо, так и на все логистические цепочки. Соответственно, будет подталкивать инфляцию наверх», — говорит известный экономист, инвестиционный банкир Евгений Коган.

Стоимость топлива входит в цену любой продукции, напоминает эксперт. И когда топливо дорожает, это неизбежно начинает влиять на издержки по всей экономике. Это означает, что удорожание бензина приведет к росту цен на все товары и услуги, ударив по карману каждого россиянина. Коган указывает на последние данные Росстата: недельная инфляция разогналась уже до 0,25% (ранее она не превышала 0,1–0,15%), а это прямое следствие топливного кризиса, убежден экономист.

По словам Когана, Центральный банк в таких условиях не будет спешить и дальше снижать ключевую ставку (напомним, что 22 июня ее снизили всего лишь на 0,25%). А высокая ключевая ставка означает высокие процентные ставки по кредитам и, как следствие, их удорожание и замедление экономического роста.

Кроме того, как говорит Коган, топливный кризис очень серьезно влияет на инвесторов (в том числе международных).

«Они начинают психовать, нервничать и, естественно, не спешат покупать российские бумаги, понимая, что есть факторы риска. А страхи инвесторов означают отток капитала и замедление инвестиций в российскую экономику», — говорит Коган.

Как власти будут «управлять» страхами

Несмотря на текущие трудности, некоторые эксперты видят в кризисе и возможности для перестройки. Так, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с MSK1.RU отметил, что «Россия получит определенный опыт маневрирования нефтепродуктами».

Эксперт предполагает, что в дальнейшем топливные компании начнут строить дополнительно укрепленные нефтебазы. Раньше такой необходимости просто не было, поскольку не было никакой угрозы ударов. Кроме того, как считает Юшков, может быть «создан стратегический запас нефтепродуктов для того, чтобы избежать подобных кризисов». Причем этот резерв, конечно, также должен быть защищен от военных ударов.

Главная стратегическая задача, по мнению Юшкова, — это «обеспечить безопасность НПЗ, тогда все остальные проблемы будут ликвидированы». Для этого на НПЗ после текущих ремонтов нужно провести модернизацию, обеспечив им большую защиту от ударов. Конечно, нефтяные компании переложат эту стоимость в цену топлива. И цену придется платить каждому россиянину — напрямую или косвенно.