НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 749мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,49
EUR 88,53
Автобус сбил девушку
Репортаж с Перекопа
Какие новостройки будут дорожать
Убил кошку
Здесь был Пушкин
Украли скульптуру
Пострадали от пожара
Кассиры АЗС — о водителях
Деревня у свалки
Страна и мир Российскую пару туристов задержали в Турции — они читали Библию в мечети

Российскую пару туристов задержали в Турции — они читали Библию в мечети

Супруги только приехали в страну и сразу же столкнулись с неприятностями

45
Здание стало мечетью в 2020 году | Источник: Максим Бутусов / E1.RUЗдание стало мечетью в 2020 году | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Здание стало мечетью в 2020 году

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Российскую супружескую пару задержали в Турции за чтение Библии в соборе Святой Софии, который работает как мечеть. О случившемся рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Собор Святой Софии построили в VI веке как главный православный собор Византийской империи. После захвата Константинополя османами в 1453 году её превратили в мечеть, а в 1934 году здание получило статус музея. В 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган решил снова превратить собор в мечеть Айя-София. Отметим, что галереи на втором этаже работают в качестве музейной зоны.

35-летняя Виктория и 32-летний Игорь прилетели в Стамбул на отдых из Москвы 13 июля. Во вторник, 14 июля, они отправились посмотреть одну из главных достопримечательностей — собор Святой Софии. Мужчина пронес с собой Библию и решил ее почитать внутри здания. Пару сразу же окружили и доставили в полицейский участок. Правоохранители решают, оставить их под стражей или отправить в депортационный центр.

«Консульство не отвечает. Буквально осталось несколько минут, пока мы на связи. Мы, честно говоря, не знаем, что делать и к кому обращаться», — рассказал россиянин.

По словам его жены Виктории в полицейском протоколе, она не знала, что в музее нельзя читать Библию. Теперь супругов подозревают в нарушении статьи 216 УК Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение».

«Нам не разрешают вернуться в отель, у меня сняли шнурки, хотят взять отпечатки пальцев. Сказали, что дальше уже будет решаться наша судьба. Здесь нет ни одного человека, который говорил бы по-русски», — добавил Игорь.

Генконсульство России в Стамбуле и МИД РФ пока не комментировали ситуацию.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Мечеть Турция Библия Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Рекомендуем