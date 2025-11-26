Погибла 5-месячная девочка: в Ярославской области вынесли приговор мопедисту, сбившему коляску

26 ноября в Ростове Великом Ярославской области озвучили приговор 39-летнему мужчине, который въехал в семью с коляской в поселке Ишня. После аварии отца с 5-месячной малышкой доставили в больницу. Девочку спасти не удалось.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемый был без прав и управлял мопедом в состоянии наркотического опьянения.
«С учетом позиции государственного обвинителя Ростовский районный суд назначил водителю наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Виновному также предстоит заплатить родителям погибшей малышки четыре миллиона рублей в качестве компенсации. Приговор в законную силу не вступил.
Смертельная авария случилась вечером 20 июля 2025 года. Водитель на мопеде сбил семью, а затем скрылся. Его задержали лишь на следующий день.
На первом допросе мужчина пояснял, что одолжил мопед у друга, чтобы доехать до магазина. Также он сказал, что пытался объехать семью.
Несколько месяцев обвиняемый провел в СИЗО. Суд признал его виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места совершения.
Мы публиковали эмоциональный рассказ матери, которая потеряла единственную дочь. Еще больше подробностей трагедии — в нашем репортаже.