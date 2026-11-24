37-летняя Лариса работает психологом Источник: Larisa_zakira / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Лариса Закирова прожила в Германии 14 лет. За это время выучила язык, сменила несколько профессий, обзавелась друзьями и привыкла к европейскому уровню жизни. Но четыре месяца назад она кардинально всё изменила и переехала в Тюмень — город, в котором до этого ни разу не была.

Возвращение в Россию оказалось непростым: удивили зарплаты, качество дорог, работа полиции и отношение людей друг к другу. При этом Лариса уверяет, что не жалеет о своем решении. Почему она уехала из Германии, где, по ее словам, «всё прекрасно», и с какими трудностями столкнулась на родине — читайте в ее авторской колонке для 72.RU.

Лариса Закирова

В Германии я прожила 14 лет. И я не могу сказать, что там было плохо. Наоборот, там всё прекрасно: зарплаты, уровень жизни, возможности. Но ментально я всё равно чувствовала себя зажатой. А здесь, в России, у меня появилось ощущение, что можно дышать полной грудью. Не знаю, как это объяснить. Здесь чувствуется свобода, несмотря на все несовершенства, которые я вижу вокруг.

Первый раз я испытала это, когда ехала на машине из Германии в Россию. Дорога заняла пять дней. Помню, как проезжала Волгу, и это был какой-то экспириенс! Я вдруг поняла, что здесь могу развернуть свои крылья. Это, наверное, звучит слишком абстрактно, но для меня это очень важное ощущение. И именно его нельзя как-то практично объяснить.

«В Германии осталось очень много дорогих мне людей»

Я переехала в Германию в 2012 году. Вышла замуж, и мы с мужем уехали из России. Сначала жили в Кельне, а когда родился ребенок, переехали в пригород между Кельном и Бонном. Должна сказать, что я не хотела переезжать, очень боялась. Первое время было тяжело: учила язык, работала официанткой. Адаптация была непростая, но постепенно я находила для себя всё лучшую и лучшую работу. По образованию я инженер дорожного строительства, и моей целью было попасть в инженерное бюро. В 2018 году я наконец ее достигла.

Но поработала несколько месяцев и поняла, что это совсем не мое. Я больше творческий человек, про людей, про социальную работу. Поэтому ушла работать «дневной мамой». То есть я была частным предпринимателем и организовала у себя дома ясельную группу для пяти детей в возрасте до трех лет.

За эти годы я привыкла к жизни в Германии, разобралась с налогами, документами, бюрократией. Но в какой-то момент решила вернуться в Россию. Это не было спонтанным шагом. Я целый год финансово готовилась к переезду. И какой-то последней капли тоже не было. Это был осознанный выбор.

К переезду из Германии Лариса готовилась целый год. По ее словам, решение было осознанным Источник: Larisa_zakira / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конечно, меня пытались отговорить от переезда. В Германии осталось очень много дорогих мне людей. Вообще те, кого находишь в эмиграции, — это больше, чем семья. Мне кажется, меня могут понять только люди, которые сами через это прошли. Такие встречи настолько редкие и сердечные, что я даже не могу назвать этих людей просто друзьями.

Не уверена, что смогу здесь встретить нечто подобное. Нужна большая удача, чтобы найти таких людей. В эмиграции ты как-то по-особенному за них держишься. Есть немецкая фраза, которую можно перевести так: за дружбой нужно ухаживать. То есть ее необходимо поддерживать. И в эмиграции люди особенно дорожат этой дружбой, людьми, которых встретили. Я могу только мечтать, чтобы здесь вокруг меня тоже сложилось такое окружение. Но все мои близкие понимают и уважают мой выбор.

Почему именно Тюмень? Я до этого никогда здесь не была. Сама я с Алтая, но Алтай для меня — это, конечно, природа. А что касается заработных плат и условий для жизни, то я его не рассматривала. В Тюмени у меня было несколько друзей, от которых я слышала много позитивных отзывов о возможностях, которые предлагает город. Наверное, именно из-за них выбор и пал на него.

В России я еще не успела пожить взрослой жизнью, так как уехала сразу после университета. Получается, что после возвращения я снова как студент. Приходится заново разбираться во всем, потому что в Германии всё устроено совершенно иначе. До сих пор каждый новый вопрос кажется мне большой задачей.

В Германии Лариса жила сначала в Кельне, а затем переехала в пригород Источник: Larisa_zakira / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Цены как в Германии, а зарплаты в три раза ниже»

До переезда я никогда не ездила на машине дальше 200 километров, а тут решила добраться до Тюмени на автомобиле. Было страшно отправляться в такой путь, проходить таможню, решать вопросы с документами. И первое, что меня шокировало после пересечения границы, — дороги. Я не привыкла постоянно смотреть под колеса, чтобы не попасть в яму.

Удивила и полиция, которая постоянно останавливает автомобили для проверки документов. За 14 лет жизни в Германии меня ни разу не останавливали. Единственный раз я взаимодействовала с полицейскими, когда у моей машины сгорел двигатель, и они приехали на помощь. А в России меня могут останавливать по три раза в неделю. Меня уже лишали прав, причем, как я считаю, из-за незнания полицейскими законов. В общем, именно с вождением здесь оказалось связано много непривычных вещей.

Но еще больше меня поразили российские цены. Они практически такие же, как в Германии, хотя зарплаты там в три раза выше. Конечно, некоторые вещи здесь дешевле, но в целом этот контраст кажется мне абсурдным. Сейчас я обустраиваю два дома, поэтому покупаю много мебели, бытовой техники и других вещей. И меня очень расстраивает качество товаров. Иногда кажется, что скоро я забуду, какими бывают хорошие вещи, и привыкну к российскому качеству. Конечно, есть премиум-сегмент, но за среднюю цену, на мой взгляд, предлагают товары очень плохого качества. Особенно странно это выглядит на фоне местных зарплат.

Одним из преимуществ России Лариса считает скорость решения бытовых вопросов. По ее словам, в Германии подключения интернета или поиска квартиры можно ждать месяцами Источник: Larisa_zakira / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Разница в доходах отражается и на возможностях людей. В Германии обычный работающий человек может позволить себе отпуск без долгих накоплений и кредитов. За годы эмиграции я побывала во многих странах, даже в Гималаях. В России, мне кажется, путешествовать гораздо сложнее. Поэтому одна из моих целей — выстроить здесь жизнь так, чтобы сохранить эту возможность.

В России больше спонтанности, а в Германии всё планируют заранее

Есть и другие особенности, которые бросаются в глаза. Например, огромное количество курьеров, которые за небольшие деньги обеспечивают другим людям возможность быстро получить желаемое. По сути, бедных обслуживают еще более бедные. При этом в Тюмени настоящее обилие магазинов в жилых комплексах. За покупками, в том числе за алкоголем, даже не нужно выходить за пределы своего двора. Многие магазины работают круглосуточно и без выходных. В Германии всё иначе, и только на контрасте я осознала ценность такого подхода, когда по выходным магазины закрыты, а у людей есть время на отдых.

Что касается работы и предпринимательства, здесь сравнивать две страны сложнее. В Германии очень жесткая налоговая система. Там почти нет практики неофициальных зарплат или уклонения от налогов. Об этом не принято говорить. А частному предпринимателю трудно масштабировать бизнес: с ростом доходов увеличивается и налоговая нагрузка, поэтому иногда кажется, что развиваться просто невыгодно.

В России, кажется, для предпринимателей больше возможностей. Но пока я вижу в том числе способы обходить систему и не платить налоги. Я еще не до конца разобралась, как здесь всё устроено, поэтому не берусь делать окончательные выводы.

При этом некоторые бытовые вопросы в России решаются удивительно быстро. Например, подключить интернет можно за несколько дней, тогда как в Германии это могло бы занять от одного до трех месяцев. То же самое с арендой жилья: здесь квартиру можно снять практически сразу, а там поиски нередко растягиваются на месяцы.

В Германии жизнь более размеренная, многое приходится планировать заранее. В России гораздо больше спонтанности и непредсказуемости. И я не столько пытаюсь определить, где лучше или хуже, сколько замечаю, насколько по-разному устроен быт в двух странах.

За годы жизни в Европе Лариса много путешествовала — например, побывала в Гималаях. Теперь она надеется сохранить эту возможность и после переезда Источник: Larisa_zakira / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«К врачу можешь попасть только через три месяца»

В Германии вся система социальная, сто процентов. Но при этом очень тяжело быстро попасть к врачу. Иногда приходится ждать месяц, а иногда и три. И это большой минус. Медицинская страховка очень дорогая, причем суммы отличаются в зависимости от того, работаешь ты по найму или занимаешься частным предпринимательством.

В России, конечно, с этим проще. Я сама после переезда из-за большого стресса столкнулась с необходимостью обратиться к врачам. Пошла в частную клинику, и то, с чем столкнулась, показалось мне очень дорогим и некомпетентным. Я вижу, как частный врач ориентирован на деньги: моя проблема не решена, но мне предлагают кучу разных анализов по пять, десять, пятнадцать тысяч рублей. Считаю это максимально странным.

При этом я не могу сказать, где медицина качественнее. Мне кажется, и в России, и в Германии врачи от бога.

«В России люди могут залезть тебе в душу. Но могут и помочь»

Мне сложно сравнивать людей. Я открытый человек и легко находила общий язык со всеми и в России, и в Германии. Хотя с немцами иногда чувствовала себя скованнее, но скорее из-за языкового барьера. У меня есть прекрасные немецкие друзья, открытые и радушные. При этом я знаю немало закрытых русских. Поэтому обобщать здесь неправильно.

Но одну особенность я всё же заметила — широту русской души. Особенно остро я почувствовала ее после похода к Белухе на Алтае. У этого качества есть как положительная, так и отрицательная сторона. Например, в России незнакомая женщина может подойти к матери с ребенком и начать его отчитывать, давать непрошеные советы или учить жизни. В Германии такое сложно представить: там принято уважать личные границы.

Несмотря на трудности адаптации, Лариса не жалеет о переезде и не планирует возвращаться в Германию. В Россию она перебралась вместе с 10-летней дочерью Источник: Larisa_zakira / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но есть и обратная сторона. В России люди могут пойти навстречу, даже если это противоречит установленным правилам. Достаточно попросить, объяснить ситуацию — и тебе помогут. В Германии такой гибкости гораздо меньше. Получается, что в Германии границы общения более четкие: никто не вмешивается в твою жизнь, но и рассчитывать на исключительное отношение сложно. В России этот диапазон гораздо шире — от невероятной отзывчивости до грубости и нарушения личных границ.

Сейчас я много взаимодействую с разными людьми: решаю вопросы с документами, строительством, коммунальными службами. И, к сожалению, нередко сталкиваюсь с невежливостью, отсутствием клиентоориентированности и переходом на личности. Но одновременно встречаю удивительно сердечных людей, готовых бескорыстно помочь.

«Я могу вернуться в Германию, но не хочу»

Пока мне сложно сказать, чего не хватает в Тюмени. Я здесь всего четыре месяца, и всё это время нахожусь в мясорубке из решения важных жизненных вопросов. Еще не было возможности остановиться, оглянуться и оценить перемены. Кажется, я пока только адаптируюсь, поэтому чаще замечаю негативные отличия России от Германии. Но при этом у меня ощущение, будто я никогда и не уезжала.