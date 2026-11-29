Девочка отправилась на прогулку днем 27 ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Карелии нашли мертвой 14-летнюю школьницу, которую искали более суток. Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 16-летний знакомый девочки.

«28 ноября в лесополосе в поселке Юляристиоя Питкярантского района обнаружено тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти, местонахождение которой было неизвестно с 27 ноября», — говорится в сообщении регионального управления СК России в MAX.

В ведомстве уточнили, что на теле девочки нашли следы удушения и ножевые порезы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Как пишет Telegram-канал Mash, за три дня до трагедии девочка стала встречаться с парнем. Камеры наблюдения зафиксировали ее вместе с другом.



Подозреваемый из многодетной семьи и учился на два класса старше погибшей. По сведениям издания, он придерживался радикальных взглядов, и многие перестали с ним общаться.