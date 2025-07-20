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Дороги и транспорт В Ярославской области мопедист сбил пешеходов с коляской. Погибла 5-месячная девочка

В Ярославской области мопедист сбил пешеходов с коляской. Погибла 5-месячная девочка

В регионе ищут очевидцев аварии

1 382
6 комментариев
В Ярославской области ищут очевидцев аварии с мопедом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ищут очевидцев аварии с мопедом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ищут очевидцев аварии с мопедом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вечером 20 июля мопедист устроил смертельное ДТП в Ростовском районе Ярославской области. Все случилось в половину шестого вечера в рабочем поселке Ишня.

«По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя мопедом, совершил наезд на трех пешеходов, в том числе несовершеннолетнего, находящегося в коляске, движущихся по левой обочине навстречу движения транспортных средств, после чего с места ДТП скрылся», — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Пострадавших увезли в больницу. Спасти младенца не удалось. Девочка погибла.

В аварии с мопедистом в Ишне погибла девочка

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Теперь сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев трагедии.

«Если вы стали очевидцем, располагаете записью видеорегистратора данного ДТП или обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в установлении всех обстоятельств, просим сообщить по телефону 48536) 4-05-71», — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария с мопедом Погибший ребенок Ростовский район
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Комментарии
6
Гость
58 минут
Срочно принять закон о Запрете мопедов
Гость
13 минут
Из-за отсутствия тротуаров люди в России вынуждены передвигаться по дорогам где их давят водители.
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