Синдром самозванца — это внутреннее ощущение, будто твои успехи незаслуженны Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Начальник обрадовал повышением, но внутри вместо гордости пустота — знакомое чувство? Порой даже признанные профессионалы ощущают себя никчемными. Почему именно сорокалетние часто считают себя чужими на собственном месте и как справиться с синдромом самозванца, в своей колонке рассказала психолог и внештатный корреспондент NGS55.RU Мария Носенко. Далее — от первого лица.

Мария Носенко Личный сайт

Что такое синдром самозванца

Популярные психологи часто вещают с экранов мониторов и гаджетов про синдром самозванца. Настолько много, что даже надоело. Понять, что это такое, можно только испытав тяжелые эмоции. Например, когда на общем рабочем собрании вас вызвали получать грамоту лучшего работника квартала, а вы кривите улыбку и делаете вид, что стыд вас не сковывает. Или когда начальник хлопает по плечу за филигранно сделанный отчет и ставит вас в пример младшим, а вы оглядываетесь на коллег и ждете увидеть недоумение на их лицах.

Термин «синдром самозванца» ввели в 1978 году Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Синдром самозванца — это внутреннее ощущение, будто ваши успехи незаслуженны, а вас вот‑вот «разоблачат» как недостаточно компетентного специалиста, даже если есть объективные доказательства профессионализма. Те, кто сталкивается с этим феноменом, склонны объяснять достижения удачей, помощью других или стечением обстоятельств, а не собственными знаниями и трудом. Термин ввели в 1978 году психологи Полин Роуз Клэнс и Сюзанна Аймс в работе о женщинах с высокими достижениями: они описали, как успешные участницы исследования не могли внутренне принять свои результаты и чувствовали себя самозванками. Позже выяснилось, что феномен встречается у людей разных полов, профессий и возрастов, а для его оценки Полин Клэнс разработала специальный опросник.

Психолог, к которому приходит клиент с такими чувствами, выдвигает различные гипотезы, почему так может происходить. Например, неуверенность можно объяснить тем, что работник недавно пришел на новое место. Коленки и так трясутся, а в условиях всё более усложняющейся экономики стресс на работе в офисе почти гарантирован. Ранее я рассуждала о всеобщей усталости и современных законах рынка — всё это в случае с синдромом самозванца может еще больше усиливать переживания.

Люди склонны объяснять достижения удачей Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Но бывает так, что ощущение «меня вот-вот разоблачат» сковывает даже опытных работников. Сейчас узнавать себя в описании могут читатели-миллениалы, то есть люди 30–45 лет. Частенько в этом возрасте уже построена карьера, окончена учеба, а увлечения и друзья найдены. Казалось бы, что мешает успокоиться? На деле всё оказывается сложнее.

Зумеры, бумеры и миллениалы — понятия из теории поколений. Миллениалы — так называемое поколение Y, рожденное в период с начала 1980-х по конец 1990-х, в период стремительного развития интернета, цифровых технологий и социальных сетей, а также экономической нестабильности. Они стремятся к самореализации и образованию, но в то же время поздно взрослеющие и склонные к перфекционизму в делах. Зумеров же называют поколением Z. Они появились на свет с конца 1990-х до начала 2010-х, в эпоху гаджетов и соцсетей. Часто это активные люди, которые ставят на первое место свои интересы, свободу мысли и действий. При этом они легко откладывают монотонные задачи и не задерживаются в одной компании надолго, что вызывает недоумение у начальства.

Как синдром самозванца ударил по миллениалам

Когда я копалась в поисках информации про синдром самозванца, узнала, что это скорее красивое название, придуманное для яркости. На деле этот «синдром» не связан с каким-либо диагнозом. Скорее это выученное поведение, для которого характерны перфекционизм, завышенные требования к себе и обесценивание успехов. Но сама проблема вполне реальна.

Такие работники после тяжелого дня могут оставаться подольше, сидеть в сумерках за компьютером и успокаиваться за счет этого. Мол, теперь ко мне не прикопаться: мои старания нивелируют мой «непрофессионализм». А вот годы практики, дипломы и грамоты пылятся на полке и почему-то не вспоминаются как что-то значимое, что и так делает вас классным специалистом без всяких переработок.

Синдром самозванца скорее является маркетинговой уловкой для яркости выражения Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Тут соединяются две вещи: особенности миллениалов и возраст, которого они сейчас достигли. Поэтому в ловушку синдрома самозванца современное поколение 30-летних попадает особенно быстро. Переработки, перепроверки бумаг, сложности с делегированием обязанностей и отстаиванием себя перед начальством — норма для многих людей, выросших в нулевые. Перед глазами встает героиня Энди Сакс из фильма «Дьявол носит Prada», на излишний трудоголизм которой обратили внимание только сейчас. Но на деле подобные работники есть чуть ли не в каждом офисе.

Самое время немного разрушить теорию поколений и сказать, что многие ученые выступают против деления людей на иксов, миллениалов и зумеров. Скорее, как и в случае с синдромом самозванца, эта концепция — просто удобный способ объяснить разницу в поведении людей разных возрастов. Потому что если вы думаете, что самоуверенные зумеры никогда не испытывают стыда и не краснеют, когда их хвалит начальник, то вы ошибаетесь. Разница в том, что у поколений принято по-разному обходиться с чувствами.

Чему «самозванцев» учат зумеры

Социальная и культурная среда, в которой мы живем, оказывает сильнейшее влияние на нас. Людям всегда хотелось «быть нормальными», чтобы их принимали, поэтому странно винить во всех грехах миллениалов, которые выросли вместе с героиней Энди Сакс. Важно лишь то, видим ли мы в этом проблему и как ее решаем.

В случае с зумерами массовая культура диктует молодежи немного другие модели. У парней популярно аниме — например, противоречивый и эмоциональный Эрен Йегер или скромник и умелец Синдзи из «Евангелиона». Девочки же росли на «Ханне Монтане» и других сериалах с сильными и в то же время уязвимыми героинями, которые говорили открыто о своих чувствах. Поэтому жаловаться, говорить о тревожности, стыде и других эмоциях нормально для молодого поколения. И это вызывает уважение, так как благодаря такой открытости они лучше берегут свое ментальное здоровье. Наш мозг работает так, что, когда мы проговариваем свои чувства и эмоции, становится легче на душе.

Как побороть «самозванца» внутри себя

Это был аспект поколений, а что насчет «кризиса среднего возраста»? К сорока годам действительно, как правило, люди уже накапливают опыт в разных сферах жизни. Появляются дети, ипотеки, сформированная репутация на работе. Вокруг — молодые коллеги, которые будто всё быстрее схватывают. Чувствуете напряжение?

Именно поэтому лучше не ругать друг друга, завидуя или злорадствуя, а брать от окружающих людей самое лучшее. Например, легкость и самодостаточность зумеров и профессионализм и стремление быть собой у миллениалов.

К сорока годам люди уже накапливают опыт в разных сферах жизни Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Синдром самозванца часто подпитывается тревожными мыслями и склонностью к перфекционизму, но с ним можно справиться. Выписывайте автоматические сомнения на бумаге, а затем проверяйте их фактами. Например, вспоминайте, что вы вообще-то сдавали экзамен по профильным дисциплинам и поэтому получили право работать.

Хорошо помогает дневник достижений, куда можно собирать объективные подтверждения своих результатов: похвалу начальника, коллеги или клиента, а также закрытые задачи и освоенные навыки. Полезно также дробить большие проекты на шаги, ориентироваться на четкие критерии готовности и сознательно запрашивать обратную связь у окружающих, чтобы опираться на реальные факты.

В моменты острой тревоги помогут простые техники заземления и дыхания, так как они снижают физиологическое напряжение. А в долгосрочной перспективе важно осознать, что ошибки и сомнения — часть пути любого специалиста.

И если синдром самозванца сильно мешает вам жить и работать, не бойтесь обратиться к психологу. Именно через разговор со специалистом люди понимают, что они собой представляют как профессионалы и как им сделать свои будни чуточку легче и здоровее.