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«Начал тормозить»: в Ярославской области задержали водителя, сбившего насмерть 5-месячную девочку

Что он рассказал о ДТП

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30 комментариев
В Ярославской области в ДТП погиб младенец | Источник: УМВД по Ярославской области / TelegramВ Ярославской области в ДТП погиб младенец | Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

В Ярославской области в ДТП погиб младенец

Источник:

УМВД по Ярославской области / Telegram

В Ярославской области задержали 39-летнего водителя мопеда, устроившего смертельное ДТП в Ростовском районе вечером 20 июля. Трагедия произошла в рабочем поселке Ишня.

По информации полицейских, мужчина на мопеде сбил семью — маму, папу и младенца в коляске. Они шли по левой обочине навстречу движения машин.

Водитель мопеда сразу сбежал с места ДТП. Пострадавших увезли в больницу. Одного из родителей госпитализировали, а второго отправили лечиться домой. Спасти их дочь врачи не смогли. Девочка скончалась от полученных травм.

«В ходе проведения комплекса мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции совместно с оперативными сотрудниками ОМВД России „Ростовский“ личность водителя установлена, им оказался 39-летний местный житель, который впоследствии был задержан», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

На допросе мужчина пояснил, что мопед одолжил у друга, чтобы доехать до магазина.

«Еду в магазин, смотрю — на повороте идут люди. Начал тормозить — тормозов нет. Попытался объехать, и ничего не получилось. Врезался в них», — рассказал задержанный.

Подозреваемого мужчину задержали

Источник:

УМВД по Ярославской области / Telegram

Полицейские возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». На допросе водитель признал свою вину и сообщил, что раскаивается в случившемся.

Если его вина будет доказана в суде, мужчине может грозить до двенадцати лет в колонии.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Смертельное ДТП Мопед Погиб младенец
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Комментарии
30
Гость
1 час
Ужас! До 5 месяцев дорастить ребенка и потерять из-за какого-то идиота, которому срочно понадобилось в магазин
Гость
1 час
Убежал,значит пьянющий ехал.
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