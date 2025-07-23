«Он убил мою единственную дочь»: мама погибшей в ДТП 5-месячной девочки впервые высказалась о трагедии

В ДТП погибла пятимесячная малышка Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Семье погибшей в ДТП пятимесячной девочки из Ярославской области требуется помощь. Об этом в разговоре с 76.RU рассказала мама малышки — 28-летняя Яна. Сейчас ее муж восстанавливается в больнице, а сама она переживает главную трагедию в жизни и жаждет справедливого наказания для человека, которого винит в смерти единственной дочери.

«Стал петлять на дороге»

Воскресный вечер 20 июля в поселке Ишня Ростовского района проходил обычно. На улице посвежело после дневной жары, и Яна вместе с 29-летним мужем Александром вышли на прогулку с коляской.

Семья шла по обочине, навстречу движения машин. Пешеходов на этом участке обычно много — дорога ведет к крупному магазину. Тротуаров нет, поэтому люди ходят по обочине, там же катаются на велосипедах местные дети. Да и мамы с колясками там вовсе не редкость.

«Шли со стороны дома в сторону моста. Дошли до знака „Конец жилой зоны“, развернулись и пошли обратно. Шли по обочине, по своей полосе. Все по правилам дорожного движения, навстречу машинам. Сначала муж катал коляску, потом мы поменялись», — вспоминает Яна.

Тротуаров на участке нет, поэтому людям приходится ходить по обочине Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Когда семья подошла к супермаркету, Яна с мужем заметили человека на мопеде. По ее словам, он не выглядел уверенным водителем.

«У него улетела кепка, он стал ее ловить, петлять на дороге, заехал на грунт и влетел в нас. То есть мы даже не успели сообразить, что случилось. Я улетела в кювет, ребенок вылетел из коляски, муж потерял сознание», — рассказала Яна.

«Он валялся в крови»

Вскочив на ноги, первым делом Яна бросилась к дочери, а затем к мужу. Испуганная девушка кричала о помощи. Один из проезжавших мимо автомобилистов быстро сообразил, что случилось, открыл дверь и повез Яну с малышкой в больницу.

«Я схватила ребенка на руки и стала кричать: „Помогите“. Мужчина по имени Сергей очень мне помог. Он отвез меня в больницу», — рассказала Яна. — «А этот [мопедист] встал, у него было разбито лицо. Когда я уехала, он просто скрылся. Это я узнала позже», — рассказала Яна.

По ее словам, врезавшийся в них мопедист даже не подошел узнать, как Яна с Александром себя чувствуют.

«Он валялся в крови, видимо, потому что у него было разбито лицо. И никому он не помог. Мне помог просто проезжавший мимо человек. А он убежал. Но это я узнала уже после того, как уехала. Потому что на тот момент у меня было главной целью спасти жизнь моему ребенку», — рассказала Яна.

По пути в больницу Яна позвонила своей маме и рассказала о случившемся.

«К мужу на помощь побежала моя мама. Она у меня медик. Женщина из аптеки принесла перекись, у мужа не могли остановить кровь, она шла изо рта. Позже его уже на скорой привезли в больницу», — рассказала Яна.

«Сказали, что моего ребенка больше нет»

В больнице Сергей объяснил врачам, что привез маму с ребенком после ДТП. У Яны узнали возраст дочери, осмотрели ее и унесли малышку в реанимационную.

«Больше я ничего не слышала. Врачи сказали, что вызвали реанимобиль, но он так и не приехал. Я несколько раз спрашивала, где машина, на что мне говорили, что бригада выехала из Ярославля. Мне говорили: „Ребенок в реанимации. Врачи делают все возможное“. Я все спрашивала, когда нас повезут в Ярославль…», — вспоминает Яна.

Поступили мы туда где-то без двадцати шесть. И почти в половину восьмого мне сказали, что моего ребенка больше нет. Яна Мама погибшей в ДТП девочки

Водитель был пьян?

Яна уверена, что водитель мопеда был нетрезв. Она подумала об этом, когда увидела, как мужчина петляет по дороге.

«Даже когда человек гоняет, у трезвого совершенно другая реакция. Он ехал на большой скорости. Муж сказал, в районе 60-80 километров в час. Он несся, стал ловить кепку. Не то, что у него отказали тормоза, как он там говорит. Это все неправда», — считает мама погибшей девочки.

В следственном комитете сообщили, что по предварительной версии водитель мопеда, все же, был трезв. Однако результаты экспертизы пока не готовы.

Яна говорит, что отделалась гематомой на ноге. Основной удар пришелся на ее мужа и коляску, где лежала малышка. Сейчас Александр лежит в больнице. Ему потребуется длительное восстановление.

«Пока нет никаких заключений, но ему удалили еще один зуб. Двух нет, два под вопросом. У него сотрясение, гематома, ушибы, рука распухла. Сейчас он на обезболивающих таблетках, старается держаться, но вы сами понимаете, в каком мы состоянии», — рассказала Яна.

Во время задержания водитель мопеда утверждал, что пытался затормозить Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

«Это был мой первый и долгожданный ребенок»

Семье требуется помощь. Супруг Яны будет долго восстанавливаться на больничном, а потому средства родителям погибшей малышки необходимы.

«Сейчас нужно мужу восстановиться. Мы будем благодарны любой помощи, понимаете? Кто что может предложить. Физически, морально. Может, есть хорошие специалисты, которые помогут мужу с зубами. Потому что их придется все равно искать. Его надо как-то поставить на ноги. Сейчас он на больничном… Тяжело, в общем», — пояснила Яна.

Также родителям погибшей девочки требуется юридическая помощь. Они хотят, чтобы водитель мопеда был наказан за свой поступок.

«Это был мой первый и долгожданный ребенок. Мы хотим, чтобы водитель получил по заслугам. Он должен понести достойное наказание. Ребенок пострадал ни за что. Она ни в чем не виновата», — голос Яны дрогнул.

Мама малышки в ответ на вопрос о том, какое наказание считает достойным для водителя мопеда, отвечает однозначно:

«Самосуд. Для меня, как для матери, это самый справедливый вариант. Понимаете, он убил моего ребенка. Для меня только самосуд. Я понимаю, что мы живем в современном обществе, и это у нас не приветствуется. Но как женщину меня можно понять. Я не хочу о нем ничего слышать, думать. Я хочу вычеркнуть эти дни из своей жизни, поверьте. И хочу, чтобы он получил максимальное наказание», — Яна выдохнула.

Чтобы на своей шкуре прочувствовал то, что мы пережили в своей семье. Мы потеряли единственную и любимую дочь. Мои родители потеряли внучку. Все люди мне сочувствуют. Все матери меня поймут. Яна Мама погибшей в ДТП девочки

Водителя мопеда отправили под стражу Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Что с водителем?

После ДТП 39-летний водитель мопеда скрылся. Но уже на следующий день в полиции опубликовали видео с допроса. Там мужчина утверждал, что взял мопед у знакомого, чтобы доехать до магазина. Увидев перед собой людей, якобы пытался затормозить, но мопед не поддался.

Вечером 22 июля в прокуратуре Ярославской области рассказали, что подозреваемого мужчину отправили под стражу. Выяснилось, что раньше он уже был неоднократно судим. Сейчас его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия.

«С учетом позиции прокурора суд отклонил ходатайство адвоката о домашнем аресте и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. За совершение указанного преступления мужчине грозит наказание до 12 лет лишения свободы», — уточнили в прокуратуре Ярославской области.