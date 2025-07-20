В Ярославской области мопедист сбил пешеходов с коляской. Погибла 5-месячная девочка

Вечером 20 июля мопедист устроил смертельное ДТП в Ростовском районе Ярославской области. Все случилось в половину шестого вечера в рабочем поселке Ишня.
«По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя мопедом, совершил наезд на трех пешеходов, в том числе несовершеннолетнего, находящегося в коляске, движущихся по левой обочине навстречу движения транспортных средств, после чего с места ДТП скрылся», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Пострадавших увезли в больницу. Спасти младенца не удалось. Девочка погибла.
Теперь сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев трагедии.
«Если вы стали очевидцем, располагаете записью видеорегистратора данного ДТП или обладаете какой-либо информацией, которая может помочь в установлении всех обстоятельств, просим сообщить по телефону 48536) 4-05-71», — сообщили в пресс-службе ГАИ.
Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.