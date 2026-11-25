Вальтури, вы ли это? Источник: кадр из сериала «Тайный город» (16+), реж. Андрей Туманов, компания «Медиаслово», телеканал ТНТ и киностудия «Москино», 2026 год

На звание самого ожидаемого российского сериала 2026 года может смело претендовать «Тайный город» (16+). Далеко не каждой картине везет с тем, что аж миллион пользователей до премьеры добавят его в раздел «Буду смотреть». Внушает доверие, согласитесь? И заставляет строить некоторые ожидания, немного завышенные. Тем более когда известных актеров пригласили сниматься столько, что без них не обходится практически ни один кадр. Но насколько всё это сделало сериал хитом ближайших лет, рассказываем.

Еще до того, как вы погрузитесь в сюжет, размышление о плюсах и минусах сериала, важно знать один технический момент, который испортил бы даже лучший сериал всех времен и народов. В первых двух сериях «Тайного города» (остальные на момент написания этого материала еще не вышли в подписке стримингового сервиса) абсолютно отвратительный звук. Или у звукорежиссера и монтажера лапки, или они работали бесплатно, другого объяснения нет.

Денежки счет любят и брюнеток, а иначе как объяснить, что только они жрицы дома Навь Источник: кадр из сериала «Тайный город» (16+), реж. Андрей Туманов, компания «Медиаслово», телеканал ТНТ и киностудия «Москино», 2026 год

Часть актеров не слышно вовсе, а из-за того, что они говорят быстро и нечетко, приходится перематывать и переслушивать, чтобы вникнуть. Кроме того, звук сам по себе скачет: фоновая музыка громче реплик героев, диалог чуть ли не полушепотом, зато сцена перестрелки как будто колонку выкрутили на максимум.

Если от звука перейти к тому, что происходит на экране, то здесь проблем тоже немало. Грубо, «Тайный город» — сказка для взрослых, где 30–40-летние герои решают свои глобальные проблемы с помощью магии и пушек. В центре сюжета три великих дома: Навь, у которой есть тайные знания алхимии и умение создавать золото, Людь — феи, которые владеют волшебством, и Чудь — они умеют управлять погодой.

Серьезный Темный Князь дома Навь, он, кстати, не брюнет Источник: кадр из сериала «Тайный город» (16+), реж. Андрей Туманов, компания «Медиаслово», телеканал ТНТ и киностудия «Москино», 2026 год

Создатели сериала замахнулись на то, что эти дома управляют не только Москвой или Россией, а всем миром, об этом зрителям рассказывают во второй серии. Зачем так было расширять вселенную, непонятно. Возможно, чтобы объяснить иностранные имена. Например, правителя Навь зовут Сантьяго, его играет Юра Колокольников, а лидера Чудь — Франц де Гир, его уже воплотил на экране Андрей Мерзликин.

Вот так выглядит в мире сериала человек, который управляет погодой Источник: кадр из сериала «Тайный город» (16+), реж. Андрей Туманов, компания «Медиаслово», телеканал ТНТ и киностудия «Москино», 2026 год

В то же время, когда один из героев спрашивает, почему все они живут в Москве, а не в любом другом городе, разговор тактично уводят в сторону и ответа так и не дают. Зачем вообще тогда этот пустой вопрос в сюжет добавляли и тратили драгоценные минуты?

Жили бы эти дома себе тихо-мирно и не тужили, друг друга ненавидя, но случается беда: на Навь нападают и воруют их источник силы, который они не сказать чтобы сильно прятали. По случайности злодеям источник тоже не достается, он попадает в руки к обычному парню, который о домах не должен знать вообще. И приходится этому бедолаге бегать по всему городу в попытках хоть кому-то его сбагрить, но всё не срастается, и вся жизнь катится не пойми куда.

Немного кадров с анимацией, чтобы вы понимали, как она выглядит Источник: кадр из сериала «Тайный город» (16+), реж. Андрей Туманов, компания «Медиаслово», телеканал ТНТ и киностудия «Москино», 2026 год

В целом очень такая простая, но проверенная временем затравка, которая доказала свою работоспособность еще у Фродо и Гендальфа. Но в сочетании со всем остальным она выглядит нафталиново, будто сериал снимали в начале 2000-х, а не в наши дни.

Некоторые кадры, бесспорно, вызовут экстаз у перфекционистов Источник: кадр из сериала «Тайный город» (16+), реж. Андрей Туманов, компания «Медиаслово», телеканал ТНТ и киностудия «Москино», 2026 год

Актеров тут набрали будто по принципу «берем всех, кто появлялся на экране за последний год, лишним не будет». Тут вам и Милош Бикович, Юлия Пересильд, Диана Пожарская, Иван Добронравов, Алексей Гуськов, Денис Шведов. На несколько секунд уже засветился также Иван Охлобыстин, но, возможно, он появится еще. В какой-то момент казалось, что выскочит из-за угла еще Безруков, Борисов, Янковский и Петров, но их, видимо, припасли для второго сезона. Хотя есть сомнения, что история до него доживет.

Бикович — главный, кто отвечает за экшен-сцены, но только в первые минуты сериала Источник: кадр из сериала «Тайный город» (16+), реж. Андрей Туманов, компания «Медиаслово», телеканал ТНТ и киностудия «Москино», 2026 год

Диалоги героев — пафосный пафос и пафосом погоняет. И при этом внутри они абсолютно пустые. «Источник украли. Тайному городу грозит страшная опасность». И? Что случится? Гречку надо скупать мешками? Мало того, после нагнетания обстановки, что еще чуть-чуть, и мир рухнет, сами главы домов не сказать чтобы переживают. Они узнают о случившемся днем, получают послание, что нужно собраться, и при этом встречаются уже ночью. Видимо, ждали, когда пробки рассосутся.

Если вдруг после пафосных диалогов вы еще не осознаёте, насколько герои крутые, то дождитесь следующих моментов. Это будут или пролетки с видами Москвы, или кадры чуть поскромнее, но с песнями Тимати и Басты на фоне. Навевает на мысли, будто за окном 2014-й, только вернулся из школы и, как истинный бунтарь, не делаешь алгебру, а смотришь взрослый сериал с перестрелками, интригами и вообще.

В сериале сразу два «избранных Нео»: мальчик Артем и прожженный жизнью следователь Корнилов. Источник: кадр из сериала «Тайный город» (16+), реж. Андрей Туманов, компания «Медиаслово», телеканал ТНТ и киностудия «Москино», 2026 год

Бесспорно, подростком мне бы такое зашло, сейчас же радость только смотреть на Колокольникова и Мерзликина, но и они в одиночку не вывозят это чудо чудное и диво дивное.

Анна Хемлих Личный сайт