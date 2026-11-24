Лариса Закирова прожила в Германии 14 лет. За это время выучила язык, сменила несколько профессий, обзавелась друзьями и привыкла к европейскому уровню жизни. Но четыре месяца назад она кардинально всё изменила и переехала в Тюмень — город, в котором до этого ни разу не была.
Возвращение в Россию оказалось непростым: удивили зарплаты, качество дорог, работа полиции и отношение людей друг к другу. При этом Лариса уверяет, что не жалеет о своем решении. Почему она уехала из Германии, где, по ее словам, «всё прекрасно», и с какими трудностями столкнулась на родине — читайте в ее авторской колонке для 72.RU.
В Германии я прожила 14 лет. И я не могу сказать, что там было плохо. Наоборот, там всё прекрасно: зарплаты, уровень жизни, возможности. Но ментально я всё равно чувствовала себя зажатой. А здесь, в России, у меня появилось ощущение, что можно дышать полной грудью. Не знаю, как это объяснить. Здесь чувствуется свобода, несмотря на все несовершенства, которые я вижу вокруг.
Первый раз я испытала это, когда ехала на машине из Германии в Россию. Дорога заняла пять дней. Помню, как проезжала Волгу, и это был какой-то экспириенс! Я вдруг поняла, что здесь могу развернуть свои крылья. Это, наверное, звучит слишком абстрактно, но для меня это очень важное ощущение. И именно его нельзя как-то практично объяснить.
«В Германии осталось очень много дорогих мне людей»
Я переехала в Германию в 2012 году. Вышла замуж, и мы с мужем уехали из России. Сначала жили в Кельне, а когда родился ребенок, переехали в пригород между Кельном и Бонном. Должна сказать, что я не хотела переезжать, очень боялась. Первое время было тяжело: учила язык, работала официанткой. Адаптация была непростая, но постепенно я находила для себя всё лучшую и лучшую работу. По образованию я инженер дорожного строительства, и моей целью было попасть в инженерное бюро. В 2018 году я наконец ее достигла.
Но поработала несколько месяцев и поняла, что это совсем не мое. Я больше творческий человек, про людей, про социальную работу. Поэтому ушла работать «дневной мамой». То есть я была частным предпринимателем и организовала у себя дома ясельную группу для пяти детей в возрасте до трех лет.
За эти годы я привыкла к жизни в Германии, разобралась с налогами, документами, бюрократией. Но в какой-то момент решила вернуться в Россию. Это не было спонтанным шагом. Я целый год финансово готовилась к переезду. И какой-то последней капли тоже не было. Это был осознанный выбор.
Конечно, меня пытались отговорить от переезда. В Германии осталось очень много дорогих мне людей. Вообще те, кого находишь в эмиграции, — это больше, чем семья. Мне кажется, меня могут понять только люди, которые сами через это прошли. Такие встречи настолько редкие и сердечные, что я даже не могу назвать этих людей просто друзьями.
Не уверена, что смогу здесь встретить нечто подобное. Нужна большая удача, чтобы найти таких людей. В эмиграции ты как-то по-особенному за них держишься. Есть немецкая фраза, которую можно перевести так: за дружбой нужно ухаживать. То есть ее необходимо поддерживать. И в эмиграции люди особенно дорожат этой дружбой, людьми, которых встретили. Я могу только мечтать, чтобы здесь вокруг меня тоже сложилось такое окружение. Но все мои близкие понимают и уважают мой выбор.
Почему именно Тюмень? Я до этого никогда здесь не была. Сама я с Алтая, но Алтай для меня — это, конечно, природа. А что касается заработных плат и условий для жизни, то я его не рассматривала. В Тюмени у меня было несколько друзей, от которых я слышала много позитивных отзывов о возможностях, которые предлагает город. Наверное, именно из-за них выбор и пал на него.
В России я еще не успела пожить взрослой жизнью, так как уехала сразу после университета. Получается, что после возвращения я снова как студент. Приходится заново разбираться во всем, потому что в Германии всё устроено совершенно иначе. До сих пор каждый новый вопрос кажется мне большой задачей.
«Цены как в Германии, а зарплаты в три раза ниже»
До переезда я никогда не ездила на машине дальше 200 километров, а тут решила добраться до Тюмени на автомобиле. Было страшно отправляться в такой путь, проходить таможню, решать вопросы с документами. И первое, что меня шокировало после пересечения границы, — дороги. Я не привыкла постоянно смотреть под колеса, чтобы не попасть в яму.
Удивила и полиция, которая постоянно останавливает автомобили для проверки документов. За 14 лет жизни в Германии меня ни разу не останавливали. Единственный раз я взаимодействовала с полицейскими, когда у моей машины сгорел двигатель, и они приехали на помощь. А в России меня могут останавливать по три раза в неделю. Меня уже лишали прав, причем, как я считаю, из-за незнания полицейскими законов. В общем, именно с вождением здесь оказалось связано много непривычных вещей.
Но еще больше меня поразили российские цены. Они практически такие же, как в Германии, хотя зарплаты там в три раза выше. Конечно, некоторые вещи здесь дешевле, но в целом этот контраст кажется мне абсурдным. Сейчас я обустраиваю два дома, поэтому покупаю много мебели, бытовой техники и других вещей. И меня очень расстраивает качество товаров. Иногда кажется, что скоро я забуду, какими бывают хорошие вещи, и привыкну к российскому качеству. Конечно, есть премиум-сегмент, но за среднюю цену, на мой взгляд, предлагают товары очень плохого качества. Особенно странно это выглядит на фоне местных зарплат.
Разница в доходах отражается и на возможностях людей. В Германии обычный работающий человек может позволить себе отпуск без долгих накоплений и кредитов. За годы эмиграции я побывала во многих странах, даже в Гималаях. В России, мне кажется, путешествовать гораздо сложнее. Поэтому одна из моих целей — выстроить здесь жизнь так, чтобы сохранить эту возможность.
В России больше спонтанности, а в Германии всё планируют заранее
Есть и другие особенности, которые бросаются в глаза. Например, огромное количество курьеров, которые за небольшие деньги обеспечивают другим людям возможность быстро получить желаемое. По сути, бедных обслуживают еще более бедные. При этом в Тюмени настоящее обилие магазинов в жилых комплексах. За покупками, в том числе за алкоголем, даже не нужно выходить за пределы своего двора. Многие магазины работают круглосуточно и без выходных. В Германии всё иначе, и только на контрасте я осознала ценность такого подхода, когда по выходным магазины закрыты, а у людей есть время на отдых.
Что касается работы и предпринимательства, здесь сравнивать две страны сложнее. В Германии очень жесткая налоговая система. Там почти нет практики неофициальных зарплат или уклонения от налогов. Об этом не принято говорить. А частному предпринимателю трудно масштабировать бизнес: с ростом доходов увеличивается и налоговая нагрузка, поэтому иногда кажется, что развиваться просто невыгодно.
В России, кажется, для предпринимателей больше возможностей. Но пока я вижу в том числе способы обходить систему и не платить налоги. Я еще не до конца разобралась, как здесь всё устроено, поэтому не берусь делать окончательные выводы.
При этом некоторые бытовые вопросы в России решаются удивительно быстро. Например, подключить интернет можно за несколько дней, тогда как в Германии это могло бы занять от одного до трех месяцев. То же самое с арендой жилья: здесь квартиру можно снять практически сразу, а там поиски нередко растягиваются на месяцы.
В Германии жизнь более размеренная, многое приходится планировать заранее. В России гораздо больше спонтанности и непредсказуемости. И я не столько пытаюсь определить, где лучше или хуже, сколько замечаю, насколько по-разному устроен быт в двух странах.
«К врачу можешь попасть только через три месяца»
В Германии вся система социальная, сто процентов. Но при этом очень тяжело быстро попасть к врачу. Иногда приходится ждать месяц, а иногда и три. И это большой минус. Медицинская страховка очень дорогая, причем суммы отличаются в зависимости от того, работаешь ты по найму или занимаешься частным предпринимательством.
В России, конечно, с этим проще. Я сама после переезда из-за большого стресса столкнулась с необходимостью обратиться к врачам. Пошла в частную клинику, и то, с чем столкнулась, показалось мне очень дорогим и некомпетентным. Я вижу, как частный врач ориентирован на деньги: моя проблема не решена, но мне предлагают кучу разных анализов по пять, десять, пятнадцать тысяч рублей. Считаю это максимально странным.
При этом я не могу сказать, где медицина качественнее. Мне кажется, и в России, и в Германии врачи от бога.
«В России люди могут залезть тебе в душу. Но могут и помочь»
Мне сложно сравнивать людей. Я открытый человек и легко находила общий язык со всеми и в России, и в Германии. Хотя с немцами иногда чувствовала себя скованнее, но скорее из-за языкового барьера. У меня есть прекрасные немецкие друзья, открытые и радушные. При этом я знаю немало закрытых русских. Поэтому обобщать здесь неправильно.
Но одну особенность я всё же заметила — широту русской души. Особенно остро я почувствовала ее после похода к Белухе на Алтае. У этого качества есть как положительная, так и отрицательная сторона. Например, в России незнакомая женщина может подойти к матери с ребенком и начать его отчитывать, давать непрошеные советы или учить жизни. В Германии такое сложно представить: там принято уважать личные границы.
Но есть и обратная сторона. В России люди могут пойти навстречу, даже если это противоречит установленным правилам. Достаточно попросить, объяснить ситуацию — и тебе помогут. В Германии такой гибкости гораздо меньше. Получается, что в Германии границы общения более четкие: никто не вмешивается в твою жизнь, но и рассчитывать на исключительное отношение сложно. В России этот диапазон гораздо шире — от невероятной отзывчивости до грубости и нарушения личных границ.
Сейчас я много взаимодействую с разными людьми: решаю вопросы с документами, строительством, коммунальными службами. И, к сожалению, нередко сталкиваюсь с невежливостью, отсутствием клиентоориентированности и переходом на личности. Но одновременно встречаю удивительно сердечных людей, готовых бескорыстно помочь.
«Я могу вернуться в Германию, но не хочу»
Пока мне сложно сказать, чего не хватает в Тюмени. Я здесь всего четыре месяца, и всё это время нахожусь в мясорубке из решения важных жизненных вопросов. Еще не было возможности остановиться, оглянуться и оценить перемены. Кажется, я пока только адаптируюсь, поэтому чаще замечаю негативные отличия России от Германии. Но при этом у меня ощущение, будто я никогда и не уезжала.
Жалею ли о переезде? Нет. Хотя понимаю, что впереди могут быть сложные периоды. Я уже сталкиваюсь с трудностями, иногда устаю. Но я была к этому готова. У меня есть возможность в любой момент вернуться в Германию, однако я ее не рассматриваю. Многие думают, что рано или поздно я уеду обратно. Но возвращаться к прежней жизни не хочу.