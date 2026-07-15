Российскую пару туристов задержали в Турции — они читали Библию в мечети

Здание стало мечетью в 2020 году Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Российскую супружескую пару задержали в Турции за чтение Библии в соборе Святой Софии, который работает как мечеть. О случившемся рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Собор Святой Софии построили в VI веке как главный православный собор Византийской империи. После захвата Константинополя османами в 1453 году её превратили в мечеть, а в 1934 году здание получило статус музея. В 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган решил снова превратить собор в мечеть Айя-София. Отметим, что галереи на втором этаже работают в качестве музейной зоны.

35-летняя Виктория и 32-летний Игорь прилетели в Стамбул на отдых из Москвы 13 июля. Во вторник, 14 июля, они отправились посмотреть одну из главных достопримечательностей — собор Святой Софии. Мужчина пронес с собой Библию и решил ее почитать внутри здания. Пару сразу же окружили и доставили в полицейский участок. Правоохранители решают, оставить их под стражей или отправить в депортационный центр.

«Консульство не отвечает. Буквально осталось несколько минут, пока мы на связи. Мы, честно говоря, не знаем, что делать и к кому обращаться», — рассказал россиянин.

По словам его жены Виктории в полицейском протоколе, она не знала, что в музее нельзя читать Библию. Теперь супругов подозревают в нарушении статьи 216 УК Турции «Разжигание ненависти или вражды среди населения либо унижение».

«Нам не разрешают вернуться в отель, у меня сняли шнурки, хотят взять отпечатки пальцев. Сказали, что дальше уже будет решаться наша судьба. Здесь нет ни одного человека, который говорил бы по-русски», — добавил Игорь.