Происшествия Погибла 5-месячная девочка: в Ярославской области вынесли приговор мопедисту, сбившему коляску

Следователи установили, что он был под наркотиками

В Ярославской области вынесли приговор водителю мопеда, сбившему коляску с младенцем

26 ноября в Ростове Великом Ярославской области озвучили приговор 39-летнему мужчине, который въехал в семью с коляской в поселке Ишня. После аварии отца с 5-месячной малышкой доставили в больницу. Девочку спасти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, обвиняемый был без прав и управлял мопедом в состоянии наркотического опьянения.

«С учетом позиции государственного обвинителя Ростовский районный суд назначил водителю наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Виновному также предстоит заплатить родителям погибшей малышки четыре миллиона рублей в качестве компенсации. Приговор в законную силу не вступил.

Смертельная авария случилась вечером 20 июля 2025 года. Водитель на мопеде сбил семью, а затем скрылся. Его задержали лишь на следующий день.

На первом допросе мужчина пояснял, что одолжил мопед у друга, чтобы доехать до магазина. Также он сказал, что пытался объехать семью.

Несколько месяцев обвиняемый провел в СИЗО. Суд признал его виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места совершения.

Мы публиковали эмоциональный рассказ матери, которая потеряла единственную дочь. Еще больше подробностей трагедии — в нашем репортаже.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
ДТП с мопедом Погибший ребенок Ишня Ростовский район
Гость
27 минут
его надо пожизненно в строгач Магадан 😡
Гость
27 минут
7 лет? Мало
