Выпивка по пятницам довела девушку до социального дна Источник: Мария Романова / Городские медиа

В 24 года она стала матерью, а в 27 лет уже пила на теплотрассе с бомжами. Да и сама стала бомжом.

«Начались провалы в памяти: я уже не помнила, где я, с кем, как вообще туда дошла», — описывает свою жизнь в зависимости Ирина (имя изменено. — Прим. ред.).

Она рассказала MSK1.RU, как незаметно теряется контроль над употреблением спиртного и к чему это приводит, — публикуем откровенный рассказ алкоголички.

«Оглянулась — и я уже пью на теплотрассе с бомжами»

Когда мы записывали интервью с 49-летней Ириной, она отмечала 13 лет и 5 месяцев трезвости. Это время без зависимости она воспринимает как победу над болезнью. Во время разговора она держала в руках настольную книгу любого алкоголика, который борется со своим недугом. В ней изложены базовые принципы программы «12 шагов». Строчки оттуда Ирина то и дело зачитывала, дополняя свою историю.

Спиртное Ирина впервые попробовала еще в пятом классе — на дискотеке по случаю 8 Марта. Одноклассницы принесли в школу родительский портвейн, который девочки распили в туалете. Тогда вкус напитка школьнице не понравился. Но эффект расслабления и раскрепощенности запомнился.

Я себя чувствовала зажатой, подумала, что буду не так интересна в общении. Ни для кого не секрет, что, чтобы потанцевать с мальчиками, нужно было расслабиться. Это мне понравилось. Ирина бывший алкоголик

Следующий подобный эпизод повторился на выпускном. А дальше это стало происходить всё чаще и чаще.

«Алкоголизм перешел в хроническую форму, когда я родила ребенка в 24 года. А потом мне было 27 лет, и я уже пила на теплотрассе с людьми без определенного места жительства. Я сама стала бомжом. Процесс был запущен. Я ничего не могла с этим сделать. Не знаю, как еще меня ребенка не лишили», — с горечью говорит Ирина.

Компания не волновала, потому что целью была выпивка Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ситуацию усугубила неудача с поступлением: Ирина хотела поступить в колледж на преподавателя, но не смогла. На экзамен она пришла с сильным перегаром и ожидаемо завалила испытания. После Ирине приходилось браться за случайную работу. Подолгу на одном месте она не задерживалась. Вместе с этим рушилось семейное счастье. Проблему замечали все, кроме нее самой.

«От мужа я ушла, потому что он мешал пить»

Всё начиналось с выпивки по пятницам, сначала в компании подруг. Только они могли остановиться и пойти домой, а Ире хотелось продолжать празднества. Алкоголь давал ощущение эйфории, веселья. Он уносил ее от реальности, где было не всё так красочно.

«У меня та самая аллергия в теле — ненормальная реакция на алкоголь. Когда я начинаю пить, я не могу остановиться. Сначала, поскольку мне в первый раз не понравился вкус крепкого алкоголя, я перешла на более слабые напитки, — рассказывает Ирина. — Проходит какое-то время, я говорю: „Всё, я больше не буду пить“. Но как только наступала пятница, всё начиналось по новой».

Всё начиналось с безобидных вечеринок по пятницам Источник: Мария Романова / Городские медиа

Когда загулы стали учащаться, семейная жизнь пошла под откос. Родственники заметили, что с Ирой что-то не так: она часто надолго пропадала и возвращалась домой с запахом алкоголя.

«Меня не останавливали уговоры близких. Мама говорила: „Тебе нельзя пить. Тебе не идет, ты бы себя видела“. Родственники твердили то же самое, молодой человек говорил: „Ты бы видела, как ты себя ведешь“. Ничего из этого меня не останавливало, — продолжает Ира. — От мужа я ушла, потому что он мне мешал пить. Мне ужасно это не нравилось. Сначала я думала, что люди виноваты в моих пьянках».

Наша собеседница говорит, что у нее хронический алкоголизм. Как объясняют наркологи, это тяжелое психофизическое заболевание, которое развивается из-за длительного употребления спиртного.

Сама Ирина объяснила происходящее так: «Это как насморк, когда начинается обострение. Я ничего не могу с этим поделать. Я не контролировала количество выпитого. Дни трезвости сокращались, а дни выпивки увеличивались. Я как алкоголик — я над этим не властна. Я думаю: „Выпью — и станет лучше“, но лучше, конечно, не становилось. Начались провалы в памяти: я уже не помнила, где оказывалась, с кем, как вообще туда дошла? Сначала это было смешно, было стыдно, а потом…»

«Опохмелюсь, и всё будет по-другому»

В периоды запоев маленький сын Ирины оставался у сестры или бабушки. Ире было важно, чтобы мальчик не видел дома алкоголь, а тем более пьяную маму.

«У меня было такое оправдание: я никому не мешаю. Меня, конечно, ругали родственники, но я же дома не пила, ребенок мой не видел меня пьяной, — объясняет собеседница. — В нашей книге написано: люди пьют главным образом потому, что им нравится эффект, вызываемый алкоголем. Несмотря на признание причиняемого вреда, через какое-то время люди уже не могут сказать, что истинно, а что ложно».

Дни летели, превращаясь в недели и месяцы, но Ирина этого не замечала. Ее цель в жизни свелась к одному — найти водку. В погоне за спиртным ее уже не волновали ни внешний вид, ни отношения с семьей. Каждый раз она обещала себе, что эта стопка будет последней, но сценарий повторялся вновь и вновь.

Моей целью тогда была выпивка. Найти эту выпивку. Моей навязчивой идеей было то, что вот это последний раз. Я сейчас опохмелюсь, и всё будет по-другому. Ирина бывший алкоголик

Денег на выпивку уже не было, и приходилось идти на крайние меры, чтобы получить желаемое.

«Проще говоря, спала за бутылку. Естественно, на этом фоне у меня появился СПИД. Этого я очень боялась. Но высшей силе нужно было, чтобы я осталась жить, — с горечью говорит собеседница. — Это мой опыт. Я его никуда не дену. Я была той, на кого родственники махнули рукой. Они ждали, когда придет полиция и скажет, что со мной что-то случилось».

Я совершала безумные поступки. Алкоголь только всё усиливал. А дальше уже, когда выпивала, скорее сдохнуть хотелось. Я хотела не просыпаться. Ирина бывший алкоголик

Ирина всё глубже погружалась в это болото и тянула за собой ребенка. Мальчик ходил в школу неухоженным, мать видел редко. Вину за такое детство сына она будет испытывать еще долго.

«Нет работы, ребенок ходит не знаю в чем. Ему уже вещи отдавали люди, учительница брюки в школе зашивала, — виновато говорит Ирина. — Я лишилась кооператива, жилья».

Ребенок рос без мамы Источник: Мария Романова / Городские медиа

В попытках справиться с болезнью Ирина проходила кодирование, но оно не помогло надолго. Как она говорит, оставаться трезвой было мучительно. Окончательно бросить пить она смогла только тогда, когда дошла до самого дна и осознала, во что превратилась ее жизнь.

«Алкоголь уже перестал производить на меня то действие, которое было раньше. Не было куража. Только, наверное, благодаря этому я поняла, что надо возвращаться. Первый раз в группу анонимных алкоголиков я пришла в 30 лет. Вернулась туда в 33 года. Мне понадобилось три года, — говорит Ирина. — Я не верила, что это поможет. Я смотрела: там сидели люди, которым по 40–50 лет. Но я подумала: „Вы старики, это вам нельзя пить. А я молодая, у меня всё нормально. Я смогу нормально пить“. Такие мысли — это прямо беда у алкоголиков».

Мало-помалу мышление Ирины начало меняться. Поддержка группы и лечение дали ей шанс на другую жизнь. Она стала следовать программе «12 шагов», и тогда пришло осознание, что жизнь интересна.

«Нет желания выпить уже. Мышление другое становится. То есть раньше я думала только о себе, мне всегда было себя жалко. Я такая вся несчастная, никто меня не любит и не понимает. Сейчас уже у меня есть выбор. Я выбираю свободу, — улыбаясь, говорит Ирина. — У меня сейчас другая жизнь. Я такой жизнью сроду не жила вообще».

Ирине помогла программа «12 шагов» Источник: Мария Романова / Городские медиа

Как понять, что начались проблемы с алкоголем?

История Ирины показывает, как употребление алкоголя может постепенно и незаметно выходить из-под контроля. Путь от вечеринок с подругами к продолжительным запоям, а там и потере всего короче, чем кажется. Психиатр-нарколог Марк Нечаев отмечает, что оценивать нужно не только частоту употребления, но и способность человека управлять своим состоянием. Может ли человек без внутренней борьбы отказаться от алкоголя, останавливается ли на запланированном количестве и продолжает ли пить после того, как появились последствия?

«Сам факт, что человек выпивает по пятницам, еще не означает зависимость. Но насторожиться стоит, если выпивка становится обязательной частью недели. Человек может говорить: „Я в любой момент могу не пить“, но при попытке отменить ритуал испытывает раздражение, тревогу, скуку или сразу ищет другой повод», — объясняет Марк Нечаев.

Эксперт отмечает, что первый заметный сдвиг: алкоголь перестает быть одним из вариантов отдыха и превращается в главный.

Еще один ранний признак — утрата контроля над количеством. Человек планирует выпить немного. Но по факту начинает в пятницу, продолжает в субботу, а воскресенье уходит на восстановление.

Человек может искренне собираться ограничиться одним бокалом. Проблема начинается, когда обещание самому себе раз за разом не выполняется. Марк Нечаев психиатр-нарколог

«Со временем увеличивается доза, сокращаются периоды трезвости, а восстановление занимает всё больше времени. Значение имеет не одно исключение, а повторяющаяся схема», — уточняет врач.

Организм постепенно привыкает к алкоголю. Прежнее количество дает меньший эффект, поэтому доза растет. Нередко люди гордятся способностью много выпить и не выглядеть пьяным, но такая высокая переносимость может быть тревожным признаком.

По словам специалиста, человек может постепенно снижать для себя планку: сначала сравнивать свое употребление с теми, кто пьет ежедневно, затем — с теми, кто потерял работу, а после появления проблем в семье — с теми, кто остался один. Такое сравнение позволяет не замечать собственных трудностей.

Какие еще признаки говорят о зависимости

человек всю неделю ждет момента, когда сможет выпить;

вечер без алкоголя кажется неполноценным;

запланированная доза регулярно превышается;

появляются провалы в памяти, тревожность, раздражительность или нарушения сна;

возникает желание опохмелиться;

человек скрывает количество выпитого или предпочитает пить один;

попытки сократить употребление заканчиваются возвратом к прежнему режиму.

Один пункт еще не подтверждает зависимость. Важно сочетание признаков, их повторяемость и влияние на здоровье, отношения и работу.

Что делать близким?

Обвинять пьющего человека и ставить ему ультиматумы бесполезно: это может вызвать защитную реакцию. Вместо этого специалист советует говорить о конкретных изменениях: человек начал отменять семейные планы после выпивки или перестал справляться с привычными обязанностями.

«Цель первого разговора — не заставить человека произнести признание, а помочь ему увидеть факты и предложить профессиональную оценку. Разговаривать лучше в трезвом состоянии, без угроз и унижения. Стоит заранее решить, какую конкретную помощь вы предлагаете: консультацию врача, совместную поездку в клинику или разговор со специалистом онлайн», — советует Марк Нечаев.

Близким важно не покрывать алкоголика: не оправдываться перед начальством за человека, не возвращать за него долги и не придумывать объяснения его поступкам.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Психиатр-нарколог предлагает честно ответить себе на следующие вопросы и осознать, есть ли проблема с выпивкой:

Получается ли спокойно провести несколько пятниц и праздников без алкоголя? Случается ли выпивать больше или дольше, чем планировалось? Нужна ли теперь большая доза для того же эффекта? Приходилось ли пить, чтобы снять тревогу, бессонницу, дрожь или тяжелое самочувствие? Говорили ли близкие, что употребление изменилось, хотя вам так не кажется?