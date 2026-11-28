В Ярославле вновь выставили на продажу историческое здание бывшего купеческого особняка на Большой Октябрьской улице, 44/60. Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Донцовых-Лопатиных». Начальная цена — 89,3 млн рублей.

Исторический дом пытались продать уже пять раз. Общая площадь трехэтажного здания с подвалом — 586,8 квадратного метра. Помимо него, новый владелец объекта получит и участок, на котором расположен дом-памятник. Площадь территории — 550 квадратных метров. Также во владение покупателя перейдут: люстра, восемь бра, система тревожной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией при террористической угрозе и два счетчика электроэнергии.

Особняк на Большой Октябрьской улице, 44/60 был построен в первой трети XIX века. Его возвел на свои средства известный в городе купец Яков Лопатин, занимавшийся текстильным производством.

Поначалу оформление здания было сдержанным, без ярких декоративных элементов. Но позднее купеческая семья решила перестроить особняк, для чего приобрела соседний дом Донцовых. Здания были объединены в одно строение, которое богато декорировали, украсили лепниной и добавили приметных деталей в оформлении. Например, роскошный угловой балкон с кованой решеткой.

В последнее время в «Доме Донцовых-Лопатиных» располагался городской центр развития образования.