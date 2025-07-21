«Начал тормозить»: в Ярославской области задержали водителя, сбившего насмерть 5-месячную девочку

В Ярославской области в ДТП погиб младенец Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

В Ярославской области задержали 39-летнего водителя мопеда, устроившего смертельное ДТП в Ростовском районе вечером 20 июля. Трагедия произошла в рабочем поселке Ишня.

По информации полицейских, мужчина на мопеде сбил семью — маму, папу и младенца в коляске. Они шли по левой обочине навстречу движения машин.

Водитель мопеда сразу сбежал с места ДТП. Пострадавших увезли в больницу. Одного из родителей госпитализировали, а второго отправили лечиться домой. Спасти их дочь врачи не смогли. Девочка скончалась от полученных травм.

«В ходе проведения комплекса мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции совместно с оперативными сотрудниками ОМВД России „Ростовский“ личность водителя установлена, им оказался 39-летний местный житель, который впоследствии был задержан», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

На допросе мужчина пояснил, что мопед одолжил у друга, чтобы доехать до магазина.

«Еду в магазин, смотрю — на повороте идут люди. Начал тормозить — тормозов нет. Попытался объехать, и ничего не получилось. Врезался в них», — рассказал задержанный.

Подозреваемого мужчину задержали Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

Полицейские возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». На допросе водитель признал свою вину и сообщил, что раскаивается в случившемся.