Криминал Подробности Погибла 5-месячная девочка: в Ярославской области направили в суд дело о смертельном ДТП

Погибла 5-месячная девочка: в Ярославской области направили в суд дело о смертельном ДТП

Оказалось, что обвиняемый был под наркотиками в момент аварии

343
В ДТП в Ярославской области погибла пятимесячная девочка | Источник: УМВД по Ярославской области / TelegramВ ДТП в Ярославской области погибла пятимесячная девочка | Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области погибла пятимесячная девочка

Источник:

УМВД по Ярославской области / Telegram

В Ярославской области прокуратура передала в суд дело о смертельном ДТП в поселке Ишня Ростовского округа. Авария произошла 20 июля 2025 года: 39-летний водитель на мопеде влетел в семью, прогуливавшуюся с коляской. От полученных травм скончалась пятимесячная девочка.

По версии следствия, в момент аварии обвиняемый находился под воздействием наркотиков. Мужчину будут судить по статье о «Нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения, сопряженное оставлением места его совершения».

«По версии обвинения, обвиняемый в состоянии наркотического опьянения, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на мопеде по улице Молодежной поселка Ишня Ростовского района Ярославской области совершил наезд на семейную пару с коляской и скрылся с места происшествия», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Дело будет рассматривать Ростовский районный суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Авария произошла вечером 22 июля 2025 года. После ДТП 39-летний водитель мопеда скрылся. Но уже на следующий день в полиции опубликовали видео с допроса. Там мужчина утверждал, что взял мопед у знакомого, чтобы доехать до магазина. Увидев перед собой людей, якобы пытался затормозить, но мопед не поддался.

Вечером 22 июля мужчину отправили под стражу. Выяснилось, что раньше он уже был неоднократно судим. Жители поселка рассказывали, что в тот вечер мужчина катался по поселку на мопеде со своим другом. Людям казалось, что оба они были пьяны.

После задержания жителя Ростовского округа делом занялись следователи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
