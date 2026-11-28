Ярославец, пытавшийся выгородить друга-дрифтера, нарвался на приговор Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ru

В Ярославле судили 26-летнего парня по обвинению в даче ложных показаний в суде. Причиной стало то, что он пытался помочь своему другу-дрифтеру избежать наказания за опасную езду.

«В феврале 2026 года обвиняемый в качестве свидетеля принимал участие в рассмотрении судебным участком № 3 Кировского судебного района Ярославля уголовного дела о совершении его 26-летним другом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)», — объяснили в прокуратуре Ярославской области.

На суде он сказал, что за рулем BMW был не его друг-дрифтер, а другой человек. Но выяснилось, что это была ложь.

«Данные сведения были опровергнуты показаниями свидетелей, в том числе должностных лиц ГИБДД, записями с камер видеонаблюдения», — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.

Водитель синей BMW устроил дрифт в центре города Источник: Прокуратура Ярославской области / Max.ru

В итоге самого парня привлекли к ответственности за дачу ложных показаний в суде. Его обвинили по ч. 1 ст. 307 УК РФ. Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в октябре 2025 года 26-летний ярославец устроил дрифт на синей BMW M5 на улице Свободы. Он проехал на красный сигнал светофора и совершил несколько круговых движений по встречной полосе. Выяснилось, что в 2025 году водителя 166 раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил безопасности дорожного движения. В том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора.

В марте 2026 года ему назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год, а также лишили права на управление транспортными средствами на 2 года. Также по приговору парню в течение года запрещено менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, выезжать за пределы Ярославля и Ярославского округа. Помимо этого он должен каждый месяц приходить в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.