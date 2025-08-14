«От этой „судьбы“ не уйти»: чем живет ярославский поселок, в котором насмерть сбили 5-месячную девочку

В Ярославской области насмерть сбили пятимесячную девочку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В конце июля 2025 года небольшую Ишню в Ростовском округе Ярославской области потрясла трагедия — в ДТП на выезде из поселка погибла пятимесячная девочка. Её родители вышли на прогулку с коляской воскресным вечером 20 июля. Но домой все вместе не вернулись. В них влетел мужчина на мопеде. Отец малышки получил серьезные травмы, сама девочка погибла.

Мы побывали на месте трагедии спустя месяц после случившегося. Как выглядит злополучное место, и кого жители поселка винят в смерти девочки — в эксклюзивном репортаже 76.RU.

«У нас тут каждый ребенок на мотоцикле гоняет»

Выездную дорогу в поселке Ишня по двум сторонам обрамляют узкие песчаные обочины. Тишину разразил веселый девичий визг: мимо нас пронесся подросток на мопеде. Его спутница сидела позади, крепко обхватив парня. У водителя шлем был, у его спутницы — отнюдь. На повороте мопед слегка накренился в сторону, что и вызвало возглас девушки.

«Это же деревня, у нас на мопеде каждый второй мальчик ездит с 12-ти лет», — буднично пожал плечами на нашей удивление проходивший мимо местный житель.

В десяти метрах от места, где проехали подростки, виднеется небольшая разноцветная горка. Если подойти ближе, становится понятно, что это мягкие игрушки. Жители Ишни оставляли их там в память о пятимесячной девочке, чью жизнь унесла авария.

О самой трагедии знают не только жители Ишни, но и те, кто приезжает в местный супермаркет закупаться продуктами. Магазин находится прямо напротив места ДТП.

Каждый слышал свою версию произошедшего. Встречаются даже люди, знакомые с родителями малышки.

«Нормальные люди, обычная семья. Очень долго, знаю, девочку ждали. Ничего плохого про них не могу сказать, Все адекватные, работающие», — рассказала одна из местных жительниц, живущая неподалеку.

«Внук у меня ходил, смотрел»

В самом супермаркете в ответ на вопросы о произошедшем качают головой, мол, женщина, которая бросилась на помощь отцу девочки, сейчас в отпуске. А никто из других сотрудников в тот день не был на смене.

«Но там постоянно люди ходят. Раньше не было такого, все тихо, спокойно. А тут — вот», — развела руками сотрудница магазина.

На лавочке в соседнем от супермаркета доме будним днем отдыхала пенсионерка Валентина. В день трагедии она узнала о случившемся спустя несколько часов. Ее внук живет рядом с местом аварии, он был одним из первых, кто оказался на месте ДТП.

По словам Валентины, ее знакомая видела мопедиста в день аварии неподалеку от местного гаражного комплекса. Как рассказала женщина, он вез своего друга. В какой-то момент они оба упали с мопеда.

«Бейсболка в одну сторону, они — в другую. Упали, встали, снова сели и помчались. Они вдвоем сидели на мотоцикле», — рассказала Валентина.

Пенсионерка предположила, что и мопедист и его пассажир были пьяны.

«Ну если они упали с мотоцикла? Они же не могли быть трезвыми», — резюмировала она. — «Девочку ведь только крестили. За несколько дней до аварии. Для родителей это не успокоительный факт. Они все равно будут всю жизнь это помнить».

По словам Валентины, произошедшее активно обсуждалось в чате жителей Ишни. Там люди поддерживали родителей погибшей малышки. Многие пришли на похороны.

«Знаю, что собирались многие. Друзья родителей отпрашивались с работы. Ну и здесь Ишня такой поселок, где очень много родственных связей. Молодежь зачастую женится на ком-то из поселка, поэтому семьи роднятся и родственные связи здесь очень сильные», — пояснила Валентина.

«От этой „судьбы“ на мопеде было никуда не уйти»

Днем вторника обочина той самой дороги пустовала. Редко по ней проезжал ребенок на велосипеде или проходил пенсионер. Но к вечеру, по словам Валентины, народу там прибавляется. Люди привыкли ходить этим путем в супермаркет.

«Но мне кажется, вдоль такой дороги не сделают тротуар. В Юрьевской Слободе, ведь, его нет. И все ходят пешком до городского автобуса, мясокомбината. Просто надо… У нас ведь тоже гоняют молодежь на мотоциклах. Но после этого случая стало намного меньше, намного спокойнее. А то как 10 вечера — они туда и обратно по дороге носятся», — пустилась в рассуждения пенсионерка.

Если делать тротуар, то с ограждением. Тогда будет какая-то защита. Потому что вот от этой «судьбы», которая ехала на мопеде, мне кажется, было никуда не уйти. Валентина Жительница поселка Ишня

Местные жители видят еще одну причину аварии. По их словам, проблема была еще и в ремонтных работах. На фотографиях правоохранителей, сделанных в день трагедии, видно, что примерно половину проезжей части заняло ограждение.

«Яма эта слишком долго стояла огороженная. Мне кажется, два месяца точно. Здесь проходит какой-то подземный ручей. И когда магазин строили, изначально перед ним была большая яма, еще больше этой. Ее засыпали, но вода все равно нашла место себе и пошла чуть правее. Я думаю, два месяца она там точно простояла. У нас же как: пока гром не грянет. Мне кажется, ее заделали только недели через две после аварии», — рассказала Валентина.

Так выглядело место ДТП в день трагедии Так оно выглядит в середине августа

В целом Валентина считает, что помочь избежать таких ситуаций в будущем можно только с помощью комплекса мер. В том числ следить за тем, чтобы пьяные водители не оказывались на дороге.

«Я думаю, тут больше ответственны те, кто должен следить за состоянием дороги. Не надо было так долго держать эту яму. Косвенно виноваты они. А все остальное уже… Ну и вылавливать надо выпивших, конечно. Особенно по выходным. Случилось-то это тоже в выходной день», — высказалась пенсионерка.

«Может, он бы вывернул»

Валентина — не единственная, кто говорит о том, что в день аварии водитель мопеда колесил со своим другом по поселку. Людмила работает в местной амбулатории. Ей рассказывали, что перед трагедией мопедист катался по жилому двору.

«Но поймать его и сообщить куда-то было просто нереально. Потому что я звоню куда-то, например, и говорю: „Такой-то находится здесь“. Приезжает полиция. А он уже где? Правильно, в другом месте. Поэтому получилось то, что получилось», — вздохнула она.

Жители села уверены — в момент аварии мопедист был пьян. Но сам он говорил правоохранителям, что не употреблял спиртное. Выяснить, правда это или нет, невозможно. Следователи объясняли, что изначально мужчина скрылся с места ДТП, и его нашли только через два дня. Назначать экспертизу было не целесообразно.

Помимо этого, Людмила в разговоре о трагедии тоже вспомнила о злополучной яме.

«Я считаю, что дорожная служба тоже виновата. Ограждение было не убрано. Яма была не засыпана. Может, он бы и вывернул. Но меры были не приняты. Яму только после этого засыпали», — рассказала Людмила.

В администрации Ростовского округа рассказали, что ремонт проводили сотрудники водоканала. Мы направили запрос, чтобы узнать, что за работы там выполняди, и как долго они длились.