Чем болеют жители Ярославской области Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Жители Ярославской области продолжают жаловаться на грипп и ОРВИ. С середины ноября количество заболевших увеличилось. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, на неделе с 16 по 22 ноября вирусными инфекциями заболели 611 человек на 100 тысяч населения.

Продолжают фиксировать и случаи заболевания Covid-19. На неделе с 9 по 15 ноября на недуг жаловались 13 жителей. Теперь число больных выросло до 21.

COVID-19 — это острое респираторное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус передается главным образом воздушно-капельным путем.

Чаще всего от инфекций страдают дети до 17 лет. Среди заболевших гриппом и ОРВИ — 56% несовершеннолетние.

Ситуация с заболеваемостью в регионе находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также напомнили о способах профилактики:

После посещения улицы, общественного транспорта мойте руки или применяйте кожные антисептики. Им же обрабатывайте телефоны, планшеты и другие гаджеты, которые всегда под рукой;

Чаще проводите влажные уборки дома и проветривайте помещение;

Вакцинация — самая надежная защита от инфекций и их последствий.

«При наличии симптомов заболевания — не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу», — дополнили в Роспотребнадзоре.

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